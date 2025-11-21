Ft
Annyi napelempark épül Magyarországon, hogy már nem győzzük energiatárolóval

2025. november 21. 12:52

Valamit tenni kell az ügyben.

2025. november 21. 12:52
null

Újabb programokra van szükség energiatárolók építéséhez, mivel csupán a beépített napelem-kapacitás töredékének (1,7 százalékának) tárolására van lehetőség Magyarországon – idézte a Magyar Nemzet Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát, aki csütörtökön a Kossuth rádió „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorának vendége volt.

Példaként a Jedlik Ányos-program keretében 50 milliárd forintos kerettel a közelmúltban meghirdetett támogatást említette, melyet vállalkozások igényelhetnek.

Emlékeztetett: energiaelosztók, vállalatok és családok 180 milliárd forintot már felhasználtak energiatárolók építésére, amellyel 150 megawattnyi napenergia tárolására van lehetőség.

Czepek Gábor felidézte, hogy 2010-ben néhány megawatt teljesítményű napelem működött az országban, jelenleg pedig 8000 megawatt beépített teljesítmény van.

Európában Magyarországon nőtt a legnagyobb arányban a beépített napenergia-kapacitás, több mint 300 ezer családnál biztosítja a saját áramellátást napelem, a 2010 óta épült, 100 négyzetméteres lakóingatlanok egynegyedében van napelem

– fűzte hozzá.

„Ma az energiatárolás gyorsan beépíthető formáját leginkább az akkumulátortechnika jelenti, nem véletlen, hogy a kormány úgy építette az iparpolitikáját,  hogy energiatárolást célzó beruházások jöttek létre Magyarországon” – mondta az államtitkár.

Nyitókép: MTI/Oláh Tamás

 

Obsitos Technikus
2025. november 21. 16:54
Tútótuk emberek, tútótuk.
sejobb-sebal
2025. november 21. 16:53
50 milliárd energiatárolókra, 500 milliárd Matolcsiéknak. B...meg.
europész
2025. november 21. 15:46
Ebben a borus napsutes nelkuli napokon hany megawatt a napelemek teljesitmenye?
red-bullshit
2025. november 21. 14:56
A természet ezt a problémát már megoldotta, csak gondolkodni kéne.
