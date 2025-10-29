Itt van feketén-fehéren: így akarja a Tisza Párt megadóztatni a nyugdíjakat (VIDEÓ)

Orbán Balázs új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő a 24.hu műsorában arról beszél, hogyan tervezni az ellenzéki párt a nyugdíjak adóztatását egy esetleges hatalomra kerülés esetén. „Itt van feketén-fehéren: a Tisza Párt meg akarja adóztatni a nyugdíjakat” – írta a politikus a videóhoz fűzött kommentárban.

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű: az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kellene, és a magas kezdőnyugdíjakat jobban, mint az alacsonyabbakat

Van egy kifejezés, amit a legtöbb ember nem ért: a degresszió. Egyszerűsítve úgy magyarázom, hogy a degresszió azt jelenti, hogy a legmagasabb nyugdíjakat most is kicsit jobban adóztatják, például 10–20 százalékkal. Ezt a degressziót lehetne fokozni” – fogalmazott Simonovits András.

