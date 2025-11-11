Ft
11. 11.
kedd
Magyarország Libanon migráció terrorizmus Szalay-Bobrovniczky Kristóf Közel-Kelet

Gyökerénél fojtaná el a migráció és a terrorizmus problémáját Magyarország: együttműködési megállapodást kötöttünk Libanonnal

2025. november 11. 12:15

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifejtette, hogy az együttműködés kulcsfontosságú a Közel-Kelet biztonsága és stabilitása szempontjából.

2025. november 11. 12:15
null

Együttműködési megállapodást írt alá a magyar és a libanoni védelmi tárca – közölte a honvédelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy Libanon biztonsága meghatározó jelentőségű az egész Közel-Kelet biztonsága szempontjából.

A Közel-Kelet biztonsága pedig a magyaroknak is nagyon lényeges, hiszen az illegális migráción és a terrorizmuson keresztül olyan veszélyek leselkednek Magyarországra és Európára is, amelyeket mindenképpen kezelni kell 

– tette hozzá.

Közölte azt is, hogy Magyarország régóta aktív szereplője a régiónak, hiszen 2006 óta ENSZ-keretek között békefenntartó katonák vannak jelen Libanon déli részén.

„Erről is tárgyaltam védelmi miniszter kollégámmal. Hatvan évvel ezelőtt vettük fel a diplomáciai kapcsolatokat Libanon és Magyarország között, ez is egy jó alkalmat biztosított arra, hogy egy együttműködési megállapodást írjunk alá a két védelmi minisztérium között, amelyek megteremtik az alapját, hogy ennek a régió szempontjából nagyon fontos országnak a stabilitásához továbbiakban is hozzájáruljunk” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A tárcavezető jelezte, hogy a védelmi miniszterrel folytatott politikai megbeszélés után a vezérkari főnökkel a kétoldalú katonai együttműködés kérdéseit veszik át.

„Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

(MTI)

Nyitókép: Jalaa MAREY / AFP

***

csapláros
2025. november 11. 13:15
Egy potenciális piac a magyar fegyverkereskedelem és a békemisszió élesben történő gyakorlása számára.
nagylajos
2025. november 11. 12:58
És akkor segíteni fogjuk a szerencsétlen libanoniakat az őket támadó izraeli terrorhadsereggel szemben? Ez nemes gesztus lenne a terjeszkedő héber állam véres és embertelen terrorja ellen. De persze nyilván nem. Valószínűleg megint valami moszad akciónak lettünk a részesei..... Gyomorforgató.
gyzoltan-2
2025. november 11. 12:37
" együttműködési megállapodást kötöttünk Libanonnal" Gondolom. nem volt semmi nehézség, tekintettel arra , hogy szinte házon belül történt meg..! -nem feszegetünk, nem magyarázkodunk..!
