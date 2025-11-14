Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
direkt36 Panyi Szabolcs Magyar Péter Orbán Viktor ügyészség

„Egy kommunista házbizalmi módjára fenyeget?” – kiborultak a magyarokat börtönnel fenyegető újságíróra

2025. november 14. 12:41

Szánthó Miklós elmondta: Nehéz eldönteni, hogy a Panyi Szabolcs nevű fakenews-író a lengyelországi Magyar Péter, Donald Tusk hírvivőjeként működik, vagy csak pusztán egy kommunista házbizalmi módjára fenyeget?

2025. november 14. 12:41
null

Megint jó társaságban: a Soros-hálózat és Magyar Péter közismert ügynöke börtönnel fenyegeti Orbán Viktort, és ha jól értem, engem is – írta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Facebook-oldalán

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Panyi Szabolcs Direkt36-os újságíró arról írt péntek reggel, hogy a lengyel ügyészség vizsgálatot indított annak kiderítésére, magyar állampolgárok szerepet játszhattak-e két lengyel politikus – Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter és korábbi helyettese, Marcin Romanowski – feltételezett szökésében vagy elrejtőzésében. Mint Panyi fogalmazott Facebook-bejegyzésében, öt év börtön is járhat a magyaroknak, akik a lengyel politikusokat segítették. 
 

Ezt is ajánljuk a témában

Nehéz eldönteni, hogy a Panyi Szabolcs nevű fakenews-író a lengyelországi Magyar Péter, Donald Tusk hírvivőjeként működik, vagy csak pusztán egy kommunista házbizalmi módjára fenyeget?”

 – tette fel a kérdést a Szánthó Miklós. Az igazgató elmondta, hogy Donald Tusk és társasága már megkezdte azt a terrort, amivel Magyar Péter még csak fenyeget.

Persze ők úgy gondolják, nekik mindent szabad, mert mögöttük áll Brüsszel globalista ereje. Lehet politikusok ellen koholt vádak alapján pereket indítani, újságírókat börtönnel fenyegetni, lökdösni”

 – sorolta Szánthó Miklós, aki hozzátette, hogy „ezek után nem kell meglepődni, ha ugyanennek a hálózatnak a prominens ügynöke most éppen minket fenyegetnek, mert nem migránsoknak, hanem valódi politikai üldözötteknek adunk menedéket.”

Az Alapjogokért központ főigazagatója bejegyzésében hangsúlyozta, hogy bármi történik a magyar jobboldal mindig segíteni fog lengyel barátainkon, akkor is, amikor a Tuskot is, Magyar Pétert is, meg a Panyi-féléket is zsebében tudó globalista hatalom a legsötétebb bolsevik Jaruzelski-időket idéző politikai és jogi boszorkányüldözést indít ellenük. 

Ezen a ponton Szántó Miklós megemlékezett arról, hogy az Alapjogokért Központ a koncepciós perbe fogott és Magyarországra befogadott, Marcin Romanowski, volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes vezetésével létrehozta a Magyar-Lengyel Szabadság Intézetét, és segít a lengyel konzervatívoknak. 

„Értem én, hogy Panyiék inkább közel-keleti és szubszaharai migránsok százezreit szeretnék befogadni – mi inkább a történelmi barátságra építve a lengyeleknek segítünk” – mondta Szánthó Miklós, aki megjegyezte, hogy azt is érti miért ennyire szimpatikus a mostani varsói rezsim számukra: hiszen egyik erős izgalmi pillanatában idoljuk, Magyar Péter is megígérte, hogy ugyanazt fogja csinálni, mint Manfred Weber másik bábfigurája, Donald Tusk.

„Sőt, lakájjogászaik, Fleck Zoltán és Vörös Imre már ki is dolgozták, hogyan kell majd „egy picit felfüggeszteni” a jogállamot, hogy „visszaépíthessék” azt – pontosan ez az, amit csinálnak most Lengyelországban„ – hangsúlyozta végül a főigazgató.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 46 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jetilovag
2025. november 14. 14:52
tébolyult skizofrén pszihopata poloskák ezer számra a libcsik oldalán!....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
Sanyi72
2025. november 14. 14:27
Ez a bambaképű buzigyerek a panyi? Ne csodálkozzunk,hogy megborult az elméje!
Válasz erre
3
0
tapir32
2025. november 14. 14:22
Koncepciós perekhez nem nyújtunk segédkezet.
Válasz erre
2
0
tapir32
2025. november 14. 14:18
Miből gondolod, hogy a törvényes rendet felrúgó Tusk rezsim vádaskodása megalapozott és az egész nem egy koholmány, hogy a legerősebb lengyel pártot a PiS-t tönkretegyék, lejárassák és a saját törvénytelenségeiket igazolják?
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!