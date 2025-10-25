Ft
Lengyelország Jaroslaw Kaczynski Polgári Platform Donald Tusk PiS

Óriási bejelentést tett Donald Tusk – ki is jelölte az ellenséget

2025. október 25. 21:28

„A legnagyobb problémát a lengyelek szabadsága jelenti” – mondta Tusk a PiS-ről.

2025. október 25. 21:28
null

Polgári Koalíció néven párttá egyesül a lengyel kormányfrakció három tömörülése - jelentették be szombati varsói nagygyűlésükön.

Az új párt a legnagyobb kormánypárt, a Donald Tusk miniszterelnök vezette Polgári Platform (PO), valamint a Modern és a Lengyel Kezdeményezés nevű két kisebb párt összeolvadásából jön létre.

Donald Tusk a szombati nagygyűlésen mondott, közel egyórás beszédben a kormány sikereiről beszélt, és kijelentette: az eddigi jó eredményeket azok veszélyeztetik, akik „Németországban vagy Hollandiában nagyobb fenyegetést látnak, mint Oroszországban”.

A kormányfő ezzel arra a beszédre célzott, amelyet előző nap Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt elnöke mondott a Jog és Igazságosság (PiS) kongresszusán. Kaczynski fontosnak nevezte a lengyel-amerikai együttműködést és az Amerika-központú geopolitikai modellt, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államok nem veszélyezteti Lengyelország szuverenitását, míg Németország, Franciaország és az "európai bürokrácia" igen.

Ezt is ajánljuk a témában

Tusk úgy ítélte meg, hogy a PiS számára „Európa, az Európai Unió, Németország és Franciaország a fő ellenség”. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy Kaczynski pártja számára „a legnagyobb problémát a (lengyelek) szabadsága jelenti” – fogalmazott a kormányfő.

Kaczynski az X-en azt írta: a PiS a szombaton záruló kétnapos programkonferenciáján a lengyelek életkörülményeinek javításáról tanácskozik, míg a PO „nevet változtat, hogy propagandaszempontokból javítson a közkedveltségi felmérésekben elért eredményein”.

A Polgári Koalíció hivatalos regisztrálása után a párt tisztújító választásokat tart. Ennek időpontját nem jelentették be.

Polgári Koalíció (KO) néven 2018-ban már létrejött egy választási szövetség a PO-val az élén, 2019 óta pedig a PO vezette parlamenti frakció is ilyen néven szerepel. A frakciónak a Zöldek is tagja, amely azonban bejelentette: nem lesz része az új pártnak, mindazonáltal továbbra is együtt működik vele a parlamentben.

A lengyel kormánykoalíciónak a KO mellett két kisebb partner, a Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 párt is része.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Nasi12
2025. október 25. 21:47 Szerkesztve
Most jött el az idő a Parasztpárt kilépésére a kormány koalícióból. Ha a PIS azt most sem éri el az nagy hiba.
hlaci83
2025. október 25. 21:35
Mert a franciák és a németek olyan jók voltak hozzátok mindig is. .. Történelem egyes, leülhetsz.
