Miközben itthon nagy hangon kötekedik, a Soros-birodalom lengyel lapjával szemben a száját se meri kinyitni Magyar Péter

Fura ez.

Amikor egy-egy eldugottabb Facebook-posztban akár csak árnyalatnyi valótlanságot szimatol, már ott is terem és helyreigazít.

Amikor a HVG Magyar-interjújába úgynevezett „félreérthető” mondat csúszik be, akkor az egyébként általa korábban kifejezetten leokézott szövegben legott lerövidítteti a „ha ők nem vetik be a fociultrákat, mint Gyurcsány tette 2006-ban, ha ők nem támadnak ránk, akkor béke marad az utcán” részt arra, hogy „ha ők nem vetik be a fociultrákat, ha ők nem támadnak ránk, akkor béke marad az utcán”. Mert hiszen

a „mint Gyurcsány tette 2006-ban” hasonlító mellékmondat egy merő hermeneutikai labirintus;

már szinte sercegnek a billentyűzetek, hogy alapos filológiai disszertációk kíséreljék meg – tapogatózva bár, de – felfejteni a lehetséges interpretációit;

egy gondos messiás ezért idejében kapcsol, és odaszól,

hogy inkább ne tegyék már ki ennyire komplex szövegértési kihívásokat támasztó mondatrésznek a HVG olvasóközönségét. Még a végén belesántul.

Amikor barátnője konkrétan elújságolja a Blikk kamerája előtt, hogy „Segített egyébként egy szuper grafikus csapat, akik félig magyarok egyébként és félig külföldiek”, akkor nem rest ezt a külföldiek közreműködésére utaló kis érdekességet utólag töröltetni a videóból. Nem a Blikk konfabulálta a dolgot, hanem pontosan úgy hagyta el a beszélő száját az állítás, ahogy – mégis résen van az újdonsült politikus, és amint észleli, hogy egy kicsinyke szó esetleg rossz fényt vethet a saját mozgalmára, lép, és