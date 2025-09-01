Papírforma szerint alakulhat az új összefogás: Gyurcsány utódja kezet nyújtott Magyar Péternek

„Van itt egy nagyon nagy politikai közösség, aki a háta közepére nem kívánja Orbán rendszerét. Aki minden zsigerében azt akarja, hogy tűnjön el.

Ez a politikai közösség nem szavazna egy jobboldali pártra, vagy nem szavazna éppen a Tiszára vagy Magyar Péterre.

Mit csinálunk ezekkel az emberekkel? Valaki úgy gondolja, hogy nincs is rájuk szükség, ne foglalkozzunk velük. Én nem így gondolom. A végén mindenki hiányozni fog és ne becsüljük alá a Fideszt. A Fidesz mozgósításban kőkemény” – magyarázta Dobrev Klára a Gulyáságyú podcastjében.

A DK elnöke úgy érvelt: „Van sok százezer ember ebben az országban, aki ha meglát egy politikust bocskaiban, politikai színpadon beszédet mondani, akkor nagyon rossz emlékei vannak és nagyon rossz gondolatok jönnek be, hiszen azért az alapvetően alapvetően jobboldali, inkább szélsőjobboldali világra volt eddig jellemző.”

„Nekik mit ajánlunk?” – tette fel a kérdést.

Szerinte egyetlen megoldása van Orbán leváltásának és ez a széles együttműködés. „Ezt láttuk Lengyelországban is.”

Azt már nem részletezte, hogy egy esetleges győzelem után ugyanolyan eszközökhöz nyúlnának-e, mint az új lengyel rezsim, amely államcsínyekre és puccsokra jellemző jogtiprásokat követett el, miközben Brüsszel szándékosan félrenézett.