Felszálltak a Honvédség helikopterei – azonnal indulniuk kellett

Megérkeztek a magyar Gripenek a balti légtérbe: megszólalt a honvédelmi miniszter
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint Magyarország elkötelezett a NATO-ban vállalt kötelezettségei iránt.
Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek segítünk.
Egy hónapon belül a harmadik NATO-szövetségesünknek segítünk az erdőtüzek oltásában - tájékoztatta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán közleményben az MTI-t.
Mint írta, ezúttal Montenegróban vesz részt a Magyar Honvédség (MH) az erdőtüzek oltásában. A közleményben kiemelte, hogy az MH Kiss József 86. Helikopterdandár egy Airbus H225M helikoptere elindult Szolnokról;
a katonák a tűzoltásokhoz úgynevezett Bambi Bucket vizesballont használnak majd, hogy támogassák a montenegrói hatóságokat a lángok megfékezésében.
A miniszter emlékeztetett arra, hogy július végén előbb Albániában, majd Bulgáriában is hasonló módon segítséget nyújtottak a magyar katonák a szárazság és a forróság miatti erdőtüzek oltásában.
