Nem szeretnék különleges bánásmódot, csak tiszta bírósági eljárást – Marcin Romanowski a Mandinernek

Marcin Romanowski

1976-ban született Skrwilnóban. A Jog és Igazságosság (PiS) párt vezette kormányban 2019 és 2023 között töltötte be az igazságügyi miniszterhelyettesi tisztséget. Ebben a minőségében felügyelte az igazságügyi alapot, amelynek célja segítségnyújtás a bűncselekmények áldozatainak. Tizenegyrendbeli bűncselekmény elkövetésével, ezen belül az állami vagyonban kárt okozó szervezett bűnözői csoportban való részvétellel gyanúsították meg az alap kapcsán. 2024 nyarán annak ellenére tartóztatták le, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése tagjaként mentelmi jog illette meg. Szabadon bocsátására csak az után került sor, hogy a közgyűlés elnöke hivatalosan tiltakozott a hatóságoknál, a bíróság ezt követően mondta ki, hogy a letartóztatás jogsértő volt. Romanowski törvénytelennek minősíti az ellene folytatott ügyészségi eljárást, az ellene felhozott vádak szerinte abszurdak és tételesen cáfolhatók, és érvénytelennek tartja a parlament döntését képviselői mentelmi joga megvonásáról.

Hogyan vélekedik a Tusk-kabinet eddigi munkásságáról? Mit érthet a miniszterelnök „harcoló demokrácia” alatt?

A kormány első évét leginkább a jogállamiatlanság kifejezéssel lehetne összefoglalni.

Ezt nemcsak mint korábbi ügyvéd és igazságügyi miniszter­helyettes mondom, hanem mint egyszerű lengyel állampolgár is. A törvénytelen fellépések sora egy héttel a kabinet beiktatása után elkezdődött, 2023. december 20-án erőszakkal átvették a közmédia vezetését. Már akkor látható volt: Donald Tuskéknak fontos, hogy megszerezzék a negyedik hatalmi ágnak tartott médiát, hogy elzárják az alternatív információforrásoktól a polgárokat, nehogy tájékozódhassanak a jogszerűtlen lépésekről. A kormánytól független ügyészség vizsgálódni kezdett, jómagam is feljelentést tettem, s megállapították, hogy az a jegyzői bejegyzés, amely a vezetőváltás alapját képezte, hamis volt. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az ügyészséget szintén törvénytelenül vették át, s azóta is illegális a működése. Kiemelném, ha büntetést szabnának ki amiatt, hogy az állami intézmények alkotmányos működésébe ilyen erőszakosan beavatkoznak, annak a mértéke elérné az életfogytiglanit is.