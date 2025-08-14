Ft
szőlőkabóca Navracsics Tibor gazda szőlőültetvény veszély

Rendkívüli tájékoztatást adott Navracsics Tibor: hatalmas veszélyre figyelmeztetett

2025. augusztus 14. 07:54

De jó hírt is közölt a miniszter: hazánk felkészült a fokozott védekezésre.

2025. augusztus 14. 07:54
null

Rendkívüli tájékoztatást adott Navracsics Tibor a Facebook-oldalán. Az országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról számolt be, hogy

a szőlőkabóca okozta aranyszínű sárgaság-fertőzés (FD) egyre nagyobb veszélyt jelent a szőlőültetvényekre.

Leszögezte Navracsics azt is, hogy „felkészültünk a fokozott védekezésre, és cselekszünk!” Mint leírta, a magyar gazdák számíthatnak rájuk, hiszen „a 2025. augusztus 13-án megjelent rendeletmódosítással a növény-egészségügyi okból a hatóság által elrendelt kötelező kivágást követően a szőlőültetvény újratelepítésére is igényelhető szőlő szerkezetátalakítási támogatás. Mértéke legalább 60 százalék, de akár 70 százalék is lehet. 

A cél, hogy a károsult termelő ne kényszerüljön a tevékenysége abbahagyására.”

Arról is beszámolt Navracsics, hogy „az eddigi támogatások mellett kezdeményezésünkre még idén uniós döntés születhet arról, hogy a betegség elleni védekezés 100 százalékos támogatást kapjon!

Bízunk abban, hogy ebben a küzdelemben mindenki a magyar gazdák érdekei mellé áll!”

Nyitókép: Földházi Árpád

Galerida
2025. augusztus 14. 09:39
A direkt termőket kevesebbet permetezik és kizárólag kiskertekben maradtak meg, ott nagyobb esélye van a kabócának. Kár volt a Növényvédő Állomásokat "visszafejleszteni"!
Válasz erre
0
0
SzkeptiKUSS
2025. augusztus 14. 08:24
Van egy gyanúm, ezt a vészt csak a direkt termők bírják ki, a nemesített fajták nem. A filoxérával összehasonlítható lesz a kártétel. Lenti környékén érte el az országot tízen valahány /?/ évvel ezelőtt ma már az egész országra kiterjedt.
Válasz erre
0
0
DINO54
2025. augusztus 14. 08:15
Van az a mondás: Szőlőből is lehet bort csinálni.
Válasz erre
0
4
ThunderDan
2025. augusztus 14. 07:59
Mandiner, te állat...
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!