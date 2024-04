Kiderült, miért töröltethette Magyar Péter a külföldi támogatásra vonatkozó részt egy Blikk-videóból

Így nyilatkozott Magyar korábban a külföldi támogatások kapcsán

Magyar Péter egyébként Rangos Katalinnak a Spinoza házban tartott beszélgetésen egyebek mellett arról is beszélt, hogy szerinte „a látszatát is el kell kerülni annak, hogy úgy tűnjön, valaki külföldi segítséggel akarja leváltani a kormányt”. De ezen a beszélgetésen ismerte el azt is, hogy David Pressman amerikai nagykövet is közvetve megkereste őt, ami egyben újabb adalék a külföldi támogatáshoz.