Woke ideológiát terjesztenek Magyar Péter európai parlamenti képviselő-jelöltjei

Magyar Péter európai parlamenti listájának (EP) jelöltjei körében népszerű az LMBTQ-életérzés.

A 11. helyen szereplő Bujdosó Andrea néhány éve például szivárványkarikás ideiglenes profilképet állított be a Facebook-oldalán.

A Linkdedin profiljából pedig az is kiderül, hogy mélyebben tanulmányozhatta a woke ideológiát, hiszen még azt is kiírta, hogy milyen személyes névmásokkal illethető.

Szivárványos üzenetet küldenek

A Magyar EP-listájának 6. helyén szereplő Gerzsenyi Gabriella ugyancsak küldött szivárványos üzenetet a követőinek: az Instagram-oldalára tavaly feltöltött képen a gendermozgalmat szimbolizáló színű felsőben pózolt.

Arról már beszámoltunk, hogy Gerzsényi a praktikusabb, mindennapi életet érintő dolgokban is balliberális nézeteket vall.

Így például ellenzi a rezsicsökkentést, amit saját bevallása szerint korábban, még brüsszeli tisztségviselőként éveken keresztül fúrt. A migrációt pedig támogatja, amit egy Facebook-bejegyzésében azzal indokolt, hogy a homogén közösségeket unalmasnak tartja, a sokszínűségben pedig valamiféle önértéket, felsőbb elvet lát.

Mindemellett nem meglepő a két szivárványos nő szereplése Magyar Péter pártjának EP-listáján,

hiszen Magyar februári előlépése óta szinte naponta jelentek meg körülötte újabb balliberális figurák.

Bárándy, Láng, Nagy Ervin

Így Magyar Péter még az ügyvédjének is egy régi baloldali figurát választott Bárándy Péter, a Medgyessy-kabinet egykori igazságügyi minisztere személyében. Emellett részben egy régi balos káder, Láng Balázs is bekapcsolódott korteskedése kommunikációs háttérfeladataiba, valamint a mozgósításba is.

Láng néhány esztendővel ezelőtt még Márki-Zay Péterért rajongott,

2019-ben az MSZP kampányának egyik kulcsembereként dolgozott, korábban pedig a Gyurcsány-kormányban viselt fontos tisztségeket.

Nagy Ervin, a kormányellenes tüntetéseken rendszeresen felbukkanó színész aktivista gyakorlatilag Magyar Péter harcostársaként jelenik meg utóbbi rendezvényein.

De Magyar egyik rendezvényén feltűnt Szabó Bálint, az egykori szocialista botránypolitikus is. Magyar Péter ugyancsak a támogatói között tudhatja a baloldali tüntetéseken rendszeresen megjelenő Pankotai Lilit, a trágár slammeléseiről ismertté vált aktivista-tinédzsert.

Datadatos szálak

A leginkább figyelemreméltó azonban, hogy a Bajnai Gordon-féle céges holdudvar több szálon is feltűnt Magyarék hátterében, ugyanis a 2022-es választás előtt a DatAdat-cégcsoport az egyesült baloldal digitális kampányáért volt felelős, a guruló dollároknak is a legnagyobb haszonélvezője volt.

Közvetetten és közvetlenül több mint 1,8 milliárd forintnyi dollárt zsebeltek be és lényegében az egész baloldal 2022-es kampányát ők bonyolították le.

Az egyik jele annak, hogy a baloldal új reménységének projektjében is jelen van a datadatos kör, az volt, hogy Magyar mozgalma honlapjának, a Taplramagyarok.hu-nak az adatvédelmi tájékoztatójában a cégháló két eleme is szerepelt egy ideig. Azonban miután a Magyar Nemzet megírta, hogy az Estratos Digital GmbH és a Lundadonate.org adatfeldolgozóként volt feltüntetve a mozgalom honlapján, mindkét vállalat gyorsan eltűnt a dokumentumból.

Magyar később azt a különös magyarázatot adta, hogy más szervezettől vették át az adatkezelési tájékoztatót, hogy időt és pénzt spóroljanak.

Néhány nappal később a tájékoztató a szerző kilétét feltüntető rubrikában megjelent Bárdos Barnabás neve. Utóbbi korábban a baloldali tüntetéseken rendszeresen feltűnő színész-aktivista által alapított mozgalomnak, a noÁrnak a pénzügyekért felelős menedzsere volt. A tevékenységét a minap beszüntető noÁrról ismert:

azokkal az amerikai cégekkel dolgoztak együtt, amelyek érintettek voltak a dollárbaloldal-botrányban,

vagyis a külföldről finanszírozott kampányfiaskóban. A mozgalom adatkezelését pedig részben a DatAdat végezte.

A székhely off-shore ügyben érintett tulajdonosa

Bárdos Barnabás személyén keresztül egy további szálon is kapcsolódik Magyarék mozgalma a Bajnai-féle körhöz. Bárdos és felesége nevére van bejegyezve ugyanis a Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. nevű cég, amelynek a tulajdonában áll az a II. kerületi, Kelemen László utcai lakás, ahova bejegyezték Magyar Péter szervezetét, a Legyél Te a változás! Egyesületet.

A Benedict 2002 Befektetési és Szolgáltató Kft. egy offshore ügyben érintett ciprusi cég, a Burnack Holdings Ltd. egyik részvényese. Utóbbihoz a Bajnai Gordonhoz köthető Wallis Asset Management Zrt. több tagja is valamilyen módon kapcsolható.