Rendkívüli tájékoztatást adott Navracsics Tibor: hatalmas veszélyre figyelmeztetett

Rendkívüli tájékoztatást adott Navracsics Tibor a Facebook-oldalán. Az országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter arról számolt be, hogy

a szőlőkabóca okozta aranyszínű sárgaság-fertőzés (FD) egyre nagyobb veszélyt jelent a szőlőültetvényekre.

Leszögezte Navracsics azt is, hogy „felkészültünk a fokozott védekezésre, és cselekszünk!” Mint leírta, a magyar gazdák számíthatnak rájuk, hiszen „a 2025. augusztus 13-án megjelent rendeletmódosítással a növény-egészségügyi okból a hatóság által elrendelt kötelező kivágást követően a szőlőültetvény újratelepítésére is igényelhető szőlő szerkezetátalakítási támogatás. Mértéke legalább 60 százalék, de akár 70 százalék is lehet.

A cél, hogy a károsult termelő ne kényszerüljön a tevékenysége abbahagyására.”

Arról is beszámolt Navracsics, hogy „az eddigi támogatások mellett kezdeményezésünkre még idén uniós döntés születhet arról, hogy a betegség elleni védekezés 100 százalékos támogatást kapjon!