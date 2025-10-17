„Amikor először meneteltünk egyenruhában, tudtam, hogy itt a helyem” – egyre népszerűbb a tartalékosi szolgálat

Bő egy év alatt több mint hétezer fővel nőtt a területvédelmi tartalékosok száma a Magyar Honvédségben: az állományban vannak fiatalabbak és idősebbek is, tanulók és teljes munkarendben dolgozók egyaránt – írta a Magyar Nemzet, amely két őrvezetővel készített interjút a tapasztalataikról.

„Egészen különleges érzés volt, amikor először meneteltünk egyenruhában, harcászati felszereléssel. Attól a pillanattól fogva egyszerűen tudtam, hogy nekem itt a helyem” – mondta a lapnak a tizennyolc éves Sneff Botond, a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred őrvezetője.

A portál emlékeztet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szavaira, miszerint

a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen mértékű érdeklődésre és csatlakozási kedvre a tartalékos szolgálat iránt, mint manapság.

Egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét, amit a tárcavezető szerint jól mutat, hogy egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést.