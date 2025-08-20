Zajlik a nyomozás a kecskeméti reptéren történtek miatt – tisztázta a helyzetet a Honvédelmi Minisztérium

Mint arról a Mandiner is beszámolt, két hete betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre – ellopták a MIG-29-esek alkatrészeit. Az ismeretlenek a kerítést átvágva jutottak be a reptérre.

A történtek kapcsán a Honvédelmi minisztérium közleményt adott ki, melyből kiderült, a július végén történt betöréses lopást követően – már jóval az erről megjelent híreket megelőzően – a honvédelmi miniszter azonnal belső vizsgálatot indított.

A folyamatban lévő vizsgálatokra és nyomozásra tekintettel a tárca az MTI-vel közölte, hogy a bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelep szerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG–29-es repülőgépeket érintette.

A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe.

Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen.

Megerősítették a reptér védelmét

A minisztérium közleményében hozzátette, a régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten. A betörést követően a bázison tárolt MiG–29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették.

A MiG–29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét.

A rendőrségi nyomozás folyamatban van – zárta kommünikéjét a honvédelmi tárca.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Andrej ISAKOVIC / AFP