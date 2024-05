Balos hagyomány: nem Magyar Péter jelöltje az első, aki agymosottnak tartja a magyarokat

Egyszerű, tudatlan vidékiek

Nem sokkal ezután december 6-án a vidéki embereket nemes egyszerűséggel falusi tudatlan embereknek titulálta. A Facebook-oldalán közzétett videónyilatkozatában a következőket mondta: „Azokat a döntéseket valakinek meg kell hozni, hogy például migránsszámlálós kampány kell, hiszen hogyha a pesti, belpesti liberálisok érzékenységét venném figyelembe, akkor ezt a választást már most elbuknánk, ugyanúgy, ahogy '18-ban is elbukták azok, akik nem tartották fontosnak, hogy felvilágosítják a falusi, egyszerű, tudatlan embereket is arról, hogy ki hozza be a migránsokat”.

Majd így folytatta:

ha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjti a legjobb embereit, valószínűleg egy keresztrejtvényt nem tudnának megfejteni”.

A baloldal egykori messiása a rezsicsökkentés támogatóit is gyalázta annak idején. Korábban ugyanis közölte: „a rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás”.