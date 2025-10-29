Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Menczer Tamás Tisza-adó nyugdíj

Menczer Tamás: A balliberális oldal brutálisan tagadja az igazságot (VIDEÓ)

2025. október 29. 11:15

„Tagadják, hogy a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat. De mindenki tudja” – véli a kommunikációs igazgató.

2025. október 29. 11:15
null

Új videóval jelentkezett közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, amelyben arról beszél, hogy a Tisza Párt tagadja a nyugdíjak megadóztatását

„Brutálisan tagadnak! A balliberális oldal brutálisan tagadja az igazságot. Tagadják, hogy a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat. De mindenki tudja. Vége van!” – írta a bejegyzéshez a politikus. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!