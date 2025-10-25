Óriási bejelentést tett Donald Tusk – ki is jelölte az ellenséget

Polgári Koalíció néven párttá egyesül a lengyel kormányfrakció három tömörülése - jelentették be szombati varsói nagygyűlésükön.

Az új párt a legnagyobb kormánypárt, a Donald Tusk miniszterelnök vezette Polgári Platform (PO), valamint a Modern és a Lengyel Kezdeményezés nevű két kisebb párt összeolvadásából jön létre.

Donald Tusk a szombati nagygyűlésen mondott, közel egyórás beszédben a kormány sikereiről beszélt, és kijelentette: az eddigi jó eredményeket azok veszélyeztetik, akik „Németországban vagy Hollandiában nagyobb fenyegetést látnak, mint Oroszországban”.

A kormányfő ezzel arra a beszédre célzott, amelyet előző nap Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt elnöke mondott a Jog és Igazságosság (PiS) kongresszusán. Kaczynski fontosnak nevezte a lengyel-amerikai együttműködést és az Amerika-központú geopolitikai modellt, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államok nem veszélyezteti Lengyelország szuverenitását, míg Németország, Franciaország és az "európai bürokrácia" igen.