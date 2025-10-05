Ft
Andrej Babis NATO Manfred Weber Donald Trump

„Ötször beszéltem Trumppal és még a Pentagonban is jártam” – durván kiosztotta a liberális újságírót Andrej Babis

2025. október 05. 12:32

Az újságíró azt kérdezte Babistól, hogy a megválasztásával Csehország kevésbe megbízható partnere lesz-e az EU-nak és NATO-nak.

2025. október 05. 12:32
null

Andrej Babist tegnapi győzelme után egy liberális újságíró próbálta felkérdezni. Az esetről Deák Dániel elemző tett közzé egy videót a Facebookon. Az újságíró azt kérdezte Babistól, hogy a megválasztásával Csehország kevésbe megbízható partnere lesz az EU-nak és NATO-nak.

Erre Babis azt válaszolta, hogy az újságírónak az a baja, hogy a cseh újságírók hazugságait másolja. 

Majd hozzátette, hogy ötször beszélt Donald Trumppal és megemlítette, hogy még a Pentagonban is járt.

Majd hozzáfűzte, hogy ők patrióták és meg akarják nyerni a többi választást is Európában, mert Európa szenved és már nem kompetens többé. 

„Ha valaki azt mondja, hogy nem vagyunk megbíthatóak például. Mr. Weber, miért mondja ezt? Mert a V4 azt mondta, hogy nem ő lesz a bizottsági elnök és ez csak személyes bosszú” – tette hozzá Andrej Babis.

Majd arra is kitért, hogy az EU migrációs jogszabályokkal nem tud semmit kezdeni.

Nyitókép: Földházi Árpád

Bodzay
2025. október 05. 13:41
Ezért van igaza Orbánnak és Babisnak. Először nem kilépni kell az unióból, hanem helyreállítani a jogszerű működését. Az EU jelenleg egy globalista, nemzetközi, balliberális politikai csoport homokozója internacionális és privát érdekek érvényesítése céljából. Ha most kilépnénk, nem hiányoznánk. Ha viszont a centralizáció fokozódik, menekülni kell, mert sajnos a magállamok az erősebbek, a posztszovjet régió provincia lesz gubernátorokkal.
nempolitizalok-0
2025. október 05. 13:35 Szerkesztve
Épp most lesz megbízható partner. Viszont az eurolibsi csürhének egyáltalán nem lesz megbízható partnere. Az "újságíró" erre gondolt.
altercat1
2025. október 05. 13:27
Győzött a patrióta český, Brüsszel velünk nem csesz ki...
red-bullshit
2025. október 05. 13:05
Csehek is mindig felébrednek amikor csehül állnak. Addig viszont egy buggyant, minden mindegy mindent megszavazó népség, ha másokról van szó. Annyi eszük nincs, hogyha körülöttük mindenki szarba kerül, akkor végül ők maguk is. Aztán ha felébrednek, egyből kapálóznak.
