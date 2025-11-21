Annyi napelempark épül Magyarországon, hogy már nem győzzük energiatárolóval

Óriási bajban van Zelenszkij – könnyen lehet, hogy ezt már ő sem úszhatja meg
A honvédő háború három éve elfedte Ukrajna jó három évtizednyi függetlenségének rákfenéjét: a burjánzó korrupciót.
Valamit tenni kell az ügyben.
Újabb programokra van szükség energiatárolók építéséhez, mivel csupán a beépített napelem-kapacitás töredékének (1,7 százalékának) tárolására van lehetőség Magyarországon – idézte a Magyar Nemzet Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkárát, aki csütörtökön a Kossuth rádió „Jó reggelt, Magyarország!” című műsorának vendége volt.
Példaként a Jedlik Ányos-program keretében 50 milliárd forintos kerettel a közelmúltban meghirdetett támogatást említette, melyet vállalkozások igényelhetnek.
Emlékeztetett: energiaelosztók, vállalatok és családok 180 milliárd forintot már felhasználtak energiatárolók építésére, amellyel 150 megawattnyi napenergia tárolására van lehetőség.
Czepek Gábor felidézte, hogy 2010-ben néhány megawatt teljesítményű napelem működött az országban, jelenleg pedig 8000 megawatt beépített teljesítmény van.
Európában Magyarországon nőtt a legnagyobb arányban a beépített napenergia-kapacitás, több mint 300 ezer családnál biztosítja a saját áramellátást napelem, a 2010 óta épült, 100 négyzetméteres lakóingatlanok egynegyedében van napelem
– fűzte hozzá.
„Ma az energiatárolás gyorsan beépíthető formáját leginkább az akkumulátortechnika jelenti, nem véletlen, hogy a kormány úgy építette az iparpolitikáját, hogy energiatárolást célzó beruházások jöttek létre Magyarországon” – mondta az államtitkár.
Nyitókép: MTI/Oláh Tamás