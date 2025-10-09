Zseniális válasz: így tette helyre Gulyás Gergely a 444 lesifotós riporterét (VIDEÓ)

Herczeg a csütörtöki Kormányinfón is jelen volt, ahol egy Orbán Viktorral készült kép kapcsán tett fel kérdéseket Gulyás Gergelynek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az előzmények ismeretében egy nagyon frappáns válasszal tette helyre a 444! újságíróját.

Sokan sokakkal fotózkodnak, sőt sokan fotókat is készítenek, akár még Kormányinfón is...”

– vágott vissza Gulyás Gergely.