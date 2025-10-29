Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
budapesti békecsúcs Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Lesz budapesti békecsúcs – amint Putyint érdekelni kezdi a saját hazája sorsa

2025. október 29. 14:28

Akkor lesz tárgyalás, ha az Egyesült Államoknak sikerül meggyőznie Oroszországot arról, hogy többet veszít a háború folytatásával, mint amennyit nyerhet.

2025. október 29. 14:28
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

„Akármikor beszélek Vlagyimirral, nagyon jót beszélgetünk, és nem érünk vele semmit” – foglalta össze az ukrajnai rendezés állását a Rosneft és a Lukoil orosz olajóriás elleni villámszankciók bejelentésekor Donald Trump amerikai elnök. A budapesti békecsúcs – az egyetlen dolog, amiben az utóbbi hónapokban meg tudott állapodni Donald Trump és Vlagyimir Putyin – ma a fa vaskarikásíthatóságának függvénye. Akkor tartják meg, ha értelme lesz megtartani, értelme pedig akkor lesz, 

ha az Egyesült Államoknak sikerül meggyőznie az előnyös katonai pozícióban lévő Oroszországot arról, hogy többet veszít a háború folytatásával, mint amennyit nyerhet. 

A vállalkozás nem teljesen remény­telen, hiszen a szankció váratlan formában érkezik – az orosz olaj mint termék helyett az orosz olajexport mintegy felét adó gigacégeket érinti –, meg­kerülésének formája épp ezért még nincs kitalálva, s egy átmeneti sokkot okoz is: a két orosz céggel üzletelő külföldieknek november 21-éig, azaz bő három hét alatt kell megszakítaniuk ezt az üzleti viszonyt, s a jelek most arra mutatnak, hogy India és a kínai állami olajcégek is jelentősen csökkenteni fogják orosz olajimportjukat (miközben természetesen a nem hivatalos forródrótok már izzanak a szankció megkerülésének lehetséges módjait keresendő). Mindez érzékeny pillanatban éri Oroszországot, hiszen ott az elszálló deficit miatt 2026 elejétől kőkemény megszorítások lépnek életbe: 20-ról 22 százalékra nő az áfa (ami egy olaj­államhoz képest már így is kifejezetten magas), és az ötödére csökken a kata helyi változatával leadózható bevétel, azaz a vállalkozók brutális adóemeléssel néznek szembe.

Oroszország ettől nem omlik össze, legfeljebb mélyebbre merül a stagnálás lápjában – amelyet egy évtizede mukkanás nélkül visel,

közepes jövedelmű országként is el lehet éldegélni –, ráadásul tizenegy évnyi uniós szankció mutatja, hogy kemény autokráciákra gazdaságilag nyomást gyakorolni meglehetősen nehéz feladat. Eredményt, orosz tárgyalási hajlandóságot akkor hozhat csak az olajszankció, ha azt Putyin súlyos és a lakosságra csak nagy politikai nehézségek közepette áthárítható ütésnek érzi, ez pedig korántsem bizonyos. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hesperia
2025. október 29. 17:14
elfogulatlan 15:46 Nagyon jó, hogy ilyen okos vagy. Ennek csak az mond ellent, hogy úgy kezdted az előbbi hozzászólásodat, hogy NER-t és NER-es propagandát emlegettél... Akkor most hogy is van ez? Amúgy... mi az a NER, szerinted?
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. október 29. 17:12
"nő az áfa (ami egy olaj­államhoz képest már így is kifejezetten magas)" Kiszólt a lyuk a gödörből. A NERházi. Magyarországon a népet adóztatja az állam, nem a multikat, lásd társasági adó.
Válasz erre
0
1
Burdisgarage
2025. október 29. 17:10
"Matyi megmondja Vlagyimirnek" rovatunkat olvashatták.
Válasz erre
1
0
akitiosz
2025. október 29. 17:09
"Mindez érzékeny pillanatban éri Oroszországot, hiszen ott az elszálló deficit miatt" Na bezzeg Magyarországon, meg Amerikában! Hiány infláció és államadósságtöbbszörözözés nélkül már régen bukott volna az összes felelőtlen politikus.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!