Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Libanon Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Együttműködési megállapodást kötött a magyar védelmi tárca a Közel-Keleten

2025. november 11. 18:21

„Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – hangsúlyozta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

2025. november 11. 18:21
null

Együttműködési megállapodást írt alá a magyar és a libanoni védelmi tárca – közölte a honvédelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy Libanon biztonsága meghatározó jelentőségű az egész Közel-Kelet biztonsága szempontjából.

A Közel-Kelet biztonsága pedig a magyaroknak is nagyon lényeges, hiszen az illegális migráción és a terrorizmuson keresztül olyan veszélyek leselkednek Magyarországra és Európára is, amelyeket mindenképpen kezelni kell – tette hozzá.

Közölte azt is, hogy Magyarország régóta aktív szereplője a régiónak, hiszen 2006 óta ENSZ-keretek között békefenntartó katonák vannak jelen Libanon déli részén.

„Erről is tárgyaltam védelmi miniszter kollégámmal. Hatvan évvel ezelőtt vettük fel a diplomáciai kapcsolatokat Libanon és Magyarország között, ez is egy jó alkalmat biztosított arra, hogy egy együttműködési megállapodást írjunk alá a két védelmi minisztérium között, amelyek megteremtik az alapját, hogy ennek a régió szempontjából nagyon fontos országnak a stabilitásához továbbiakban is hozzájáruljunk” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A tárcavezető jelezte, hogy a védelmi miniszterrel folytatott politikai megbeszélés után a vezérkari főnökkel a kétoldalú katonai együttműködés kérdéseit veszik át. „Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

(MTI)

Nyitókép: Vasvári Tamás / MTI

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!