Herczeg Márk film Gulyás Gergely Kormányinfó

Ez Gulyás Gergely kedvenc filmje: lapunk könnyed kérdéseket tett fel a miniszternek (VIDEÓ)

2025. október 18. 18:57

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte a Kormányinfó legemlékezetesebb pillanatát is.

2025. október 18. 18:57
null

Lapunk új videójában riporterünk könnyed kérdéseket tett fel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszternek például arról, mi lenne az állom munkája, ha nem a politikában dolgozna, vagy mi a kedvenc filmje.

A miniszter elmondta, ha nem politikusként dolgozna, valószínűleg ügyvéd lenne, mint ahogy pályája korábbi szakaszában is volt. 

Arra a kérdésre, hogy mi a kedvenc filmje, Gulyás Gergely a Tizedes meg a többieket nevezte meg válaszul.

A miniszter kedvenc színésze pedig Sinkovits Imre.

Amikor azt kérdezték tőle, hogy mi volt a Kormányinfó legemlékezetesebb pillanata Gulyás Gergely azt az esetet idézte fel, amikor Herczeg Márk a 444 riportere titokban fotózta a TV2 munkatársát.

Nyitókép: Kovács Attila / MTI

