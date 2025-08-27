Ft
Ukrajna magyar orbán Viktor Európai Bizottság Nagy Márton baloldal

Vergődik a baloldal: a gazdasági kormányzást támadják, miközben tavaly még ugyanúgy a magasabb GDP-előrejelzéseket harsogták

2025. augusztus 27. 07:00

Nincs könnyű dolga Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek. Magyar Péter és a baloldali sajtó rendszeresen támadja a kormány gazdaságpolitikáját és harsogják, hogy rendre mellélő előrejelzéseivel. Csak közben azt felejtik el, hogy tavaly még ők is hasonló GDP-számokat jósoltak.

2025. augusztus 27. 07:00
Nagy Márton
Nagy Kristóf

Össztüzet zúdított az elmúlt hetekben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterre a baloldali sajtó, miközben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke valótlanul azt terjesztette, a kormánypárti politikust hamarosan menesztheti Orbán Viktor. A miniszterelnök nyíltan kiállt a gazdasági csúcsminisztere mellett. Ahogy fogalmazott, „Akinek halálhírét keltik, sokáig él. A kiskakas elkukorékolta, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter távozni fog. Kiskakas miniszterelnökösdit játszik. Nagy Márton csak a legutóbbi egy hónapban eltörölte a csed és a gyed után fizetendő szja-t. Ez havonta több tízezer forint plusz a családok zsebében. A gyermekek után járó adókedvezményt 50 százalékkal megemelte. Előkészítette és kitárgyalta az Otthon Start első lakás programot.”

NAGY Márton magyar
Nincs könnyű helyzetben Nagy Márton: a folyamatos ellenzéki támadások és a stagnáló magyar gazdaság mellett is talál lehetőséget a támogatások szélesítésére
Forrás: MTI/Lakatos Péter

Miért szállt rá Nagy Mártonra a baloldal?

A nemzetgazdasági minisztert rendre azért bírálja a baloldali sajtó, mert az elmúlt években a magyar gazdaság alig növekedett, leginkább stagnált, miközben Nagy Márton jóval nagyobb GDP-bővülést jelzett előre.

Az elmúlt években a magyar gazdaság gyakorlatilag stagnált, azaz valóban rosszabbul teljesített a kormány várakozásaihoz képest. Éppen ezért az ellenzéki sajtó és a baloldalhoz köthető – folyamatosan adóemelést tervezgető – politikai pártok és a szintén ellenzéki közgazdászok többször is kritizálták Nagy Mártont.

A minisztert bírálók arról ugyanakkor már hallgatnak, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetek, elemzőházak, az Európai Bizottság, valamint a hazai gazdaságkutatók is hasonló gazdasági növekedéssel számoltak, mint a csúcsminiszter. Az idei évre vonatkozóan még 2024 nyarán is:

  • a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 3,3 százalékos,
  • a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő 3,8 százalékos,
  • a Moody’s 4,1 százalékos,
  • a baloldali Telex és az Egyensúly Intézet 3,1 százalékos,
  • a S&P 3,1 százalékos,
  • az Európai Bizottság pedig 3,6 százalékos GDP-növekedéssel számolt.

Az év első felében a magyar gazdaság teljesítménye messze elmaradt ezektől az előrejelzésektől. De nem sikerült a kormány gazdasági intézkedéseit szinte minden alkalommal kritizáló GKI Gazdaságkutatónak sem megközelítenie az 1 százalék körüli GDP-bővülést előrejelzésében: még 2025 elején is 2,5 százalékos növekedéssel számolt. 

Mindez tehát azt mutatja, hogy nem Nagy Márton szakértelmével van probléma, ahogyan azt az ellenzéki sajtó rendszeresen sugalmazza, hanem a nemzetközi gazdaság kiszámíthatatlansága, az amerikai és európai gazdaságpolitika, valamint a globális konfliktusok kedvezőtlenül hatnak a magyar gazdaságra is – hasonlóan más országokhoz.

