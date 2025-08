Így Közép Európa legnagyobb környezeti, emberi katasztrófájának a helyszínén, Parajdon, ahol éppen ezrek szembesülnek eddigi életük – szó szerint – beomlásával a polgármester úr nem szakította meg nyaralását, hogy a település túlélése érdekében tárgyaljon az esetleges következő magyar miniszterelnökkel, az Mtv1 vágóképnek kiment-kivezényelt környékbeli fideszeseinek a legnagyobb gondja az volt, hogy az egyébként minden lehetséges alkalommal a segítőkészségét hangoztató Magyar Péter tudtára adják, hogy itt aztán „tekenyőbe ontják ki a belét”.

És persze a Fidesz által elpusztított egykori szabad, erdélyi magyar média romjain most ott masírozik az anyaországi NER-propagandamédia, amelynek volt képe most is azt hazudni, hogy a nagyadorjáni polgármester alvállalkozójának a melósai jámbor aratási ünnepséget tartottak, amikor a Tisza-tábor tőszomszédságába a szántóföld közepére kivontatott tábor felé fordított óriási hangfalból bömböltetett trágárságokkal próbálták elnyomni a benti kulturális programot.”

Nyitókép: képernyőkép