Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs feljelentés Magyar Péter mesterséges intelligencia

Csúnyán megsértődött Magyar Péter: el akar hallgattatni mindenkit, akik beszélni mernek a tiszás nyugdíjadóról

2025. október 29. 12:40

Fenyegetőzik, vádaskodik, perel – fogalmazott Orbán Balázs.

2025. október 29. 12:40
null

„A mai napon feljelentést teszek a Fidesz kampányfőnöke, az ország leggyávább embere, Orbán Balázs ellen, a rólam mesterséges intelligenciával hamisított videófelvétele miatt” – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán

A feljelentésre Orbán Balázs szintén a közösségi médiában reagált. Szerinte Magyar Péter megpróbálja elhallgattatni azokat, akik arról számolnak be, hogy a Tisza Párt a nyugdíjadó bevezetését tervezi

Magyar Péter el akarja hallgattatni mindazokat, akik leleplezik a valós szándékaikat. Fenyegetőzik, vádaskodik, perel.

Az igazságot nem lehet elhallgattatni! A magyar embereknek joga van tudni, hogy mire számíthatnak a Tisza Párttól!” – fogalmazott a Facebookon. 

A szóban forgó videót ide kattintva megtekintheti. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. október 29. 14:33
Ez a beteges vonzódása a mesterséges intelligenciához vajon összefügésben van az okostelefonfétisével?
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. október 29. 14:32
Magyar Péter kijelentette, igazat állít amikor hazugságnak nevezi azokat a mondatokat, amiket tőle idéztek. Ember legyen a talpán aki ezt érti. 🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
DeGar
2025. október 29. 14:26
A Júdás becsületébe gázoltak azzal, hogy a választási programját írókat idézték, mintha azokkal ő is azonosulna, és ez borzasztó. Micsoda hiteltelen, hitvány alak, aki elhatárolódik a saját helyettesének, és a maga által felkért szakértőinek véleményétől, ahelyett hogy tisztességesen kiállna a választási programját készítőkért, és magáért a programjáért. Fél elmondani amiket terveznek, és attól is, hogy a jelöltjeiket megnevezze. Még szerencse, hogy a jelmondata "ne féljetek".Hozzá kéne tenni, hogy legalábbis ne annyira, mint én.
Válasz erre
0
0
pctroll
2025. október 29. 13:37
Antimagyar péter a mesterséges unintelligencia, aki a valóságot tagadja és a mesterséges intelligenciára mutogat. Teljesen elgurult a gyógyszere, nevetségessé teszi magát és szép lassan az öntelt, fővárosi (túlnyomórészt elsőgenerációs) értelmiségi gyerekek is el fognak fordulni a tisza nevű fröccsöntött párttól. A telex és társai is érzik, hogy már nem lehet röhögés nélkül méltatni ezt a szociopatát.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!