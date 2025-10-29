Menczer Tamás: A balliberális oldal brutálisan tagadja az igazságot (VIDEÓ)

Új videóval jelentkezett közösségi oldalán Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, amelyben arról beszél, hogy a Tisza Párt tagadja a nyugdíjak megadóztatását.

„Brutálisan tagadnak! A balliberális oldal brutálisan tagadja az igazságot. Tagadják, hogy a Tisza megadóztatná a nyugdíjakat. De mindenki tudja. Vége van!” – írta a bejegyzéshez a politikus.