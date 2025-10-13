Történelmi pillanat a Magyar Honvédségnél: egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét

A tavaly nyáron indított „Szeretem, megvédem!” kampány új lendületet adott a tartalékos szolgálatnak: bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel. Ez történelmi pillanat a Magyar Honvédség életében, hiszen a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen mértékű érdeklődésre és csatlakozási kedvre a tartalékos szolgálat iránt. Ez jól mutatja, hogy egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere.

A miniszter kiemelte: „Rövid idő alatt nagy utat tettünk meg! Napról napra egyre több bátor hazafi csatlakozik a Magyar Honvédséghez. Ők azok, akik elfogadták a meghívónkat erre a különleges, nemes és fontos feladatra – hogy munkájuk vagy tanulmányaik folytatása mellett, tartalékosként, a lakóhelyük közelében teljesítsenek szolgálatot.”

Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben mindössze 17 tartalékosa volt a honvédségnek.

A miniszter azt is elmondta, hogy az elmúlt években a területvédelmi tartalékosok egyaránt bizonyították, hogy a magyar emberek számíthatnak rájuk. Részt vettek nemzetközi gyakorlatokon, segítették az árvízi védekezést, ott voltak mindenhol, ahol szükség volt rájuk.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: „A hivatásos és szerződéses katonák mellett