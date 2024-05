Magyar Péter egyik jelöltje szerint agymosottak a magyarok, a másik eltörölné a rezsicsökkentést, a harmadik woke ideológiát terjeszt

Kiábrándult fideszesek helyett woke-harcosok

Gerzsenyi Gabriella mellett Bujdosó Andrea, a Tisza Párt ep-listájának 11. jelöltje is a gendermozgalmat jelképező szivárványos szimbolikával mutatkozott a közösségi médiában. Bujdosó Andrea a Linkdedin profiljából pedig az is kiderül, hogy mélyebben tanulmányozhatta a woke ideológiát, hiszen még azt is kiírta, hogy milyen személyes névmásokkal illethető.

Nem meglepő a két szivárványos nő szereplése Magyar Péter pártjának EP-listáján, hiszen Magyar februári előlépése óta szinte naponta jelentek meg körülötte újabb balliberális figurák.

Magyar Péter még az ügyvédjének is egy régi baloldali figurát választott Bárándy Péter, a Medgyessy-kabinet egykori igazságügyi minisztere személyében. Emellett részben egy régi balos káder, Láng Balázs is bekapcsolódott korteskedése kommunikációs háttérfeladataiba, valamint a mozgósításba is.