TV2 Apáti Bence kormányinfó Herczeg Márk felvétel 444

Ennél kínosabbat ma nem fog látni: a 444 újságírója titokban fotózgatta a TV2 riporternőjét (VIDEÓ)

2025. augusztus 26. 17:54

Sunyi módon készített felvételeket Herczeg Márk a TV2 riporternőjéről a hétfői kormányinfón.

2025. augusztus 26. 17:54
null

Elképesztően kellemetlen videó látott napvilágot a hétfői kormányinfóról: a 444 újságírója, Herczeg Márk sunyi módon, titokban fotózgatta a TV2 riporternőjét – tette közzé Apáti Bence a Facebook-oldalán

Jó, hát tegye fel a kezét, aki nem fotózott még kormányinfón, másnaposan random, szőke riportercsajokat! Na ugye”

– fogalmazott ironikusan Apáti, hozzátéve: szerinte a 444 már biztosan írt volna több cikket is egy hasonló esetről, ha azt más követte volna el. 

A szóban forgó videó itt megtekinthető: 

Nyitókép: Facebook

Egyasokközül
2025. augusztus 26. 19:32
Holnapra lapátra teszik,mert coming out-olt.Csak más előjellel.
nogradi
2025. augusztus 26. 19:32
Titokban, de video van róla
DINO54
2025. augusztus 26. 19:30
Most azt hagyjuk is hogy a Kormányinfókra max. pár ember képes elfogadhatóan felöltözni.
vamonos-4
2025. augusztus 26. 19:30
Legalabb nem buzi
