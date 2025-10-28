Rendkívüli elismerés érkezett: „Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot” (VIDEÓ)

***

Orbán Viktor feltette a térképre Magyarországot: messze a méretünk, gazdasági vagy katonai erőnk felett kezelnek bennünket. Bármikor készen állunk a Budapesti Békecsúcs megrendezésére – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás a bejegyzése alatt megosztott videójában azt mondta: Magyarország történelmet csinál, egy tízmilliós ország a világpolitikában – a miniszterelnökének köszönhetően –, messze azon súly felett szerepel, amit a népessége, a hadereje vagy a gazdasági ereje predesztinálna.

„Messze ezen a pozíción felül vagyunk, azért, mert Orbán Viktor azt a békepárti politikát, és egyébként más sorsdöntő kérdésekben is azt a politikát, a helyes politikát képviselte, amit képviselt, és ezt ma már egyre többen látták” – fogalmazott a politikus.