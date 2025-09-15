Szintet léptek a lengyelek: szerintük csak egy esélye van Orbánnak, hogy miniszterelnök maradhasson

Őrjöngenek a lengyelek: vérig sértették Orbánt és mindent megtesznek, hogy Zelenszkij be ne tegye a lábát Budapestre
A lengyel lap felhívást intézett Donald Trump európai partnereihez, hogy megakadályozza a budapesti tárgyalások létrejöttét.
A Rzeczpospolita szélsőségesen magyarellenes főszerkesztője szerint akár az Európai Unióból is kiléptetné Magyarországot Orbán Viktor a hatalma megőrzése érdekében. Természetesen ilyen terve a magyar kormánynak nincs és nem is volt.
A Rzeczpospolita véleménycikke szerint nem Európa, hanem Magyarország van válságban, valamint azt is állítja, hogy a magyar kormány álláspontja oroszbarát.
Bogusław Chrabota úgy véli,
Orbán Viktor akár az EU-ból való kilépést is választhatja hatalma megtartása érdekében.
A lap szélsőségesen magyarellenes főszerkesztője néhány nappal korábban azt írta, elfogadhatatlan, hogy a Vlagyimir Putyin–Volodimir Zelenszkij béketárgyalások helyszíne Budapest legyen, mert Zelenszkij számára veszélyes lenne a magyar fővárosban egyeztetni, be sem szabad tennie a lábát oda.
Nyitókép: AFP/Wojtek Radwanski
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.