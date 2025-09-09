Az év egyik legfontosabb találkozója vár Orbán Viktorra

Ez a mondat változtathatja meg Magyarország szerepét Európában – már csak néhány hét van hátra
Barátként és példaképként tekintenek Orbán Viktorra.
Hamarosan tárgyalóasztalhoz ül Orbán Viktor miniszterelnök és Karol Nawrocki államfő, a cél a magyar-lengyel együttműködés helyreállítása és a V4 megerősítése lesz.
Karol Nawrocki lengyel elnök a közeljövőben találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, amit Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő is megerősített – írja a Do Rzeczy.
A cikk szerint
mindkét fél kiemelten fontosnak tartja a lengyel-magyar kapcsolatok újjáépítését.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter legutóbbi varsói látogatása pozitív üzeneteket hozott, és megkezdődhet az együttműködés helyreállítása. A kormányfő szerint ez erősítheti a V4-ek (Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia) regionális szövetségét is.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
