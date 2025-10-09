Zseniális válasz: így tette helyre Gulyás Gergely a 444 lesifotós riporterét (VIDEÓ)

Ennél kínosabbat ma nem fog látni: a 444 újságírója titokban fotózgatta a TV2 riporternőjét (VIDEÓ)
Sunyi módon készített felvételeket Herczeg Márk a TV2 riporternőjéről a hétfői kormányinfón.
Gulyás Gergely válaszának hallatán Herczeg Márk szóhoz sem jutott.
Még egy augusztusi Kormányinfó folyamán kavart nagy port az a történet, amikor a 444 újságírója Herczeg Márk sunyi módon, titokban fotózgatta a TV2 riporternőjét.
Herczeg a csütörtöki Kormányinfón is jelen volt, ahol egy Orbán Viktorral készült kép kapcsán tett fel kérdéseket Gulyás Gergelynek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az előzmények ismeretében egy nagyon frappáns válasszal tette helyre a 444! újságíróját.
Sokan sokakkal fotózkodnak, sőt sokan fotókat is készítenek, akár még Kormányinfón is...”
– vágott vissza Gulyás Gergely.
A válasz hallatán Herczeg Márk csak habogva nézett maga elé.
