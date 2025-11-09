Minden kétséget eloszlatott Orbán Viktor: elárulta, mire rázott kezet Donald Trumppal

A washingtoni tárgyalások során egyértelműen megerősítettük Magyarország békepárti álláspontját. Európa-szerte egyedülálló módon ragaszkodunk a diplomáciai megoldásokhoz és a vérontás azonnali leállításához – fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ez nem csupán retorika:

a budapesti békecsúcs megszervezése biztos tény.

A kormányfő elárulta, hogy már mindent előkészítettek, hogy a magyar főváros otthont adjon a nagyhatalmak és a háborúzó felek képviselőinek. „Várjuk, hogy elszánják magukat a párbeszédre, és megérkezzenek Budapestre. Mi készen állunk a közvetítésre – ez nem kérdés, hanem elkötelezettség” – írta.

Energiafüggetlenség: mentesség az olajszankciók alól

„Donald Trump elnökkel személyesen fogtam kezet a megállapodáson, amely időhatár nélküli mentességet biztosít Magyarország számára az amerikai olajszankciók alól” – cáfolta meg újra a liberális álhíreket a kormányfő. „Amíg ő ott az elnök, és én itt a miniszterelnök, addig nem lesznek szankciók hazánk ellen. Ez nem ígéret, hanem aláírt tény: energiaellátásunk biztonságban van, a rezsicsökkentés marad érintetlen” – tette hozzá.