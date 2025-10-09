Ft
TV2 Herczeg Márk Gulyás Gergely Kormányinfó

Zseniális válasz: így tette helyre Gulyás Gergely a 444 lesifotós riporterét (VIDEÓ)

2025. október 09. 14:03

Gulyás Gergely válaszának hallatán Herczeg Márk szóhoz sem jutott.

2025. október 09. 14:03
null

Még egy augusztusi Kormányinfó folyamán kavart nagy port az a történet, amikor a 444 újságírója Herczeg Márk sunyi módon, titokban fotózgatta a TV2 riporternőjét.

Herczeg a csütörtöki Kormányinfón is jelen volt, ahol egy Orbán Viktorral készült kép kapcsán tett fel kérdéseket Gulyás Gergelynek. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az előzmények ismeretében egy nagyon frappáns válasszal tette helyre a 444! újságíróját.

Sokan sokakkal fotózkodnak, sőt sokan fotókat is készítenek, akár még Kormányinfón is...”

– vágott vissza Gulyás Gergely.

A válasz hallatán Herczeg Márk csak habogva nézett maga elé.

Nyitókép: Facebook

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Reader
2025. október 09. 15:45
Találós kérdés: Miről lehet egyszerűen megállapítani egy kommentről hogy tiszás troll írta? Van benne legalább három röhögő fejecske, és a "bohócok" kifejezés. Az ettől butábbaknak és írástudatlanoknak elég csak 3 röhögő fejecskét prezentálni.
0
0
cutcopy
2025. október 09. 15:45
Házhoz ment pofonért a majomgyerek..
0
0
Hangillat
2025. október 09. 15:43
A FOS-fosonc töketlen IQki, a spanyolos El Baszarintó M.Agyar híve.
0
0
makapaka2
2025. október 09. 15:41
Ilyen egy 444! es FOS munkás.
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.