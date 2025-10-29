Ft
„Amit Lengyelországban most látunk, annak semmi köze a jogállamisághoz” – volt lengyel miniszterhelyettes a Mandinernek

2025. október 29. 19:08

Marcin Romanowski a Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel történtek kapcsán rámutatott, hogy „amit most Magyar Péter »a „magyar Tusk« meghirdet, a maga »elszámoltatásával«, az már Lengyelországban gyakorlatban is látható.

2025. október 29. 19:08
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

A Mandiner is beszámolt arról, hogy hétfőn  teltház előtt vetítették Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjét, amely Donald Tusk és liberális kormányának jogállamisági ámokfutását mutatja be Lengyelországban, fókuszban a köztévé átszervezésével. Az esemény egyik díszvendége Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter volt.

Donald Tusk és kormánya valóságos boszorkányüldözést tart Lengyelországban.
Donald Tusk és kormánya valóságos boszorkányüldözést tart Lengyelországban. Fotó: SIMON WOHLFAHRT / POOL / AFP

Ezt követően kedd délután a lengyel ügyészek kérvényezték a volt miniszter – jelenleg alsóházi képviselő – mentelmi jogának felfüggesztését. Arra hivatkoztak, hogy Ziobro szerintük nem megfelelően használta fel az Igazságügyi Minisztérium erőszak áldozatainak megsegítésére szolgáló alapját, amire hirtelen – a filmvetítés után, és azt követően, hogy Ziobro kritizálta a Tusk-kabinet tevékenységét – állításaik szerint bizonyítékaik is lettek. Illetve arra, hogy a volt miniszter utasítására megrendelt Pegasus szoftvert politikai ellenfelei ellen használta fel –

Ziobro azonban már egy hónappal ezelőtt az őt meghallgató parlamenti ülésen elmondta, éppenséggel a korrupció megfékezésére használták fel a programot. 

Lapunk megkeresésére egy háttérbeszélgetésen a volt miniszter megerősítette: a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.

A felsorakoztatott vádak alapján akár huszonöt évnyi börtönbüntetést is kiszabhatnak rá.

Vagyis, ha a jobboldali volt miniszter hazatér Varsóba, egy héten belül kattanhat a csuklóján a bilincs, és börtönbe kerülhet, úgy, mint korábban a párttársai. Ziobro keddi értesüléseink szerint még Budapesten tartózkodik, és úgy tudjuk, saját párttársai is erősen győzködik arról, hogy inkább maradjon a magyar fővárosban.

Környezetében azonban úgy írták le nekünk, hogy „nem az a fajta ember, aki feladja, inkább hazamegy és harcol az igazáért”

***

„Ha Tuskék meg akarják semmisíteni a jogállamiságot, először el kell távolítaniuk a legveszélyesebb ellenzéki politikusokat”

A történtek kapcsán megkerestük Marcin Romanowskit, volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettest, aki december óta tartózkodik Magyarországon politikai menedékjoggal. 

„Amit ma Donald Tusk tetteiben látunk, az az elnyomás fokozódása. Teljesen egyértelmű, hogy a kormány nem teljesíti ígéreteit, 

Lengyelország gazdasági helyzete súlyosan romlik, és az egészségügyi rendszer gyakorlatilag összeomlott. 

A termés a földeken rothad, mert a gazdáknak már nem éri meg betakarítani. Közben olcsó mezőgazdasági termékek árasztják el az országot Ukrajnából, és a kormány semmit sem tesz ez ellen. Így hát az egyetlen ígéret, amit valóban betartottak, az az üldöztetés – ez pedig tízezreket érint” – reagált megkeresásünkre az egykori lengyel miniszterhelyettes.

Romanowski rámutatott, hogy ha Tuskék az ellenzéket és a jogállamiságot meg akarják semmisíteni, először el kell távolítaniuk a legaktívabb és legveszélyesebb ellenzéki politikusokat – és Ziobro egykori miniszter ezek egyike.

„A legtöbb vád csupán ismétlése azoknak az abszurd vádaknak, amelyeket ellenem is megfogalmaztak: nevezetesen, hogy egy új rendelet kiadása helyett a meglévőt módosította — és erre alapozva építettek fel nyolc »bűncselekményt«. További hét vádpont szerint állítólag befolyásolta a kiválasztási bizottságok döntéseit, noha a törvény és az Alkotmánybíróság e tárgyban hozott döntése szerint ezek a bizottságok nem hoznak döntéseket — a döntéshozó a felelős hatóság, vagyis ő maga” – sorolta a december óta politikai menedékjoggal hazánkban tartózkodó lengyel politikus.

„Teljesen komolytalan olyan vádat emelni, hogy valaki befolyásolta egy olyan testület döntését, amely valójában nem is dönt – különösen, ha a »befolyásoló« maga a döntéshozó” – húzta alá Marcin Romanowski.

Hozzáfűzte, számos más abszurd vádpont is van. „A képtelenség csúcsa az a vád, hogy a miniszter »elsajátított« 14 millió zlotyt azzal, hogy ezt az összeget egy ügyészségi épület felújítására fordította – arra az épületre, ahol az illegitim ügyészségi vezetés sajtótájékoztatót tartott, többek között éppen erről a vádról. Ez már a komédia kategóriája. Valaki helyesen megjegyezte: 

ha következetesek lennénk, a lengyel törvények szerint azok az ügyészek, akik most az állítólag »illegálisan« felújított épületben dolgoznak, orgazdának számítanának, és őket is vádat kellene emelni” 

„Továbbá azt állítják, hogy ezeket az állítólagos cselekményeket egy »szervezett bűnözői csoport« követte el. Nos, nem hiszem, hogy bárki a világon látott már olyan »szervezett bűnözői csoportot«, amely az erőforrásait ügyészségi épület felújítására vagy a rendvédelmi szervek technikai eszközeinek beszerzésére fordítja – pedig ez is a miniszter elleni vádpontok között szerepel. Amit itt látunk, az klasszikus »lawfare«, azaz politikai célú jogi háború” – magyarázta a Lengyel-Magyar Szabadság Intézetének vezetője.

Világos jelzés a magyaroknak Lengyelországból

Marcin Romawoski arra is fehívta a figyelmet, hogy a történtek a magyarok számára világos jelzések. „Amit most Magyar Péter »a „magyar Tusk« – meghirdet, a maga »elszámoltatásával«, az már Lengyelországban gyakorlatban is látható. Ez nem más, mint 

  • képtelenségek,
  • abszurd vádak halmaza, 
  • és persze hazugságáradat a kormánypropagandától, amit külföldről irányítanak.”

„Látjuk, hogy Donald Tusk nagyon messzire megy, mert nincs más kiút számára. Már annyi bűncselekményt követett el, hogy ő és emberei büntetőjogi felelősségre vonással néznek szembe, és normális körülmények között – független ügyészség és pártatlan bíróság előtt – hosszú éveket töltenének börtönben. Ezért már nincs vesztenivalója” – hangsúlyozta a lengyel politikus.

A lengyel miniszterelnök kapcsán még az is elhangzott, hogy Tusk még mindig élvezi az Európai Unió támogatását, bár már nem akkora mértékben, mint korábban. „Az EU részéről cinizmust és jogi képmutatást látunk, hiszen Tuskék minden lépését dicsérik. Amit Lengyelországban most látunk, annak semmi köze a jogállamisághoz. Már csaknem két éve, – mióta Tusk hatalmon van – , dicsérik minden lépését, és Brüsszel mindezeket meg is tapsolja”.

Valójában itt a tét a liberális elit hatalma,

 és azoknak a kormányoknak a felszámolása – legyen szó először Varsóról vagy most Budapestről –, amelyek szembehelyezkednek a woke ideológiával, az őrült zöldpolitikával, a tömeges bevándorlással vagy az Európai Unió központosításával” – sorolta Romanowski.

A volt miniszterhelyettes eztuán arra is kitért, hogy eközben a brüsszeli elit – Manfred Weber, Ursula von der Leyen – a lengyelhez és magyarhoz hasonló országok forrásait akarja megszerezni. „Lengyelországban már ez zajlik. A Tusk-kormány döntései nem Lengyelország és a lengyelek érdekében születnek. Olyan megoldásokat fogadnak el, amelyek kifejezetten ártalmasak számunkra, ilyen például a a migránsok befogadása, az ukrán áruk előtti piacnyitás, a túlzásba vitt zöld szabályozások és számos más gazdasági döntés, amelyek a külföldi, főként nyugat-európai vállalatokat kedvezményezik. Éppen ezért Brüsszeltől nem várható kritikus reakció – legfeljebb dicséret” – vélekedett.

„Mindazonáltal azt látjuk, hogy a lengyelek már elutasítják Tusk brutális és törvénytelen lépéseit, és ez a legfontosabb mind közül. A propaganda és az egész állami apparátus ellenzék-ellenes fellépése ellenére megnyertük az elnökválasztást, és most nem szabad hagynunk, hogy megtörjenek bennünket. 

Meg kell nyernünk a parlamenti választásokat, és el kell távolítanunk őket a hatalomból”

 – tekintett előre.

„Ugyanezt kívánom a magyaroknak is – hogy ne hagyják magukat becsapni, manipulálni vagy elbátortalanítani. A lengyel példa világosan mutatja, hogy itt egyszerűen liberális banditákkal van dolgunk, akik bármit megtesznek először azért, hogy megszerezzék a hatalmat, majd azért, hogy minden áron megtartsák, még akkor is, ha ez a nemzeti érdek rovására megy” – zárta gondolatait Marcin Romanowski.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

