„No war, no gender, no migration!” – az összeurópai problémára milyen bölcs megoldást találhatunk, amely sokkal, de sokkal hatékonyabb ennél? Elő a farbával!

„Micsoda lenézése az embereknek ez a háborúval riogatás, miközben Magyarországon 40 ezer ápoló hiányzik az egészségügyi rendszerből! Miközben soha ilyen kevés gyerek nem született!” – hallhatjuk újra és újra az európai parlamenti választási kampány finisében.

Csak folytatódna már egyszer végre a gondolatmenet, hogy a lenézve levést nem kedvelő választópolgár megtudja, mi is a terv: hogyan növekedne a termékenységi ráta, miként fényesedne a helyzet Szabolcsban ápolófronton,

ha ezúttal az Ursula von der Leyen-féle igazikonzervatívok vagy a Daniel Freund-féle liberálisok sokaságát gyarapítaná a szavazatával.

Az addig megvan, hogy egy majdani esetleges kormányváltás esetén lenne különálló egészségügyi minisztérium, és az valamiféle rejtélyes afrodiziákumként hatna a húszas-harmincas korosztályra, de Németországban például pont van efféle tárca, ráadásul szövetségi és tartományi szinten egyaránt, ám ehhez képest évente újabb és újabb csúcsot döntenek a természetes népességfogyásban.

Tavaly már 335 ezres mínusz lett az eredmény, mivel 1000 lakosra csupán 8,3 élveszületés jutott – Magyarországon 8,9.

Halálozásban a németek valamivel jobban állnak, az olló azonban ott is egyre zárul. Amelyik minisztériumuk szépíteni tudott a népességstatisztikáikon, az legfeljebb a belügy, amely a 29 éves mannheimi rendőrt megkéselő Sulaiman A-t is beengedte, majd menedékkérelmének elutasítása után is megtűrte az országban, tekintettel az afgán férfi időközben született, német állampolgárságú gyerekére.