Késsel hadonászott és az ukrán himnuszt énekelte egy nő a vonaton, csúnya pofon lett a vége (VIDEÓ)

A konfliktus abból indult ki, hogy a kalauz elkérte a nő jegyét.

A lap szerint az ukrán nő először sértegetni kezdte a vasúti alkalmazottat, majd kést vett elő és megfenyegette.

Az esemény során az ukrán nő azt kiabálta, hogy a kés „a férjének szól”,aki állítása szerint elvette tőle a gyermekét. A feszült helyzetnek végül az vetett véget, hogy az egyik utas egy nehéz bőrönddel leütötte a nőt a lábáról.