Annyi napelempark épül Magyarországon, hogy már nem győzzük energiatárolóval

Újabb programokra van szükség energiatárolók építéséhez, mivel csupán a beépített napelem-kapacitás töredékének (1,7 százalékának) tárolására van lehetőség Magyarországon – idézte a Magyar Nemzet Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát, aki csütörtökön a Kossuth rádió „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorának vendége volt.

Példaként a Jedlik Ányos-program keretében 50 milliárd forintos kerettel a közelmúltban meghirdetett támogatást említette, melyet vállalkozások igényelhetnek.