„Egy kommunista házbizalmi módjára fenyeget?” – kiborultak a magyarokat börtönnel fenyegető újságíróra

Persze ők úgy gondolják, nekik mindent szabad, mert mögöttük áll Brüsszel globalista ereje. Lehet politikusok ellen koholt vádak alapján pereket indítani, újságírókat börtönnel fenyegetni, lökdösni”

– sorolta Szánthó Miklós, aki hozzátette, hogy „ezek után nem kell meglepődni, ha ugyanennek a hálózatnak a prominens ügynöke most éppen minket fenyegetnek, mert nem migránsoknak, hanem valódi politikai üldözötteknek adunk menedéket.”

Az Alapjogokért központ főigazagatója bejegyzésében hangsúlyozta, hogy bármi történik a magyar jobboldal mindig segíteni fog lengyel barátainkon, akkor is, amikor a Tuskot is, Magyar Pétert is, meg a Panyi-féléket is zsebében tudó globalista hatalom a legsötétebb bolsevik Jaruzelski-időket idéző politikai és jogi boszorkányüldözést indít ellenük.

Ezen a ponton Szántó Miklós megemlékezett arról, hogy az Alapjogokért Központ a koncepciós perbe fogott és Magyarországra befogadott, Marcin Romanowski, volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes vezetésével létrehozta a Magyar-Lengyel Szabadság Intézetét, és segít a lengyel konzervatívoknak.

„Értem én, hogy Panyiék inkább közel-keleti és szubszaharai migránsok százezreit szeretnék befogadni – mi inkább a történelmi barátságra építve a lengyeleknek segítünk” – mondta Szánthó Miklós, aki megjegyezte, hogy azt is érti miért ennyire szimpatikus a mostani varsói rezsim számukra: hiszen egyik erős izgalmi pillanatában idoljuk, Magyar Péter is megígérte, hogy ugyanazt fogja csinálni, mint Manfred Weber másik bábfigurája, Donald Tusk.