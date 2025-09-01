Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
09. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
összefogás Magyar Péter Dobrev Klára

Papírforma szerint alakulhat az új összefogás: Gyurcsány utódja kezet nyújtott Magyar Péternek

2025. szeptember 01. 08:56

Dobrev Klára szerint széles összefogásra van szükség, mint Lengyelországban.

2025. szeptember 01. 08:56
null

„Van itt egy nagyon nagy politikai közösség, aki a háta közepére nem kívánja Orbán rendszerét. Aki minden zsigerében azt akarja, hogy tűnjön el. 

Ez a politikai közösség nem szavazna egy jobboldali pártra, vagy nem szavazna éppen a Tiszára vagy Magyar Péterre. 

Mit csinálunk ezekkel az emberekkel? Valaki úgy gondolja, hogy nincs is rájuk szükség, ne foglalkozzunk velük. Én nem így gondolom. A végén mindenki hiányozni fog és ne becsüljük alá a Fideszt. A Fidesz mozgósításban kőkemény” – magyarázta Dobrev Klára a Gulyáságyú podcastjében.

A DK elnöke úgy érvelt: „Van sok százezer ember ebben az országban, aki ha meglát egy politikust bocskaiban, politikai színpadon beszédet mondani, akkor nagyon rossz emlékei vannak és nagyon rossz gondolatok jönnek be, hiszen azért az alapvetően alapvetően jobboldali, inkább szélsőjobboldali világra volt eddig jellemző.”

„Nekik mit ajánlunk?” – tette fel a kérdést.

Szerinte egyetlen megoldása van Orbán leváltásának és ez a széles együttműködés. „Ezt láttuk Lengyelországban is.”

Azt már nem részletezte, hogy egy esetleges győzelem után ugyanolyan eszközökhöz nyúlnának-e, mint az új lengyel rezsim, amely államcsínyekre és puccsokra jellemző jogtiprásokat követett el, miközben Brüsszel szándékosan félrenézett.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Én mindenkivel kész vagyok együttműködni, aki le akarja tényleg váltani Orbán rendszerét” 

és aki elfogadja, hogy „sokszínű” a világ és „nem kérdőjelezi meg annak a legitimitását, hogy vannak más politikai szereplők” – fogalmazott Dobrev Klára.

Gulyás Balázs rákérdezett: a választások előtt vagy a választások után kell együttműködni?

Mire a DK elnöke rávágta: 

Orbán rendszerében a választások előtt is már el kell kezdenünk párbeszédet folytatni.”

A teljes interjút alább tekintheti meg:

Nyitókép forrása: Dobrev Klára Facebook-oldala
 

Összesen 59 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
llnnhegyi
•••
2025. szeptember 01. 12:02 Szerkesztve
Íme az egygyékényen ÁRULÓK! ATV, HVG ,NÉPSZAVA , Kontroll, MagyarHang, Jelen,Heti tv,Válasz.hu, Telex, 444,24, a sajtóból. DK, TISZA, MSZP, Momentum, Jobbik, Párbeszéd pártok!! ==================✓ /MJK ® hírek/
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2025. szeptember 01. 11:57
Látszik, hogy nőből van ez a némber! A politikai közösség nem zsigerileg viszonyul a többihez, hanem jól meghatározott elvek alapján! A politizálás nem pletykálkodás, s nem atavisztikus gyűlölködés, nem anyós-meny/vő kapcsolat alapból! Ursulával. Kalassal s a többi cafkával a nemzetközi politikai életben is pont ez a baj, ahogy az EP többségét kitevő XX-es emberszabásúval.
Válasz erre
0
0
martens
2025. szeptember 01. 11:56
Fogjon össze veled a halál!
Válasz erre
1
0
fogas paduc
•••
2025. szeptember 01. 11:44 Szerkesztve
Állítólag Erdély visszatérését akadályozandó Dobrev Klára nagypapája is keresztbe feküdt.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!