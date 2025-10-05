Ezt nem láttuk jönni: Andrej Babis táncra penderült az utcán, miután kiderült, hogy megnyerte a választást (VIDEÓ)

„Győzött az igazság!” – Orbán Viktor reagált Andrej Babis győzelmére (VIDEÓ)
A miniszterelnök szerint ez nagy lépés Csehországnak, és jó hír Európának.
Nem mindennapi módon ünnepelt Orbán Viktor szövetségese.
Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Andrej Babis nagy győzelmet aratott az cseh választáson, így négy év után visszatérhet a miniszterelnöki székbe.
Babis az utcán kezdett ünnepelni egy nagy hangszóróval, és közben a Ricchi e Poveri legendás 1981-es „Sarà perché ti amo” című dalát énekelte.
A videót itt tudja megnézni:
Nyitókép: Mandiner/Facebook
Az újságíró azt kérdezte Babistól, hogy a megválasztásával Csehország kevésbe megbízható partnere lesz-e az EU-nak és NATO-nak.