Orbán Balázs Tisza Párt nyugdíjszakértő Simonovits András

Itt van feketén-fehéren: így akarja a Tisza Párt megadóztatni a nyugdíjakat (VIDEÓ)

2025. október 29. 11:45

A tiszás nyugdíjszakértő egyértelműen fogalmazott.

2025. október 29. 11:45
null

Orbán Balázs új videót tett közzé közösségi oldalán, amelyben Simonovits András tiszás nyugdíjszakértő a 24.hu műsorában arról beszél, hogyan tervezni az ellenzéki párt a nyugdíjak adóztatását egy esetleges hatalomra kerülés esetén. „Itt van feketén-fehéren: a Tisza Párt meg akarja adóztatni a nyugdíjakat" – írta a politikus a videóhoz fűzött kommentárban. 

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű: az induló nyugdíjakat relatíve csökkenteni kellene, és a magas kezdőnyugdíjakat jobban, mint az alacsonyabbakat

Van egy kifejezés, amit a legtöbb ember nem ért: a degresszió. Egyszerűsítve úgy magyarázom, hogy a degresszió azt jelenti, hogy a legmagasabb nyugdíjakat most is kicsit jobban adóztatják, például 10–20 százalékkal. Ezt a degressziót lehetne fokozni" – fogalmazott Simonovits András.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója szintén videóval jelentkezett, és véleménye szerint a balliberális oldal durván tagadja az igazságot. Erről bővebben ide kattintva olvashat. 

Nyitókép: Képernyőkép/Youtube 

templar62
2025. október 29. 14:14
Igérgetéssel vásárolnák meg , a nyugdijjasok egy részének szavazatát . ( Persze nem kapnák meg , csak a vezérürük zsebbe ) .
2istvsn
2025. október 29. 13:29
mennyitől kezdve számít magasnak a nyugdíj?
csulak
2025. október 29. 12:28
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
gullwing
2025. október 29. 12:12
Vén szar komcsi nyugger...
