Szintet léptek a lengyelek: szerintük csak egy esélye van Orbánnak, hogy miniszterelnök maradhasson

A Rzeczpospolita véleménycikke szerint nem Európa, hanem Magyarország van válságban, valamint azt is állítja, hogy a magyar kormány álláspontja oroszbarát.

Bogusław Chrabota úgy véli,

Orbán Viktor akár az EU-ból való kilépést is választhatja hatalma megtartása érdekében.

A lap szélsőségesen magyarellenes főszerkesztője néhány nappal korábban azt írta, elfogadhatatlan, hogy a Vlagyimir Putyin–Volodimir Zelenszkij béketárgyalások helyszíne Budapest legyen, mert Zelenszkij számára veszélyes lenne a magyar fővárosban egyeztetni, be sem szabad tennie a lábát oda.