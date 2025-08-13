Ft
Bulgáriában Albániában Airbus H225M Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Felszálltak a Honvédség helikopterei – azonnal indulniuk kellett

2025. augusztus 13. 18:27

Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek segítünk.

2025. augusztus 13. 18:27
null

Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában - tájékoztatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán közleményben az MTI-t.

Mint írta, ezúttal Montenegróban vesz részt a Magyar Honvédség (MH) az erdőtüzek oltásában. A közleményben kiemelte, hogy az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egy Airbus H225M helikoptere elindult Szolnokról; 

a katonák a tűzoltásokhoz úgynevezett Bambi Bucket vizesballont használnak majd, hogy támogassák a montenegrói hatóságokat a lángok megfékezésében.

A miniszter emlékeztetett arra, hogy július végén előbb Albániában, majd Bulgáriában is hasonló módon segítséget nyújtottak a magyar katonák a szárazság és a forróság miatti erdőtüzek oltásában.

Nyitókép: Facebook

 

csulak
2025. augusztus 13. 19:02
jo munkat es sok szerencset
1
0
akkkkorki
2025. augusztus 13. 18:50
Felszállnak ma és jövő héten indulnak. Addig egy helyben egyensúlyoznak. Micsoda főcím! 😂
0
2
Potymog
2025. augusztus 13. 18:46
Sajnos erdőtűz lehet nálunk is. Jó, ha gyakorlatot szereznek a tűzoltásban.
2
0
turulminator2
2025. augusztus 13. 18:33
Bobo meg keresi, hogy ki hagyta jova a beosztottja luxusvillajat, jacuzzijat ?
0
3
