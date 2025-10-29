Csúnyán megsértődött Magyar Péter: el akar hallgattatni mindenkit, akik beszélni mernek a tiszás nyugdíjadóról

„A mai napon feljelentést teszek a Fidesz kampányfőnöke, az ország leggyávább embere, Orbán Balázs ellen, a rólam mesterséges intelligenciával hamisított videófelvétele miatt” – jelentette be Magyar Péter a Facebook-oldalán.

A feljelentésre Orbán Balázs szintén a közösségi médiában reagált. Szerinte Magyar Péter megpróbálja elhallgattatni azokat, akik arról számolnak be, hogy a Tisza Párt a nyugdíjadó bevezetését tervezi.

Magyar Péter el akarja hallgattatni mindazokat, akik leleplezik a valós szándékaikat. Fenyegetőzik, vádaskodik, perel.

Az igazságot nem lehet elhallgattatni! A magyar embereknek joga van tudni, hogy mire számíthatnak a Tisza Párttól!” – fogalmazott a Facebookon.

A szóban forgó videót ide kattintva megtekintheti.