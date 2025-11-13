Itt vannak a kabinet legújabb bejelentései – élőben a Kormányinfó! (VIDEÓ)

Emellett szó eshet a vállalkozásokat segítő adócsomagról és az amerikai pénzügyi védőhálóról, amely a washingtoni út egyik eredménye lehet.

A kamatstop szabályozása is szóba kerülhet.

Érdemes megemlíteni, hogy legutóbb október 30-án tartottak kormányinfót, ahol bejelentették, hogy a kabinet fenntartja az élelmiszerekre és drogériai termékekre vonatkozó árréskorlátot, amelyet 2026. február 28-ig meghosszabbítanak. December 1-jétől 14 új termékkörre terjesztik ki a szabályozást, beleértve a sertésmájkrémet és a bébiételeket, valamint több gyümölcsöt.