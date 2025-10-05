Ft
Ft
16°C
2°C
Ft
Ft
16°C
2°C
10. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tánc Andrej Babis Csehország

Ezt nem láttuk jönni: Andrej Babis táncra penderült az utcán, miután kiderült, hogy megnyerte a választást (VIDEÓ)

2025. október 05. 13:00

Nem mindennapi módon ünnepelt Orbán Viktor szövetségese.

2025. október 05. 13:00
null

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Andrej Babis nagy győzelmet aratott az cseh választáson, így négy év után visszatérhet a miniszterelnöki székbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Babis az utcán kezdett ünnepelni egy nagy hangszóróval, és közben a Ricchi e Poveri legendás 1981-es „Sarà perché ti amo” című dalát énekelte.

A videót itt tudja megnézni:

Nyitókép: Mandiner/Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiazazsoltibacsi
2025. október 05. 14:18
states-2, ezt Brüsszel nem fogja tudni kiheverni. Mint amikor a Hájas elfoglalta Brüsszelt és létrehozta a mini Putrióták frakcióját. :D :D :D
Válasz erre
0
0
states-2
2025. október 05. 14:14
Akkora pofánverést kapott Brüsszel, és a hazai komcsi csürhe is a cseh választásokkal, amit nem is fognak egyhamar kiheverni. Orbán pedig végre nem magányosan vívja a szabadságharcát a brüsszeli komcsi csürhével.
Válasz erre
1
1
kiazazsoltibacsi
2025. október 05. 14:13
Hohokam, összesen 4 agysejt.
Válasz erre
0
0
Hohokam
2025. október 05. 14:12
kiazazsoltibacsi Összesen 4 komment :-DDD
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!