A világgazdaságban uralkodó, a Covid-19 járvány óta gyakorlatilag állandósult bizonytalanság az olyan kitett, azaz a szükséges energiahordozókkal és elegendő nyersanyagkészlettel nem rendelkező országok, mint Magyarország számára okozzák a legtöbb nehézséget.

Ez egyébként egybevág a kormány magyarázatával is, Nagy Márton talán annyiban tér el a sokszor Magyarországot a valósághoz képest rosszabb színben feltüntető elemzők előrejelzéseitől, hogy a miniszter tovább hangsúlyozza a kedvezőbb forgatókönyvet, vagyis jóval optimistább.

Miért stagnál a magyar gazdaság?

A kormányellenes hangok gyakran próbálják úgy beállítani a magyar gazdaságot, mintha valamilyen hatalmas válság kellős közepén vesztegelne, miközben az óriási megszorításokkal küzdő Romániát a modern kori paradicsomhoz hasonlítják, természetesen az általuk kreált – a valóságtól elég távol álló – általános képért Orbán Viktor mellett Nagy Márton felelősségét emlegetik.

A magyar gazdaság – az ország méretei és adottságai miatt – nem képes önmagát fenntartani, vagyis importfüggőségünk nem szüntethető meg. Az egész világgazdaság egy visszafogottabb sebességben, rengeteg bizonytalanság közepette szintén stagnál, vagy épp enyhe növekedést mutat, vagyis a tendenciát tekintve a magyar gazdaság pontosan úgy reagál a nemzetközi helyzetre, mint hasonló adottságokkal és kapcsolatokkal rendelkező országok.

Magyarország az Európai Unió tagállama. Az elmúlt években, már az orosz-ukrán konfliktus kezdete előtt jelezték a pénzügyi szervezetek és a mértékadó pénzügyi szervezetek, hogy Brüsszel erőltetett, radikális zöldpolitikája komoly veszélyt jelent a kontinens gazdaságára. Ezt a kockázatot tetézte a 2022-ben kitört orosz-ukrán konfliktus, amely fordulópontnak számít:

az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság feladta korábbi semlegességét és nyíltan kiállt Ukrajna mellett, az agresszor Oroszországgal szemben. A Moszkvával szemben bevezetett 18 szankciós csomag nem érte el eredeti célját, vagyis nem roppantotta meg az orosz gazdaságot, ellenben az EU versenyképessége tartósan bezuhant, a kontinens ipara válságba került.

Mi történt Európában?

Az EU Moszkvával szembeni politikája 2022-ben és 2023-ban súlyos energiaválságot okozott, az áram és a földgáz ára soha nem látott mértékben emelkedett, amely a lakosság mellett a termelő és – átmenetileg – a szolgáltató szektorokat is megviselte. A mezőgazdaság is óriási pofont kapott Brüsszelből, mivel a globális élelmiszer-ellátás főszereplőjének számító Európa éveken át korlátlan mennyiségű, silány minőségű ukrán élelmiszert engedett be a világ legszigorúbb előírásaival termelő közösségbe.

A legszembetűnőbb következmény a kontinens legfejlettebb gazdaságának, Németországnak a gyengélkedése, ahol az idő előtt megbukott baloldali-liberális-zöld kormánykoalíció Brüsszellel együtt beláthatatlan és tartós gazdasági károkat okozott. Az egykor világelső német autóipar lemaradt a technológiai átállásban, mivel

  • az amerikai és kínai versenytársakhoz képest jóval drágábban jut hozzá az energiához,
  • nehezen és drágán képes beszerezni az elektromos autók gyártásához szükséges ritka alapanyagokat,
  • későn kezdte meg az átállást,
  • ráadásul az uniós – és sokáig a helyi – eltúlzott zöldpolitika is nehezítette a vállalkozások működését,
  • miközben világszerte jelentősen csökkent a kereslet, kiemelten Európában.

