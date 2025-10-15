Rossz lóra tettek: egy friss felmérés szerint a lengyelek teljesen kiábrándultak a Tusk-féle balliberális kormányból

A megkérdezettek 65,4 százaléka úgy válaszolt, hogy a kormányzás rosszabb a vártnál, 27,7 százalék pedig az elvárásainak megfelelőnek találta a kormány munkáját. A vártnál jobbnak a válaszadók 3,3 százaléka minősítette a kormányzást, míg 3,6 százalék nem volt véleménnyel a témáról.

A Polgári Koalíció szavazótáborában a megkérdezettek 51 százaléka találta az elvárásainak megfelelőnek a kormány munkáját, más koalíciós tömörülések esetében viszont alacsonyabb az elégedettség szintje. Az Új Baloldal választóinak 21 százaléka adott pozitív választ. A Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 választóinak 11 százaléka elégedett a kormány munkájával. A felmérést október 10-én és 11-én, egy 1067 fős mintán készítették.