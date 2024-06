Orbán mint „felcsúti Kadirov”, „röpködnek a buzizós poénok”, „lagymatag taps” – parádésra sikerült a 444 közvetítése a Békemenetről

Csupán hozták a szokásos formájukat:

a Fidesz-szavazókat birkáknak mutatták be, Orbánt pedig azzal vádolták, hogy nem létező veszélyekkel riogatja a jónépet.

A 444 viszont nem bírta ki, és ismét túltolta a biciklit: Pataki Attilán gúnyolódott, majd Orbán Viktort „felcsúti Kadirovnak” nevezte, később a miniszterelnök lányával foglalkozott, legvégül a színpadon fellépő gyermekekbe is belerúgott egy jókorát. Mintha ültek volna a szerkesztőségben és azon agyaltak volna egész este, hogy miként lehet elterelni az olvasók figyelmét a lényegről.

Borzalmasan fájhatott a kormányellenes sajtónak a Békemenet sikere, ha a résztvevők üzenetére és Orbán Viktor beszédére egyáltalán nem reagáltak, az ellenérvek helyett pedig csak a gyűlölködés dőlt belőlük.

Nincs már sok a választásokig...

A baloldal nem tud mit kezdeni a béke üzenetével

Annál érdekesebb volt az ellenzék reakciója. Donáth Anna, Dobrev Klára és Magyar Péter is azzal vádolta meg Orbán Viktort, hogy igazából ő az egyedüli háborúpárti politikus Magyarországon. Ezzel az „aki mondja másnak, az mondja magának” taktikával már Márki-Zay Péter is próbálkozott 2022-ben, bele is bukott rendesen.