10. 26.
vasárnap
Lengyelország Magyarország Szijjártó Péter Donald Tusk

Szijjártó Péter szerint jó hír, hogy Donald Tusk támogatja a Tisza Pártot

2025. október 26. 16:28

A közlemény szerint a külügyminiszter ezzel arra reagált, hogy Donald Tusk pártja kongresszusán elmondott beszédében magyar vonatkozással is élt.

2025. október 26. 16:28
null

Donald Tusk lengyel kormányfő bevallotta, hogy ő írja a magyar brüsszelita ellenzék győzelmi tervét, ami jó hír, ugyanis a 2022-es választások előtt is az ellenzék mellett kampányolt, és az eredmény ismert – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy 

Donald Tusk – aki leépítette a demokráciát Lengyelországban – bevallotta, hogy ő írja a magyarországi brüsszelita ellenzék győzelmi tervét”.

„Ez jó hír. Egyszer ugyanis már volt ilyen: legutóbb, 2022-ben. Donald Tusk akkor még el is jött Magyarországra, hogy beszédet mondjon az ellenzék nagygyűlésén, közvetlenül a választás előtt. Az eredmény ismert: minden idők legnagyobb arányú Fidesz-győzelme. Reméljük, eljön jövő márciusban is…” – tette hozzá.

A közlemény szerint Szijjártó Péter ezzel arra reagált, hogy Donald Tusk pártja kongresszusán elmondott beszédében magyar vonatkozással is élt.

A lengyel miniszterelnök kitért az Orbán Viktor támogatói által épített politikai modellre, rámutatva, hogy ők inkább az Európai Unió, mint az Oroszország részéről érkező fenyegetésre fókuszálnak.

Az október 23-i magyar politikai beszédek összehasonlításán kívül felidézte egy Magyar Péterrel folytatott, győzelmi stratégiáról szóló beszélgetését is.

Donald Tusk felelevenítette, hogy Magyar Péter több hónappal ezelőtt megkérdezte tőle, „hogyan távolítják el a hatalomból azokat a politikusokat, akik mentségeket keresnek az oroszoknak, hogy nem teljesen Oroszország a hibás, hogy nem teljesen Oroszország a felelős az orosz-ukrán konfliktusért”.

A lengyel miniszterelnök elmondása szerint a következőt válaszolta: „Ha sikerül néhány százezer emberrel az utcán elhitetni, hogy nem tehetetlen, az azt jelenti, hogy nyertél”.

(MTI)

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Treeoflife
2025. október 26. 18:20
"„Ha sikerül néhány százezer emberrel az utcán elhitetni, hogy nem tehetetlen, az azt jelenti, hogy nyertél”. Ez a mondat engem megdöbbentett, és ha MP oldaláról kontextusba helyezem, akkor ez azt jelenti, hogy: ha sikerül mindent elhitetni az utca emberével, akkor nyerhet. Pontosan ezt teszik, hazudnak folyamatosan, minden témában. Talán ebben különbözünk valamilyen oknál fogva a lengyelektől, mivel senkinek semmit nem hiszünk el kapásból, meg kell győzni bennünket. Valljuk: "a messziről jött ember azt mond, amit akar". Hogy ez miért alakult ki magyaroknál, talán a nyelvünkhöz lehet köze. A magyar nyelvet úgy használjuk, hogy nem tervezzük el előre, pontosan mit szeretnénk mondani, hanem a gondolat megfogalmazása beszéd közben történik. Folyamatosan gondolkodunk, és menet közben is változhat a mondani valónk értelme. Nos, ha így gondolkodunk, akkor így is értelmezzük azt is, amit velünk közölni akarnak.
6
0
Türelem
2025. október 26. 17:27
Minden nemzetben ott vannak a megvásárolható, gyökértelen zsoldosok. De kik szavazták meg? Ennyire mélyen a lengyel nemzeti öntudat?
11
0
billysparks
2025. október 26. 17:27
Mondjuk úgy, ártani nem árt. Tusknál azért nagyobb súllyal nyom, hogy egy Lendvai ildikó, Juszt László támogatja. De Tusk sem semmi, el kell fogadni.
8
0
meteor
2025. október 26. 17:01
Donald a Fideszt is támogatja csak nem ez a vizipisztoly hanem a 44-es Magnum Donald. Aki azért egész más kaliber! 😃
7
0
