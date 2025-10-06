Földindulás történt Brüsszelben: a britek már tudják, mire számíthat mostantól az Európai Unió

Andrej Babis, önmagát „trumpistának” valló milliárdos és az ANO párt vezetője, jelentős győzelmet aratott a cseh parlamenti választáson (35 százalékos támogatottsággal), ezzel visszatérhet a hatalomba – emlékeztetett a Daily Mail.

Babis kampányában ígéretet tett a jóléti intézkedésekre és Ukrajna katonai támogatásának leállítására,

ami Csehország külpolitikai irányváltását vetítheti előre Magyarország és Szlovákia felé.

Orbán Viktor gyorsan gratulált Babisnak, kiemelve: „Győzött az igazság!” Az ANO az Európai Parlamentben is együttműködik Orbánnal a Patrióták Európáért frakcióban. Babis hangsúlyozta: