Ez Gulyás Gergely kedvenc filmje: lapunk könnyed kérdéseket tett fel a miniszternek (VIDEÓ)

Zseniális válasz: így tette helyre Gulyás Gergely a 444 lesifotós riporterét (VIDEÓ)
Gulyás Gergely válaszának hallatán Herczeg Márk szóhoz sem jutott.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte a Kormányinfó legemlékezetesebb pillanatát is.
Lapunk új videójában riporterünk könnyed kérdéseket tett fel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek például arról, mi lenne az állom munkája, ha nem a politikában dolgozna, vagy mi a kedvenc filmje.
A miniszter elmondta, ha nem politikusként dolgozna, valószínűleg ügyvéd lenne, mint ahogy pályája korábbi szakaszában is volt.
Arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc filmje, Gulyás Gergely a Tizedes meg a többieket nevezte meg válaszul.
A miniszter kedvenc színésze pedig Sinkovits Imre.
Amikor azt kérdezték tőle, hogy mi volt a Kormányinfó legemlékezetesebb pillanata Gulyás Gergely azt az esetet idézte fel, amikor Herczeg Márk a 444 riportere titokban fotózta a TV2 munkatársát.
Nyitókép: Kovács Attila / MTI
