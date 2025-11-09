Ft
11. 09.
vasárnap
budapesti békecsúcs Washington Magyarország energiabiztonság Orbán Viktor

Minden kétséget eloszlatott Orbán Viktor: elárulta, mire rázott kezet Donald Trumppal

2025. november 09. 16:46

Mutatjuk Orbán Viktor értékelését a washingtoni tárgyalásról.

2025. november 09. 16:46
null

A hét második fele egyértelműen az Egyesült Államokról szólt a magyar külpolitikában – írta digitális polgári köröknek küldött körlevelében Orbán Viktor miniszterelnök. 

A miniszterelnök kiemelte, hogy a washingtoni találkozó nem csupán diplomáciai udvariassági látogatás volt, hanem olyan konkrét eredményeket hozott, amelyek megerősítik Magyarország szuverenitását, energiaellátásának biztonságát és békepárti pozícióját Európában.

A migrációs válság idején már bebizonyosodott, hogy egy ország is képes igazát érvényesíteni huszonhét másik ellenében – most pedig ez a minta ismét megismétlődött, immár a béke és az energiabiztonság terén – írta Orbán Viktor. 

Békepárti kiállás és a budapesti békecsúcs

A washingtoni tárgyalások során egyértelműen megerősítettük Magyarország békepárti álláspontját. Európa-szerte egyedülálló módon ragaszkodunk a diplomáciai megoldásokhoz és a vérontás azonnali leállításához – fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, ez nem csupán retorika:

a budapesti békecsúcs megszervezése biztos tény.

A kormányfő elárulta, hogy már mindent előkészítettek, hogy a magyar főváros otthont adjon a nagyhatalmak és a háborúzó felek képviselőinek. „Várjuk, hogy elszánják magukat a párbeszédre, és megérkezzenek Budapestre. Mi készen állunk a közvetítésre – ez nem kérdés, hanem elkötelezettség” – írta. 

Energiafüggetlenség: mentesség az olajszankciók alól

„Donald Trump elnökkel személyesen fogtam kezet a megállapodáson, amely időhatár nélküli mentességet biztosít Magyarország számára az amerikai olajszankciók alól” cáfolta meg újra a liberális álhíreket a kormányfő. „Amíg ő ott az elnök, és én itt a miniszterelnök, addig nem lesznek szankciók hazánk ellen. Ez nem ígéret, hanem aláírt tény: energiaellátásunk biztonságban van, a rezsicsökkentés marad érintetlen” – tette hozzá. 

Arra is felhítva a figyelmet, hogy a megállapodás eredményeként: „ezer forintos literenkénti benzinár réme nélkül élhetjük mindennapjainkat”.

A gázszámlák a fűtési szezonban két és félszer, sőt akár háromszor magasabbak lettek volna e megállapodás nélkül. 

„Ekkora nemzetgazdasági és családi terhet sikerült elhárítanunk – ez a washingtoni tárgyalások egyik legfontosabb hozadéka” – fűzte hozzá.

Pénzügyi védőpajzs és sikertelen zsarolási kísérletek

Azzal folytatta, hogy sikerült arról is megállapodniuk, hogy

az Egyesült Államok pénzügyi védőpajzsot biztosít Magyarország számára bármilyen külső pénzügyi támadás esetén.

„Kár a gőzért azoknak, akik spekulációval vagy zsarolással próbálkoznának: a szelet kifogtuk a vitorlájukból. Semmilyen anyagi nyomásgyakorlás nem működik többé – ez a garancia szintén a washingtoni egyeztetések gyümölcse” – figyelmeztette a spekulánsokat és Brüsszelt a kormányfő. 

Jövőbeli együttműködések: nukleáris energia, védelem és űripar

A miniszer végül arról is szót találkozó jövőorientált is volt. Teljesen új amerikai nukleáris technológiát honosítunk meg Magyarországon, amely még biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi energiaellátásunkat. Emellett a védelmi iparban és az űriparban is komoly közös terveket dolgoztunk ki, amelyeket a következő években közösen valósítunk meg – írta. 

Ezek nem elvont elképzelések, hanem konkrét projektek, amelyek erősítik Magyarország technológiai függetlenségét és stratégiai pozícióját.

Orbán Viktor úgy látja, hogy összességében a washingtoni tárgyalások eredményei történelmi jelentőségűek: Magyarország nem csupán túlélte a nemzetközi nyomást, hanem megerősödve került ki belőle. „Békepárti, energiafüggetlen és pénzügyileg védett ország vagyunk – és ez a realitás, nem álom” – zárta a kormányfő.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala 

