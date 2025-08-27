Vergődik a baloldal: a gazdasági kormányzást támadják, miközben tavaly még ugyanúgy a magasabb GDP-előrejelzéseket harsogták

Miért szállt rá Nagy Mártonra a baloldal?

A nemzetgazdasági minisztert rendre azért bírálja a baloldali sajtó, mert az elmúlt években a magyar gazdaság alig növekedett, leginkább stagnált, miközben Nagy Márton jóval nagyobb GDP-bővülést jelzett előre.

Az elmúlt években a magyar gazdaság gyakorlatilag stagnált, azaz valóban rosszabbul teljesített a kormány várakozásaihoz képest. Éppen ezért az ellenzéki sajtó és a baloldalhoz köthető – folyamatosan adóemelést tervezgető – politikai pártok és a szintén ellenzéki közgazdászok többször is kritizálták Nagy Mártont.

A minisztert bírálók arról ugyanakkor már hallgatnak, hogy a nemzetközi pénzügyi szervezetek, elemzőházak, az Európai Bizottság, valamint a hazai gazdaságkutatók is hasonló gazdasági növekedéssel számoltak, mint a csúcsminiszter. Az idei évre vonatkozóan még 2024 nyarán is:

a Nemzetközi Valutaalap (IMF) 3,3 százalékos,

a Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő 3,8 százalékos,

a Moody’s 4,1 százalékos,

a baloldali Telex és az Egyensúly Intézet 3,1 százalékos,

a S&P 3,1 százalékos,

az Európai Bizottság pedig 3,6 százalékos GDP-növekedéssel számolt.

Az év első felében a magyar gazdaság teljesítménye messze elmaradt ezektől az előrejelzésektől. De nem sikerült a kormány gazdasági intézkedéseit szinte minden alkalommal kritizáló GKI Gazdaságkutatónak sem megközelítenie az 1 százalék körüli GDP-bővülést előrejelzésében: még 2025 elején is 2,5 százalékos növekedéssel számolt.

Mindez tehát azt mutatja, hogy nem Nagy Márton szakértelmével van probléma, ahogyan azt az ellenzéki sajtó rendszeresen sugalmazza, hanem a nemzetközi gazdaság kiszámíthatatlansága, az amerikai és európai gazdaságpolitika, valamint a globális konfliktusok kedvezőtlenül hatnak a magyar gazdaságra is – hasonlóan más országokhoz.

A világgazdaságban uralkodó, a Covid-19 járvány óta gyakorlatilag állandósult bizonytalanság az olyan kitett, azaz a szükséges energiahordozókkal és elegendő nyersanyagkészlettel nem rendelkező országok, mint Magyarország számára okozzák a legtöbb nehézséget.

Ez egyébként egybevág a kormány magyarázatával is, Nagy Márton talán annyiban tér el a sokszor Magyarországot a valósághoz képest rosszabb színben feltüntető elemzők előrejelzéseitől, hogy a miniszter tovább hangsúlyozza a kedvezőbb forgatókönyvet, vagyis jóval optimistább.

Miért stagnál a magyar gazdaság?

A kormányellenes hangok gyakran próbálják úgy beállítani a magyar gazdaságot, mintha valamilyen hatalmas válság kellős közepén vesztegelne, miközben az óriási megszorításokkal küzdő Romániát a modern kori paradicsomhoz hasonlítják, természetesen az általuk kreált – a valóságtól elég távol álló – általános képért Orbán Viktor mellett Nagy Márton felelősségét emlegetik.

A magyar gazdaság – az ország méretei és adottságai miatt – nem képes önmagát fenntartani, vagyis importfüggőségünk nem szüntethető meg. Az egész világgazdaság egy visszafogottabb sebességben, rengeteg bizonytalanság közepette szintén stagnál, vagy épp enyhe növekedést mutat, vagyis a tendenciát tekintve a magyar gazdaság pontosan úgy reagál a nemzetközi helyzetre, mint hasonló adottságokkal és kapcsolatokkal rendelkező országok.

Magyarország az Európai Unió tagállama. Az elmúlt években, már az orosz-ukrán konfliktus kezdete előtt jelezték a pénzügyi szervezetek és a mértékadó pénzügyi szervezetek, hogy Brüsszel erőltetett, radikális zöldpolitikája komoly veszélyt jelent a kontinens gazdaságára. Ezt a kockázatot tetézte a 2022-ben kitört orosz-ukrán konfliktus, amely fordulópontnak számít:

az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság feladta korábbi semlegességét és nyíltan kiállt Ukrajna mellett, az agresszor Oroszországgal szemben. A Moszkvával szemben bevezetett 18 szankciós csomag nem érte el eredeti célját, vagyis nem roppantotta meg az orosz gazdaságot, ellenben az EU versenyképessége tartósan bezuhant, a kontinens ipara válságba került.

Mi történt Európában?

Az EU Moszkvával szembeni politikája 2022-ben és 2023-ban súlyos energiaválságot okozott, az áram és a földgáz ára soha nem látott mértékben emelkedett, amely a lakosság mellett a termelő és – átmenetileg – a szolgáltató szektorokat is megviselte. A mezőgazdaság is óriási pofont kapott Brüsszelből, mivel a globális élelmiszer-ellátás főszereplőjének számító Európa éveken át korlátlan mennyiségű, silány minőségű ukrán élelmiszert engedett be a világ legszigorúbb előírásaival termelő közösségbe.

A legszembetűnőbb következmény a kontinens legfejlettebb gazdaságának, Németországnak a gyengélkedése, ahol az idő előtt megbukott baloldali-liberális-zöld kormánykoalíció Brüsszellel együtt beláthatatlan és tartós gazdasági károkat okozott. Az egykor világelső német autóipar lemaradt a technológiai átállásban, mivel

az amerikai és kínai versenytársakhoz képest jóval drágábban jut hozzá az energiához,

nehezen és drágán képes beszerezni az elektromos autók gyártásához szükséges ritka alapanyagokat,

későn kezdte meg az átállást,

ráadásul az uniós – és sokáig a helyi – eltúlzott zöldpolitika is nehezítette a vállalkozások működését,

miközben világszerte jelentősen csökkent a kereslet, kiemelten Európában.

Németország gazdasága évek óta stagnál, vagy épp enyhe recesszióban van. Az év elején tartott előrehozott választások után hivatalba lépő német kormány pedig csak lassan képes kezelni a válságot, a következő években ugyanakkor nagy lökést és jelentős tőkét kap a német gazdaság. Ez az elmúlt évek kilátástalansága után bizakodásra ad okot, amely a magyar gazdaságra is kedvezően hathat.

Mi várható idehaza?

Orbán Viktor többször világossá tette az elmúlt években, hogy hazánk rendkívül kitett a német gazdaságnak, így amíg Berlin nem találja meg a módját annak, hogy újra növekedési pályára álljon, addig itthon sem lehet csodára számítani. Noha év elején a magyar miniszterelnök még optimista volt és arról beszélt, repülőrajtot vesz a gazdaság, a várakozásait keresztülhúzta a világpolitika: Donald Trump amerikai elnöknek egyelőre nem sikerült megállítania az orosz-ukrán háborút, miközben az Európai Unió Washingtonnal is elmérgesítette a kapcsolatokat azzal, hogy nyíltan kiállt a tavaly őszi választási kampányban a vesztes Demokrata Párt mellett.

Ez a távolságtartás pedig hatással volt Trump döntésére, azaz hozzájárult ahhoz, hogy megemelje az európai termékekre kivetett vámot, mibe az egyre gyengébb Európa kénytelen volt belemenni, Ursula von der Leyen pedig meghajolt a tengerentúli érdekek előtt.