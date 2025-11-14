Késsel hadonászott és az ukrán himnuszt énekelte egy nő a vonaton, csúnya pofon lett a vége (VIDEÓ)

Nyolc európai ország fogott össze Zelenszkijékért – gigantikus mennyiségű pénz alakul ukrán fegyverré
Újabb katonai segélycsomag Ukrajnának.
Az ukrán nő először sértegetni kezdte a kalauzt, majd kést vett elő és megfenyegette.
Késsel hadonászott és az ukrán himnuszt énekelte egy nő egy lengyel vonaton, egy utas bőrönddel állította le – erről számolt be a Stana.today, amit a Kárpáthír szemlézett. Az incidenst egy másik utas fékezte meg, aki egy nehéz bőrönddel földre teperte a nőt.
A konfliktus abból indult ki, hogy a kalauz elkérte a nő jegyét.
A lap szerint az ukrán nő először sértegetni kezdte a vasúti alkalmazottat, majd kést vett elő és megfenyegette.
Az esemény során az ukrán nő azt kiabálta, hogy a kés „a férjének szól”,aki állítása szerint elvette tőle a gyermekét. A feszült helyzetnek végül az vetett véget, hogy az egyik utas egy nehéz bőrönddel leütötte a nőt a lábáról.
A cikk végén kiemelték, hogy 2025 első hét hónapjában 41%-kal emelkedett az ukrán állampolgárok ellen elkövetett támadások és fenyegetések száma Lengyelországban.
Nyitókép forrása: Képernyőfotó