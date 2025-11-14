„Egy kommunista házbizalmi módjára fenyeget?” – kiborultak a magyarokat börtönnel fenyegető újságíróra

Már vörösödik Panyi Szabolcs feje: annyira szeretné, ha Tusk akarata érvényesülne, hogy a magyarokat küldené érte börtönbe
A nyomozás hátterében a lengyel belpolitikát felkavaró, úgynevezett Igazságügyi Alap-ügy áll.
Szánthó Miklós elmondta: Nehéz eldönteni, hogy a Panyi Szabolcs nevű fakenews-író a lengyelországi Magyar Péter, Donald Tusk hírvivőjeként működik, vagy csak pusztán egy kommunista házbizalmi módjára fenyeget?
Megint jó társaságban: a Soros-hálózat és Magyar Péter közismert ügynöke börtönnel fenyegeti Orbán Viktort, és ha jól értem, engem is – írta Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója Facebook-oldalán.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Panyi Szabolcs Direkt36-os újságíró arról írt péntek reggel, hogy a lengyel ügyészség vizsgálatot indított annak kiderítésére, magyar állampolgárok szerepet játszhattak-e két lengyel politikus – Zbigniew Ziobro volt igazságügyi miniszter és korábbi helyettese, Marcin Romanowski – feltételezett szökésében vagy elrejtőzésében. Mint Panyi fogalmazott Facebook-bejegyzésében, öt év börtön is járhat a magyaroknak, akik a lengyel politikusokat segítették.
– tette fel a kérdést a Szánthó Miklós. Az igazgató elmondta, hogy Donald Tusk és társasága már megkezdte azt a terrort, amivel Magyar Péter még csak fenyeget.
Persze ők úgy gondolják, nekik mindent szabad, mert mögöttük áll Brüsszel globalista ereje. Lehet politikusok ellen koholt vádak alapján pereket indítani, újságírókat börtönnel fenyegetni, lökdösni”
– sorolta Szánthó Miklós, aki hozzátette, hogy „ezek után nem kell meglepődni, ha ugyanennek a hálózatnak a prominens ügynöke most éppen minket fenyegetnek, mert nem migránsoknak, hanem valódi politikai üldözötteknek adunk menedéket.”
Az Alapjogokért központ főigazagatója bejegyzésében hangsúlyozta, hogy bármi történik a magyar jobboldal mindig segíteni fog lengyel barátainkon, akkor is, amikor a Tuskot is, Magyar Pétert is, meg a Panyi-féléket is zsebében tudó globalista hatalom a legsötétebb bolsevik Jaruzelski-időket idéző politikai és jogi boszorkányüldözést indít ellenük.
Ezen a ponton Szántó Miklós megemlékezett arról, hogy az Alapjogokért Központ a koncepciós perbe fogott és Magyarországra befogadott, Marcin Romanowski, volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettes vezetésével létrehozta a Magyar-Lengyel Szabadság Intézetét, és segít a lengyel konzervatívoknak.
„Értem én, hogy Panyiék inkább közel-keleti és szubszaharai migránsok százezreit szeretnék befogadni – mi inkább a történelmi barátságra építve a lengyeleknek segítünk” – mondta Szánthó Miklós, aki megjegyezte, hogy azt is érti miért ennyire szimpatikus a mostani varsói rezsim számukra: hiszen egyik erős izgalmi pillanatában idoljuk, Magyar Péter is megígérte, hogy ugyanazt fogja csinálni, mint Manfred Weber másik bábfigurája, Donald Tusk.
„Sőt, lakájjogászaik, Fleck Zoltán és Vörös Imre már ki is dolgozták, hogyan kell majd „egy picit felfüggeszteni” a jogállamot, hogy „visszaépíthessék” azt – pontosan ez az, amit csinálnak most Lengyelországban„ – hangsúlyozta végül a főigazgató.
Nyitókép forrása: Facebook