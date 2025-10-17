„Amikor először meneteltünk egyenruhában, tudtam, hogy itt a helyem” – egyre népszerűbb a tartalékosi szolgálat

Sneff szerint a tartalékos szolgálat nagyon jó lehetőség, ha valaki szeretne megmaradni a civil foglalkozásánál, de emellett tenni is akar a hazájáért. A fegyelem és az alázatosság alapvető a helytálláshoz, minden más tanulható és fejleszthető. Hangsúlyozta:
az ember itt önismeretet gyakorolhat, felmérheti teherbírását, és eközben egy erőt képviselő és tiszteletre méltó csapat, a Magyar Honvédség tagja lehet.
A honvédség szerint a területvédelmi tartalékos szolgálat nemcsak diákoknak jó lehetőség, hanem a felnőtt, dolgozó embereknek is. Ezt erősítette meg Hottó Patrik őrvezető is, aki idén lesz harmincéves, és egy műszaki vizsgasoron dolgozik.
Mivel jelenlegi életvitelét és munkáját nehéz lenne teljesen feladni, a tartalékos rendszer nyújtja azt a lehetőséget, hogy betekinthessen a katonaéletbe.
A szolgálatot és a munkát pedig nem nehéz összeegyeztetni, a kollégái és a cég vezetői is támogatják. Emellett a Magyar Honvédség is rugalmas ezen a téren: lehetőséget biztosít azoknak is, akik jórészt csak hétvégén tudnak szolgálatot vállalni. Számukra a modulrendszerű alapkiképzés és a további felkészítés is elvégezhető hétvégén.