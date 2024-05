Kedves Magyar Péter – segítség! Most akkor „állat”, „gomba”, vagy valamilyen „növény” a tipikus „agymosott” Fidesz-szavazó?

A balliberális politikai elit (ahogy a művészvilág és az értelmiségi holdudvar is) a rendszerváltoztatás utáni két évtizedben ki nem érdemelt kiváltságokkal ruházta fel önmagát. Szakértelem, államvezetési kompetencia és morális felsőbbrendűség, meg persze a humor, ami szerintük mindig is baloldali műfaj volt. Ezért is jellemző az, hogy mindig is többet engedtek meg maguknak a közbeszédben.

A gőg pedig nemzedékről nemzedékre öröklődött. Ahogy ugyanis

Kertész Ákos „genetikusan alattvalónak” nevezhette a magyar népet és ahogy Konrád György Ceausescuhoz hasonlíthatta Orbán Viktort,

ugyanúgy Karácsony Gergely viccelődhetett a miniszterelnök testalkatán és a saját oldalukon senki nem horkant föl. De ugyanígy történhetet meg az, hogy a momentumos Szarvas Koppány Bendegúz vette a bátorságot arra, hogy leírja a kormányról azt, hogy

megdolgoznak a fiúk a lámpavasért”.

De Bangóné Borbély Ildikó 2019 áprilisában több millió embert nevezett patkánynak az ATV műsorában, csak azért, mert azok a nemzeti oldallal szimpatizálnak.