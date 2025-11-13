Itt vannak a kabinet legújabb bejelentései – élőben a Kormányinfó! (VIDEÓ)

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)
Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek – írta a miniszterelnök.
Kormányinfót tart Gulyás Gergely és Vitályos Eszter csütörtökön, szóba kerülhetnek többek között a washingtoni tárgyalások, valamint a 14. havi nyugdíj 2026-os bevezetése. A Mandiner élőben közvetíti a Kormányinfót.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor tartja a soron következő kormányinfót a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében.
Gulyás Gergelyék várhatóan részletesen ismertetik a költségvetési terveket, és
Ezt is ajánljuk a témában
Döntött a kormány. Bevezetjük a 14. havi nyugdíjat! Itt vannak a részletek – írta a miniszterelnök.
A kamatstop szabályozása is szóba kerülhet.
Érdemes megemlíteni, hogy legutóbb október 30-án tartottak kormányinfót, ahol bejelentették, hogy a kabinet fenntartja az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátot, amelyet 2026. február 28-ig meghosszabbítanak. December 1-jétől 14 új termékkörre terjesztik ki a szabályozást, beleértve a sertésmájkrémet és a bébiételeket, valamint több gyümölcsöt.
Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI