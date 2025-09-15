Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Magyarország Rzeczpospolita Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Szintet léptek a lengyelek: szerintük csak egy esélye van Orbánnak, hogy miniszterelnök maradhasson

2025. szeptember 15. 09:23

A Rzeczpospolita szélsőségesen magyarellenes főszerkesztője szerint akár az Európai Unióból is kiléptetné Magyarországot Orbán Viktor a hatalma megőrzése érdekében. Természetesen ilyen terve a magyar kormánynak nincs és nem is volt.

2025. szeptember 15. 09:23
null

A Rzeczpospolita véleménycikke szerint nem Európa, hanem Magyarország van válságban, valamint azt is állítja, hogy a magyar kormány álláspontja oroszbarát.

Bogusław Chrabota úgy véli,

Orbán Viktor akár az EU-ból való kilépést is választhatja hatalma megtartása érdekében.

A lap szélsőségesen magyarellenes főszerkesztője néhány nappal korábban azt írta, elfogadhatatlan, hogy a Vlagyimir Putyin–Volodimir Zelenszkij béketárgyalások helyszíne Budapest legyen, mert Zelenszkij számára veszélyes lenne a magyar fővárosban egyeztetni, be sem szabad tennie a lábát oda.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Wojtek Radwanski

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. szeptember 15. 12:09
A globalista fegyver, a média hamis valósággyártásának egyik legjobb bizonyítéka Bogusław Chrabota véleménycikke. Mert itt a súlyos, lebuktató hazugság: "nem Európa, hanem Magyarország van válságban" Európai iparcsökkenés - magyar iparfejlesztés; európai adósságmegugrás - magyar adósság csendes növekedés az EU pénzek hiányával megegyezően; európai közbiztonság szétesés - magyar közbiztonságot turisták dicsérik; európai infrastruktúrális hiányosságok, karbantartási züllések - magyar infrastruktúra működik, fejlesztik; európai őslakosság demográfia süllyed - magyar demográfia emelkedik; európai átlag megélhetés romlik - magyar megélhetés javul. Elsőre ennyi, de látszik, hogy ezt nem szabad megtudnia az európai választóknak, akiket hamis lózungokkal etetnek a valóság helyett. Nem szabad a valódi életproblémáikról beszélni, hanem minden másról, de lehetőleg a magyarokat szidni (oroszbarát!) minden őket ért rosszért.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 15. 12:06
Tusko es tsa. frecsegggg
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2025. szeptember 15. 11:48
Tudjuk az az egy esély, hogy rá szavazunk....DDD Miért kell ezt tudatni velünk, mi ezt már 20 éve tudjuk....
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. szeptember 15. 11:34
Z. "A Rzeczpospolita szélsőségesen magyarellenes főszerkesztője szerint akár az Európai Unióból is kiléptetné Magyarországot Orbán Viktor a hatalma megőrzése érdekében. Természetesen ilyen terve a magyar kormánynak nincs és nem is volt." Pedig lenne rá igény... 💯❗🙄
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!