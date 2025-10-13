Történelmi pillanat a Magyar Honvédségnél: egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét

„Szeretem, megvédem!” mottóval indít toborzókampányt a Magyar Honvédség
A tartalékos szolgálat iránt érdeklődők számára részletek a cikkben!
A „Szeretem, megvédem!” kampány új lendületet adott a tartalékos szolgálatnak: bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel.
A tavaly nyáron indított „Szeretem, megvédem!” kampány új lendületet adott a tartalékos szolgálatnak: bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel. Ez történelmi pillanat a Magyar Honvédség életében, hiszen a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen mértékű érdeklődésre és csatlakozási kedvre a tartalékos szolgálat iránt. Ez jól mutatja, hogy egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere.
A miniszter kiemelte: „Rövid idő alatt nagy utat tettünk meg! Napról napra egyre több bátor hazafi csatlakozik a Magyar Honvédséghez. Ők azok, akik elfogadták a meghívónkat erre a különleges, nemes és fontos feladatra – hogy munkájuk vagy tanulmányaik folytatása mellett, tartalékosként, a lakóhelyük közelében teljesítsenek szolgálatot.”
Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben mindössze 17 tartalékosa volt a honvédségnek.
A miniszter azt is elmondta, hogy az elmúlt években a területvédelmi tartalékosok egyaránt bizonyították, hogy a magyar emberek számíthatnak rájuk. Részt vettek nemzetközi gyakorlatokon, segítették az árvízi védekezést, ott voltak mindenhol, ahol szükség volt rájuk.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: „A hivatásos és szerződéses katonák mellett
ma már a tartalékosok is nélkülözhetetlen pillérei a Magyar Honvédségnek.
A hivatásos állománnyal együtt alkotják azt az egységes, erős és cselekvőképes haderőt, amely garantálja Magyarország biztonságát a mostani, veszélyekkel és háborúkkal teli időszakban is.”
Hozzátette: „Büszke vagyok a katonák elhivatottságára, felkészültségére, eltökéltségére. Alig több mint egy év alatt hétezren csatlakoztak a honvédséghez, közülük mintegy tíz százalék döntött úgy, hogy a hivatásos állomány tagja lesz.
Egyre többen érzik úgy, hogy a haza védelméért tenni megtiszteltetés.”
„Köszönöm azoknak is, akik most jelentkeztek területvédelmi tartalékos szolgálatra, és továbbra is várunk minden bátor hazafit!” – tette hozzá a honvédelmi miniszter.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
(MTI)
Nyitókép illusztráció. Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala