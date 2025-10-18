Ez Gulyás Gergely kedvenc filmje: lapunk könnyed kérdéseket tett fel a miniszternek (VIDEÓ)

Lapunk új videójában riporterünk könnyed kérdéseket tett fel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek például arról, mi lenne az állom munkája, ha nem a politikában dolgozna, vagy mi a kedvenc filmje.

A miniszter elmondta, ha nem politikusként dolgozna, valószínűleg ügyvéd lenne, mint ahogy pályája korábbi szakaszában is volt.

Arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc filmje, Gulyás Gergely a Tizedes meg a többieket nevezte meg válaszul.

A miniszter kedvenc színésze pedig Sinkovits Imre.