Németország gazdasága évek óta stagnál, vagy épp enyhe recesszióban van. Az év elején tartott előrehozott választások után hivatalba lépő német kormány pedig csak lassan képes kezelni a válságot, a következő években ugyanakkor nagy lökést és jelentős tőkét kap a német gazdaság. Ez az elmúlt évek kilátástalansága után bizakodásra ad okot, amely a magyar gazdaságra is kedvezően hathat.

Mi várható idehaza?

Orbán Viktor többször világossá tette az elmúlt években, hogy hazánk rendkívül kitett a német gazdaságnak, így amíg Berlin nem találja meg a módját annak, hogy újra növekedési pályára álljon, addig itthon sem lehet csodára számítani. Noha év elején a magyar miniszterelnök még optimista volt és arról beszélt, repülőrajtot vesz a gazdaság, a várakozásait keresztülhúzta a világpolitika: Donald Trump amerikai elnöknek egyelőre nem sikerült megállítania az orosz-ukrán háborút, miközben az Európai Unió Washingtonnal is elmérgesítette a kapcsolatokat azzal, hogy nyíltan kiállt a tavaly őszi választási kampányban a vesztes Demokrata Párt mellett.

Ez a távolságtartás pedig hatással volt Trump döntésére, azaz hozzájárult ahhoz, hogy megemelje az európai termékekre kivetett vámot, mibe az egyre gyengébb Európa kénytelen volt belemenni, Ursula von der Leyen pedig meghajolt a tengerentúli érdekek előtt.

Magyarországon ezek a globális folyamatok az ipar teljesítményét vetették vissza, míg az elmúlt években a rekordot döntő infláció visszavetette a fogyasztást is. A szolgáltatások működése továbbra is stabil maradt és a mezőgazdaság sem rontotta érdemben a növekedést, ám az előbbi szektor önmagában nem képes ellensúlyozni az ipar és az építőipar problémáit, míg a mezőgazdaság a fejlett országokban érdemben nem képes hozzájárulni a GDP-hez, ha nem rendelkezik akkora termőterületekkel, mint Ukrajna vagy Oroszország.

A következő időszakban a magyar gazdaság erőteljesebb növekedési pályára állhat, ami részben az alacsony bázisnak, részben pedig a német gazdaság várható – soha nem látott, közel 1000 milliárd eurós hitelből fűtött – növekedésének lesz az eredménye.

Ebben a helyzetben is nőnek a bérek, indul az új otthonteremtési program

A hazánk számára évek óta kedvezőtlen nemzetközi környezet okozza tehát a gazdaság stagnálását. Nagy Márton ebben a környezetben – a baloldal folyamatos támadásainak kereszttüzében – mégis úgy irányítja a gazdaságot, mintha egy növekedési időszak kellős közepébe csöppent volna Magyarország.

Ennek oka, hogy a gazdaság teljesítményét jelentős mértékben meghaladó bérnövekedés kitart, sőt, tavaly rekord közeli mértékben nőttek a reálkeresetek. Megszorításokról szó sincs, szemben a Magyar Péter vezette Tisza Párt frissen kiszivárgott adóemelési terveivel, miközben a munkanélküliség nem nőtt és a munkavállalók túlnyomó részének továbbra sem kell leépítésektől tartania.

A kormánykritikusok gyakran választási osztogatásnak nevezik az olyan világszinten példátlan intézkedéseket, mint a három, majd kétgyermekes anyák élethosszig tartó adómentességét, a családi adókedvezmény emeléslét, vagy a 25 évig fix, 3 százalékos kamatozású Otthon Start Hitelt. Ezek ugyanakkor azokat a lakossági igényeket segítik elő, amelyek miatt a választók a Fidesz-KDNP kormányra szavaztak az elmúlt másfél évtizedben.

Mindez azt mutatja, hogy Nagy Márton a legtöbb területen sikeresen kezeli a globális gazdaság begyűrűző hatásait és Brüsszel tagállam-ellenes, Ukrajna párti politikáját és mindezek következményeit. Ez persze nem jelenti azt, hogy a nemzetgazdasági miniszter és a gazdasági kormányzat tökéletes lenne, mivel az inflációt egyelőre nem sikerült tartósan a jegybanki 3 százalékos cél alá szorítani és az iparban sem látszik fellendülés. Az elszabaduló árakat ugyanakkor a kormány közvetlen piaci beavatkozással, például az árrésstoppal próbálja visszafogni, de számos területen – bankok, telekommunikációs cégek – a piaci szereplőkkel kötött sikeres megállapodások fékezik az árakat.

A bérfelzárkózás is folytatódik, a minimálbér jövőre – a stagnáló gazdaság mellett is – 13 százalékkal emelkedik, miközben Nagy Márton a közelmúltban újabb szocho-csökkentést jelentett be, de folyamatban van a vállalkozások tőkehelyzetét javító és exportképességüket növelő Demján Sándor Program is.

Jó hír, hogy a következő időszakban újabb béremelések, a legkisebb vállalkozások számára kiemelten fontos értékhatárok emelése és az építőipar fellendülése van kilátásban, miközben megszorításokat, életszínvonalat csökkentő intézkedéseket csak a Magyar Péter vezette ellenzék emleget, a legfrissebb hírek szerint ráadásul a tervezett adóemelések immár kampányígéretükként értelmezhetők.

Nyitókép: MTI/Jászai Csaba

vamonos-4
2025. augusztus 27. 08:35
Nincs gazdasagi kormanyzas, 5leteles van, de nem mukodik A fidesz 100%-ban felelos, hogy 5 eve nincs GDP. Lengyelorszagban, csak iden 3,5%. Rendezni kell a kapcsolatokat az uzletfeleinkkel, Europaval, es menteni ami mentheto. Orban erre alkalmatlan.
Válasz erre
0
0
pipa89
•••
2025. augusztus 27. 08:13 Szerkesztve
Pont azt támadják, amiben a Fidesz otthon van, ők pedig rendre elbuktak 1948/49-2010 között!!!!!!!!!!!!!!!!! Bod Péter Ákos? Röhej. Mit tudott felmutatni a Magyar Köztársaság 1. kereskedelmi és ipari minisztereként és az MNB 17. elnökeként????? NULLA!!! Most meg osztja az észt Pszichopetya szaros gagyája mellől! A tehetetlensége vitte el a szocikat a Bokros-csomagig! Miben különbözött elődétől és egyben utódától, Surányi Györgytől, aki a seggére csapott az aranytartaléknak (43,5 tonna aranynak), és aki 1987-ig a Világbank konzulense volt Washingtonban.???? Semmiben. MIND AZ INTERNACIONALISTA HÁLÓZAT RÉSZEI A MAI NAPIG! "Egykutyák".
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. augusztus 27. 07:52
wadcutter 2025. augusztus 27. 07:13 A német gazdaságot egyszer kihúzta már a sz,rból egy kis bajszos osztrák. Kéne egy kicsit többet a történelemmel foglalkoznod. Az a német csoda USA hitelekből és Hjalmar Schacht fedezetlen váltóiból valósult meg. DE! Ha a gyárak fegyvereket állítanak elő és nem fogyasztási cikkeket amit exportálsz akkor a hitelek egy fajta módon kerülnek visszafizetésére. A megtámadott és elfoglalt országok aranytartalékából.
Válasz erre
1
0
belbuda
2025. augusztus 27. 07:45
Három éve lejtmenetben az ország....az úniós pénzek hiánya látványos...sebaj,szemétkedjünk tovább Európával,nyaljuk tovább a háborús bűnösök seggét...tényleg ez a magyar érdek?! 🤔
Válasz erre
2
1
