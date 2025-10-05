„Ötször beszéltem Trumppal és még a Pentagonban is jártam” – durván kiosztotta a liberális újságírót Andrej Babis

Andrej Babist tegnapi győzelme után egy liberális újságíró próbálta felkérdezni. Az esetről Deák Dániel elemző tett közzé egy videót a Facebookon. Az újságíró azt kérdezte Babistól, hogy a megválasztásával Csehország kevésbe megbízható partnere lesz az EU-nak és NATO-nak.

Erre Babis azt válaszolta, hogy az újságírónak az a baja, hogy a cseh újságírók hazugságait másolja.

Majd hozzátette, hogy ötször beszélt Donald Trumppal és megemlítette, hogy még a Pentagonban is járt.

Majd hozzáfűzte, hogy ők patrióták és meg akarják nyerni a többi választást is Európában, mert Európa szenved és már nem kompetens többé.

„Ha valaki azt mondja, hogy nem vagyunk megbíthatóak például. Mr. Weber, miért mondja ezt? Mert a V4 azt mondta, hogy nem ő lesz a bizottsági elnök és ez csak személyes bosszú” – tette hozzá Andrej Babis.