Az év egyik legfontosabb találkozója vár Orbán Viktorra

Karol Nawrocki lengyel elnök a közeljövőben találkozik Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, amit Rafal Leskiewicz elnöki szóvivő is megerősített – írja a Do Rzeczy.

A cikk szerint

mindkét fél kiemelten fontosnak tartja a lengyel-magyar kapcsolatok újjáépítését.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter legutóbbi varsói látogatása pozitív üzeneteket hozott, és megkezdődhet az együttműködés helyreállítása. A kormányfő szerint ez erősítheti a V4-ek (Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia) regionális szövetségét is.