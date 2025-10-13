Ft
10. 13.
hétfő
tartalékos katona jogviszony Szalay-Bobrovnicky Kristóf hazafi állomány Magyar Honvédség katona miniszter

Történelmi pillanat a Magyar Honvédségnél: egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét

2025. október 13. 10:22

A „Szeretem, megvédem!” kampány új lendületet adott a tartalékos szolgálatnak: bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel.

2025. október 13. 10:22
null

A tavaly nyáron indított „Szeretem, megvédem!” kampány új lendületet adott a tartalékos szolgálatnak: bő egy év alatt több mint hétezren kötöttek tartalékos jogviszonyról szóló szerződést a honvédséggel. Ez történelmi pillanat a Magyar Honvédség életében, hiszen a rendszerváltás óta nem volt példa ilyen mértékű érdeklődésre és csatlakozási kedvre a tartalékos szolgálat iránt. Ez jól mutatja, hogy egyre többen érzik személyes ügyüknek a haza védelmét – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf, Magyarország honvédelmi minisztere.

A miniszter kiemelte: „Rövid idő alatt nagy utat tettünk meg! Napról napra egyre több bátor hazafi csatlakozik a Magyar Honvédséghez. Ők azok, akik elfogadták a meghívónkat erre a különleges, nemes és fontos feladatra – hogy munkájuk vagy tanulmányaik folytatása mellett, tartalékosként, a lakóhelyük közelében teljesítsenek szolgálatot.” 

Emlékeztetett arra, hogy 2010-ben mindössze 17 tartalékosa volt a honvédségnek.

A miniszter azt is elmondta, hogy az elmúlt években a területvédelmi tartalékosok egyaránt bizonyították, hogy a magyar emberek számíthatnak rájuk. Részt vettek nemzetközi gyakorlatokon, segítették az árvízi védekezést, ott voltak mindenhol, ahol szükség volt rájuk.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta: „A hivatásos és szerződéses katonák mellett 

ma már a tartalékosok is nélkülözhetetlen pillérei a Magyar Honvédségnek. 

A hivatásos állománnyal együtt alkotják azt az egységes, erős és cselekvőképes haderőt, amely garantálja Magyarország biztonságát a mostani, veszélyekkel és háborúkkal teli időszakban is.”

Sokan lettek a hivatalos állomány tagjai

Hozzátette: „Büszke vagyok a katonák elhivatottságára, felkészültségére, eltökéltségére. Alig több mint egy év alatt hétezren csatlakoztak a honvédséghez, közülük mintegy tíz százalék döntött úgy, hogy a hivatásos állomány tagja lesz. 

Egyre többen érzik úgy, hogy a haza védelméért tenni megtiszteltetés.”

„Köszönöm azoknak is, akik most jelentkeztek területvédelmi tartalékos szolgálatra, és továbbra is várunk minden bátor hazafit!” – tette hozzá a honvédelmi miniszter.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A Tisza Párt azonnal „berántaná” a fiatalokat katonának

Mohácsy István magyar gazdasági szakember, a Fidelitas országos elnöke petíciót indít „Nem a sorkatonaságra” címmel.

Mint ismert, a Tisza Párt politikusai azonnal berántanának minket, magyar fiatalokat sorkatonának.

Emlékezetes, hogy Ruszin-Szendi Romulusz a napokban nyíltan kimondta, hogy visszahozná a kötelező sorkatonai szolgálatot. „Mi nem leszünk egy tőlünk független háború áldozatai, mondjon bármit is a bukott vezérkari főnök. Nekünk, magyar fiataloknak nem háborús jövőképünk van, hanem családban és biztonságban gondolkodunk” – hangsúlyozta videójában a Fidesz ifjúsági szervezetének vezetője.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldala


 

makapaka2
2025. október 13. 12:16
Szép dolog is.
Tippmann-M4-223
2025. október 13. 10:30
Már kinőttem a hadköteles korból, de ha fiatalabb lennék, akkor meghívás nélkül mennék. Azért a lő készségem sport lövőként szinten tartom. Isten ne hozza ránk azt a vészt, hogy élesben kelljen alkalmazni.
