Földindulás történt Brüsszelben: a britek már tudják, mire számíthat mostantól az Európai Unió

2025. október 06. 11:20

Majdnem tűpontos volt a Daily Mail.

2025. október 06. 11:20
Andrej Babis, önmagát „trumpistának” valló milliárdos és az ANO párt vezetője, jelentős győzelmet aratott a cseh parlamenti választáson (35 százalékos támogatottsággal), ezzel visszatérhet a hatalomba – emlékeztetett a Daily Mail.

Babis kampányában ígéretet tett a jóléti intézkedésekre és Ukrajna katonai támogatásának leállítására,

ami Csehország külpolitikai irányváltását vetítheti előre Magyarország és Szlovákia felé.

Orbán Viktor gyorsan gratulált Babisnak, kiemelve: „Győzött az igazság!” Az ANO az Európai Parlamentben is együttműködik Orbánnal a Patrióták Európáért frakcióban. Babis hangsúlyozta:

kormánya továbbra is EU- és NATO-párti maradna, de átgondolná Ukrajna támogatását. 

Tény azonban, hogy elutasítja az EU-ból vagy NATO-ból való kilépést célzó népszavazást.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

basti64
2025. október 06. 12:57
Babis jó barátja és szövetségese Magyarországnak. Brüsszel tombol. Ez muzsika a füleimben.
szantofer
•••
2025. október 06. 12:06 Szerkesztve
Babis győzelmével is "csak" annyi a bibi, hogy nem tud önállóan kormányt alakítani. Fico is visszavett a kampány előtti arcából, Babis is így fog tenni. És ez így van jól, nem úgy hogy egy ember megmondja a tutit, oszt mindenki vigyázzba áll neki.
petronius50
•••
2025. október 06. 11:39 Szerkesztve
Megállíthatatlan a trend. Lassan, de folyamatosan szorulnak ki a balfék liberálfasziszták a kormányokból. Orbán felgyorsította a folyamatot a Patrióták megalakításával. Szinte minden országban tele van a töküknek az ideológiai alapon zakkant, de az amerikai mélyállamot is magába foglaló háttérhatalmat messzemenően kiszolgálni akaró politikai "elittel". Bár ez ez elit egy végtelenül aljas és ugyanakkor elképesztően ostoba, rövidlátó gondolkodásról tesz tanúbizonyságot. Ausztriában is kidobták a hatalomból az amúgy legsikeresebb FPÖ-t. Ahogy a szocik magukhoz ragadták a hatalmat Spanyolországban, az egy vicc. Hollandiában is tovább erősödnek Geert Wilders hívei. A lengyeleknél is inog a léc, Csehországban váltás lesz, Az AfD is egyre erősödik, Makaróni csak politikai haláltusát vív.
