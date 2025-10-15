Ft
Rzeczpospolita Új Baloldal Polgári Koalíció

Rossz lóra tettek: egy friss felmérés szerint a lengyelek teljesen kiábrándultak a Tusk-féle balliberális kormányból

2025. október 15. 09:55

A megkérdezettek kétharmada véli úgy, hogy a két éve regnáló kormány rosszabbul teljesít a vártnál.

2025. október 15. 09:55
null

A lengyelek többsége az általuk vártnál rosszabbnak tartja a két évvel ezelőtt, 2023. október 15-én rendezett parlamenti választások nyomán alakult Tusk-kormány munkáját – derül ki a Rzeczpospolita napilapban szerdán közzétett felmérésből.

A napilap megrendelésére az IBRIS közvéleménykutató azt kérdezte a lengyelektől, szerintük hogyan kormányoz a jelenlegi kabinet, amely a Polgári Koalíció nevű tömörülésből, a Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 pártból, valamint az Új Baloldal nevű szövetségből áll.

Ezt is ajánljuk a témában

A megkérdezettek 65,4 százaléka úgy válaszolt, hogy a kormányzás rosszabb a vártnál, 27,7 százalék pedig az elvárásainak megfelelőnek találta a kormány munkáját. A vártnál jobbnak a válaszadók 3,3 százaléka minősítette a kormányzást, míg 3,6 százalék nem volt véleménnyel a témáról.

A Polgári Koalíció szavazótáborában a megkérdezettek 51 százaléka találta az elvárásainak megfelelőnek a kormány munkáját, más koalíciós tömörülések esetében viszont alacsonyabb az elégedettség szintje. Az Új Baloldal választóinak 21 százaléka adott pozitív választ. A Lengyel Parasztpárt és a Lengyelország 2050 választóinak 11 százaléka elégedett a kormány munkájával. A felmérést október 10-én és 11-én, egy 1067 fős mintán készítették.

(MTI)

Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP

boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. október 15. 12:06 Szerkesztve
Ti tényleg ennyire ostoba, egybites gombáknak nézitek a saját szavazóitokat? Egy perc Google-kereséssel cáfolható a teljes hazugság, amit itt nyomtok, ti szerencsétlen balfaszok. Tusk kormánya alatt épp most épül Európa egyik legnagyobb onkológiai központja Wrocławban (671 ágy, több ezer négyzetméter, állami és uniós forrásból), miközben ti a fél országban nem vagytok képesek egy CT-t működtetni hétvégén. A lengyel GDP 2024-ben nőtt 2,9%-kal, 2025-re az IMF 3,2%-ot vár. 17 milliárd dollárt költenek vasútra és 36 milliárdot úthálózat-fejlesztésre, ez márpedig nem a csőd, hanem növekedés. Szóval az „elmúlt két év Tusk-bukása” csak a fideszes szekta párhuzamos univerzumában létezik. Hálisten jövőre takarodtok ti is, és végre elindulhat Magyarország a fejlődés útján. Elég volt a hazaáruló, pedofilokat védő, korrupt férgekből.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. október 15. 12:05
akkor valtsak le, ennyi
Válasz erre
1
0
fenris
2025. október 15. 12:01
Hát jó nagy faszok voltak lengyel barátaink, az már szent igaz.
Válasz erre
1
0
red-bullshit
2025. október 15. 12:00
Parasztpárt is szájbahúgyozta sajátmagát.
Válasz erre
0
0
