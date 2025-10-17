Ft
tartalékos katona tartalékos kiképzés Szalay-Bobrovniczky Kristóf Magyar Honvédség

„Amikor először meneteltünk egyenruhában, tudtam, hogy itt a helyem” – egyre népszerűbb a tartalékosi szolgálat

2025. október 17. 09:38

Az egyik fiatal őrvezető szerint kiváló lehetőség a szolgálat annak, aki szeretne megmaradni a civil foglalkozásánál, de emellett tenni is akar a hazájáért.

2025. október 17. 09:38
null

Bő egy év alatt több mint hétezer fővel nőtt a területvédelmi tartalékosok száma a Magyar Honvédségben: az állományban vannak fiatalabbak és idősebbek is, tanulók és teljes munkarendben dolgozók egyaránt – írta a Magyar Nemzet, amely két őrvezetővel készített interjút a tapasztalataikról.

„Egészen különleges érzés volt, amikor először meneteltünk egyenruhában, harcászati felszereléssel. Attól a pillanattól fogva egyszerűen tudtam, hogy nekem itt a helyem” – mondta a lapnak a tizennyolc éves Sneff Botond, a Magyar Honvédség Bauer Gyula 5. Területvédelmi Ezred őrvezetője. 

A portál emlékeztet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szavaira, miszerint 

a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen mértékű érdeklődésre és csatlakozási kedvre a tartalékos szolgálat iránt, mint manapság. 

Egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét, amit a tárcavezető szerint jól mutat, hogy egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést.

Ezt is ajánljuk a témában

Sneff  szerint a tartalékos szolgálat nagyon jó lehetőség, ha valaki szeretne megmaradni a civil foglalkozásánál, de emellett tenni is akar a hazájáért. A fegyelem és az alázatosság alapvető a helytálláshoz, minden más tanulható és fejleszthető. Hangsúlyozta: 

az ember itt önismeretet gyakorolhat, felmérheti teherbírását, és eközben egy erőt képviselő és tiszteletre méltó csapat, a Magyar Honvédség tagja lehet.

A honvédség szerint a területvédelmi tartalékos szolgálat nemcsak diákoknak jó lehetőség, hanem a felnőtt, dolgozó embereknek is. Ezt erősítette meg Hottó Patrik őrvezető is, aki idén lesz harmincéves, és egy műszaki vizsgasoron dolgozik. 

Mivel jelenlegi életvitelét és munkáját nehéz lenne teljesen feladni, a tartalékos rendszer nyújtja azt a lehetőséget, hogy betekinthessen a katonaéletbe. 
A szolgálatot és a munkát pedig nem nehéz összeegyeztetni, a kollégái és a cég vezetői is támogatják. Emellett a Magyar Honvédség is rugalmas ezen a téren: lehetőséget biztosít azoknak is, akik jórészt csak hétvégén tudnak szolgálatot vállalni. Számukra a modulrendszerű alapkiképzés és a további felkészítés is elvégezhető hétvégén.

„Ez egy kiváló lehetőség és tapasztalatszerzés is: a katonai kiképzés sok olyan tudással is felvértez, amely a mindennapokban is hasznos. Személy szerint csak azt sajnálom, hogy nem vágtam bele korábban” – mondta el Hottó Patrik.

Nyitókép: Az MH területvédelmi tartalékos állományának összevont katonai eskütétele a Hősök terén 2025 május 25-én (Fotó: MTI/Lakatos Péter)
 

 

