Földindulás történt Brüsszelben: a britek már tudják, mire számíthat mostantól az Európai Unió

Ezt nem láttuk jönni: Andrej Babis táncra penderült az utcán, miután kiderült, hogy megnyerte a választást (VIDEÓ)
Nem mindennapi módon ünnepelt Orbán Viktor szövetségese.
Majdnem tűpontos volt a Daily Mail.
Andrej Babis, önmagát „trumpistának” valló milliárdos és az ANO párt vezetője, jelentős győzelmet aratott a cseh parlamenti választáson (35 százalékos támogatottsággal), ezzel visszatérhet a hatalomba – emlékeztetett a Daily Mail.
Babis kampányában ígéretet tett a jóléti intézkedésekre és Ukrajna katonai támogatásának leállítására,
ami Csehország külpolitikai irányváltását vetítheti előre Magyarország és Szlovákia felé.
Orbán Viktor gyorsan gratulált Babisnak, kiemelve: „Győzött az igazság!” Az ANO az Európai Parlamentben is együttműködik Orbánnal a Patrióták Európáért frakcióban. Babis hangsúlyozta:
kormánya továbbra is EU- és NATO-párti maradna, de átgondolná Ukrajna támogatását.
Tény azonban, hogy elutasítja az EU-ból vagy NATO-ból való kilépést célzó népszavazást.
Ezt is ajánljuk a témában
Nem mindennapi módon ünnepelt Orbán Viktor szövetségese.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán