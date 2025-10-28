Ft
10. 28.
kedd
Menczer Tamás Magyarország dicséret Orbán Viktor

Rendkívüli elismerés érkezett: „Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot” (VIDEÓ)

2025. október 28. 10:07

Messze a méretünk, gazdasági vagy katonai erőnk felett kezelnek bennünket – hangsúlyozta Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója.

2025. október 28. 10:07
null

***

Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot: messze a méretünk, gazdasági vagy katonai erőnk felett kezelnek bennünket. Bármikor készen állunk a Budapesti Békecsúcs megrendezésére – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás a bejegyzése alatt megosztott videójában azt mondta: Magyarország történelmet csinál, egy tízmilliós ország a világpolitikában – a miniszterelnökének köszönhetően –, messze azon súly felett szerepel, amit a népessége, a hadereje vagy a gazdasági ereje predesztinálna.

Messze ezen a pozíción felül vagyunk, azért, mert Orbán Viktor azt a békepárti politikát, és egyébként más sorsdöntő kérdésekben is azt a politikát, a helyes politikát képviselte, amit képviselt, és ezt ma már egyre többen látták” – fogalmazott a politikus.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Treeoflife
2025. október 28. 12:12
nuevoreynuevaley 2025. október 28. 10:12 "nagy segitseg ez a magyar csaladoknak" Neked, egy mucsainak mi köze mindehhez?
1
0
Treeoflife
2025. október 28. 12:12
kiazazsoltibacsi 2025. október 28. 10:19 "Persze. Orbán, mint a világpolitika formálója, meg a magyarok, akik bárki útjába állnak. Persze, persze..." A te értelmi szinteden nem is kell csodálkozni, hogy ebből semmit nem értesz.
1
0
polárüveg
2025. október 28. 10:47
Az rendben van, hogy mára a magyarság egy kisebb létszámú országgá vált. Ám lélekben viszont hatalmas. Orbán diplomáciai képessége meg mondhatni galaktikus. Megértjük, mindez miért törvényszerű és sorsszerű, ha az események érkezésével a többi dolog is a felszínre jön. Korszakváltásnál, főként korszakváltások többszörös egymásra csúszásakor valakinek, valakiknek a kényelmetlen munkát, a dzsungelben való útépítést el kell végezni, hozzá kell kezdeni. És az útépítők a vadállatokkal, kígyókkal, skorpiókkal nem törődve teszik a munkájukat. Hogy majd a többiek kényelmesen, biztonságosan járhassák az utat.... Most így látni a magyarságot, Magyarországot és Orbán Viktort. Ez a személyes véleményem és nem több, és nem is akar több lenni.
0
1
kiazazsoltibacsi
2025. október 28. 10:35
chief Bromden 2025. október 28. 10:30 Politikus? Ez olyan mikor Egon újságíró kollégának szólított valakit. :D Kacsoh? Az fizetett nyalonc, nem pártatlan újságíró.
0
1
