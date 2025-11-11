Együttműködési megállapodást kötött a magyar védelmi tárca a Közel-Keleten

Együttműködési megállapodást írt alá a magyar és a libanoni védelmi tárca – közölte a honvédelmi miniszter kedden a Facebook-oldalán. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közösségi oldalára feltöltött videójában elmondta, hogy Libanon biztonsága meghatározó jelentőségű az egész Közel-Kelet biztonsága szempontjából.

A Közel-Kelet biztonsága pedig a magyaroknak is nagyon lényeges, hiszen az illegális migráción és a terrorizmuson keresztül olyan veszélyek leselkednek Magyarországra és Európára is, amelyeket mindenképpen kezelni kell – tette hozzá.

Közölte azt is, hogy Magyarország régóta aktív szereplője a régiónak, hiszen 2006 óta ENSZ-keretek között békefenntartó katonák vannak jelen Libanon déli részén.

„Erről is tárgyaltam védelmi miniszter kollégámmal. Hatvan évvel ezelőtt vettük fel a diplomáciai kapcsolatokat Libanon és Magyarország között, ez is egy jó alkalmat biztosított arra, hogy egy együttműködési megállapodást írjunk alá a két védelmi minisztérium között, amelyek megteremtik az alapját, hogy ennek a régió szempontjából nagyon fontos országnak a stabilitásához továbbiakban is hozzájáruljunk” – fogalmazott Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A tárcavezető jelezte, hogy a védelmi miniszterrel folytatott politikai megbeszélés után a vezérkari főnökkel a kétoldalú katonai együttműködés kérdéseit veszik át. „Békéhez erő kell, folytatjuk a munkát” – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf.