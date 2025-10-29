„Amit Lengyelországban most látunk, annak semmi köze a jogállamisághoz” – volt lengyel miniszterhelyettes a Mandinernek

A lengyel miniszterelnök kapcsán még az is elhangzott, hogy Tusk még mindig élvezi az Európai Unió támogatását, bár már nem akkora mértékben, mint korábban. „Az EU részéről cinizmust és jogi képmutatást látunk, hiszen Tuskék minden lépését dicsérik. Amit Lengyelországban most látunk, annak semmi köze a jogállamisághoz. Már csaknem két éve, – mióta Tusk hatalmon van – , dicsérik minden lépését, és Brüsszel mindezeket meg is tapsolja”.
Valójában itt a tét a liberális elit hatalma,
és azoknak a kormányoknak a felszámolása – legyen szó először Varsóról vagy most Budapestről –, amelyek szembehelyezkednek a woke ideológiával, az őrült zöldpolitikával, a tömeges bevándorlással vagy az Európai Unió központosításával” – sorolta Romanowski.
A volt miniszterhelyettes eztuán arra is kitért, hogy eközben a brüsszeli elit – Manfred Weber, Ursula von der Leyen – a lengyelhez és magyarhoz hasonló országok forrásait akarja megszerezni. „Lengyelországban már ez zajlik. A Tusk-kormány döntései nem Lengyelország és a lengyelek érdekében születnek. Olyan megoldásokat fogadnak el, amelyek kifejezetten ártalmasak számunkra, ilyen például a a migránsok befogadása, az ukrán áruk előtti piacnyitás, a túlzásba vitt zöld szabályozások és számos más gazdasági döntés, amelyek a külföldi, főként nyugat-európai vállalatokat kedvezményezik. Éppen ezért Brüsszeltől nem várható kritikus reakció – legfeljebb dicséret” – vélekedett.
„Mindazonáltal azt látjuk, hogy a lengyelek már elutasítják Tusk brutális és törvénytelen lépéseit, és ez a legfontosabb mind közül. A propaganda és az egész állami apparátus ellenzék-ellenes fellépése ellenére megnyertük az elnökválasztást, és most nem szabad hagynunk, hogy megtörjenek bennünket.