Ft
Ft
8°C
5°C
Ft
Ft
8°C
5°C
11. 14.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 14.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
incidens kalauz Ukrajna

Késsel hadonászott és az ukrán himnuszt énekelte egy nő a vonaton, csúnya pofon lett a vége (VIDEÓ)

2025. november 14. 09:40

Az ukrán nő először sértegetni kezdte a kalauzt, majd kést vett elő és megfenyegette.

2025. november 14. 09:40
null

Késsel hadonászott és az ukrán himnuszt énekelte egy nő egy lengyel vonaton, egy utas bőrönddel állította le – erről számolt be a Stana.today, amit a Kárpáthír szemlézett. Az incidenst egy másik utas fékezte meg, aki egy nehéz bőrönddel földre teperte a nőt.

Ezt is ajánljuk a témában

A konfliktus abból indult ki, hogy a kalauz elkérte a nő jegyét. 

A lap szerint az ukrán nő először sértegetni kezdte a vasúti alkalmazottat, majd kést vett elő és megfenyegette.

Az esemény során az ukrán nő azt kiabálta, hogy a kés „a férjének szól”,aki állítása szerint elvette tőle a gyermekét. A feszült helyzetnek végül az vetett véget, hogy az egyik utas egy nehéz bőrönddel leütötte a nőt a lábáról.

A cikk végén kiemelték, hogy 2025 első hét hónapjában 41%-kal emelkedett az ukrán állampolgárok ellen elkövetett támadások és fenyegetések száma Lengyelországban.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
•••
2025. november 14. 12:20 Szerkesztve
6-os villinger , Móricz végállomás. Egy alvó hajléktalan. Másik felszáll. Petőfi hid budai hídfő: közterületi őrök fel . Első hajléktalan összepisili magát. Közterületesek kirúgják. Másik hajkékony hadovál. Azt is kirúgjál. A vill. kiáll a forgalomból. Mögötte 4-es. Rátömegesedik az előző vill. népe. Ott is egy hajlékony. Na az nem pisil... Anziksz Budapest a la Karigeri.
Válasz erre
0
0
survivor
2025. november 14. 12:14
Totál mólés volt.... :-)
Válasz erre
1
0
Horst_Tappert
2025. november 14. 12:04
De miért oroszul beszél?
Válasz erre
1
0
masikhozzaszolo
•••
2025. november 14. 11:48 Szerkesztve
A jövő EU képviselője.(i) Hogy melyik is? Aki késsel fenyegetőzött, vagy a bőrönddel hasbadöngölő, hát nem is tudom. Talán mindkettő. Hogy ukrán színű kabát is van? Csak mondom, már irtam, nálunk ez mindennapos. Mivel 30 éve nem voltam vonaton, és egyetlenegyszer felültem a Tópart Cityre, ott az alábbi volt: Hova szó a jegye, (Siófok-Lepsény között) segíthetek? A válasz: úgy beléd vágom a kést, innen már a temetőbe mégy! Mondta a mármagyar. Aztán vonatmegállítás, rendőr, stb. Azért mondom, hogy mindennapos eset, mert az én vonatozásomban ez 100%-os gyakoriság. Nálunk azt hiszem 3 hónapig ingyen vonatoznak, és a pesti buszon, metrón is! Nem szabad jegyet kérni tőlük.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!