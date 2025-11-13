Ft
Ft
8°C
4°C
Ft
Ft
8°C
4°C
11. 13.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 13.
csütörtök
Rendkívüli!

Orbán Viktor bejelentette: ekkor jön a 14. havi nyugdíj első részlete (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kormányinfó Vitályos Eszter Gulyás Gergely

Itt vannak a kabinet legújabb bejelentései – élőben a Kormányinfó! (VIDEÓ)

2025. november 13. 09:12

Kormányinfót tart Gulyás Gergely és Vitályos Eszter csütörtökön, szóba kerülhetnek többek között a washingtoni tárgyalások, valamint a 14. havi nyugdíj 2026-os bevezetése. A Mandiner élőben közvetíti a Kormányinfót.

2025. november 13. 09:12
null
Kovács András
Kovács András

A Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely és Vitályos Eszter kormányszóvivő csütörtökön 10 órakor tartja a soron következő kormányinfót a Miniszterelnöki Kabinetiroda sajtótermében. 

Kormányinfó
Fontos döntéseket ismertetnek a Kormányinfón

Ezek lehetnek a Kormányinfó főbb témái 


Gulyás Gergelyék várhatóan részletesen ismertetik a költségvetési terveket, és 

Ezt is ajánljuk a témában

  • Emellett szó eshet a vállalkozásokat segítő adócsomagról és az amerikai pénzügyi védőhálóról, amely a washingtoni út egyik eredménye lehet.

A kamatstop szabályozása is szóba kerülhet. 

Érdemes megemlíteni, hogy legutóbb október 30-án tartottak kormányinfót, ahol bejelentették, hogy a kabinet fenntartja az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátot, amelyet 2026. február 28-ig meghosszabbítanak. December 1-jétől 14 új termékkörre terjesztik ki a szabályozást, beleértve a sertésmájkrémet és a bébiételeket, valamint több gyümölcsöt.

Nyitókép: Balogh Zoltán/MTI

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
DINO54
2025. november 13. 09:33
A fénypont a kis Simor geci kekeckedése lesz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!