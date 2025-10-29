„Amit Lengyelországban most látunk, annak semmi köze a jogállamisághoz” – volt lengyel miniszterhelyettes a Mandinernek

A Mandiner is beszámolt arról, hogy hétfőn teltház előtt vetítették Budapesten Marcin Tulicki Taking Over című dokumentumfilmjét, amely Donald Tusk és liberális kormányának jogállamisági ámokfutását mutatja be Lengyelországban, fókuszban a köztévé átszervezésével. Az esemény egyik díszvendége Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter volt.

Donald Tusk és kormánya valóságos boszorkányüldözést tart Lengyelországban. Fotó: SIMON WOHLFAHRT / POOL / AFP

Ezt követően kedd délután a lengyel ügyészek kérvényezték a volt miniszter – jelenleg alsóházi képviselő – mentelmi jogának felfüggesztését. Arra hivatkoztak, hogy Ziobro szerintük nem megfelelően használta fel az Igazságügyi Minisztérium erőszak áldozatainak megsegítésére szolgáló alapját, amire hirtelen – a filmvetítés után, és azt követően, hogy Ziobro kritizálta a Tusk-kabinet tevékenységét – állításaik szerint bizonyítékaik is lettek. Illetve arra, hogy a volt miniszter utasítására megrendelt Pegasus szoftvert politikai ellenfelei ellen használta fel –

Ziobro azonban már egy hónappal ezelőtt az őt meghallgató parlamenti ülésen elmondta, éppenséggel a korrupció megfékezésére használták fel a programot.

Lapunk megkeresésére egy háttérbeszélgetésen a volt miniszter megerősítette: a jelenlegi letartóztatási utasításnak köze lehet ahhoz, hogy Budapesten kritizálta a Tusk-kormányzatot.