Kapós a Vidi: nemcsak Európából érdeklődtek a fehérvári önkormányzatnál – ismerős név az új sportigazgató

Nagy bejelentést tett Székesfehérvár polgármestere
Székesfehérvár önkormányzata kiírta a pályázatot a Videoton FC értékesítésére.
Nagy változások Székesfehérvárott.
Mint arról beszámoltunk, Székesfehérvár önkormányzata a napokban közzétette a pályázati felhívást a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos üzletrészének értékesítésére. Az eredeti elképzelés is az volt, hogy a város csak egy évre veszi kézbe a klubot, ezalatt pedig elkezdi az új tulajdonos keresését.
A témában tartott sajtótájékoztatón a székesfehérvári polgármester, Cser-Palkovics András elmondta: a pályázat feltételeit úgy igyekeztek kialakítani, hogy a lehető legtöbb komoly, tőkeerős érdeklődő számára lehetőség nyíljon az ajánlattételre, a potenciális vásárlásra. A pályázat kétfordulós, és azt a célt szolgálja, hogy Székesfehérvár emblematikus futballklubja hozzáértő, gondoskodó és biztos kezekbe kerüljön.
A városvezető kiemelte, a pályázók szakmai kompetenciáját és a csapat iránti elköteleződését azzal kívánják felmérni, hogy a potenciális vevőnek be kell mutatnia egy átfogó koncepciót
Ezen felül a pályázók tőkeerejét, anyagi képességeit is felmérik majd a pályázat során, ennek érdekében minden pályázónak letétbe kell helyeznie 50 millió forintot a város számláján, továbbá garanciákat kell adniuk arról és vállalniuk kell azt, hogy öt éven keresztül legalább egymilliárd forintot tesznek a csapatba.
Nagyságrendileg tíz érdeklődés volt a klubbal kapcsolatban. Köztük akadt magyar, európai és a kontinensen kívülről érkező jelentkező is.
Fontos kiemelni, hogy ez még csak amolyan jelzés volt felénk, a kiválasztási folyamat most kezdődik és első körben a komoly érdeklődőket akarjuk kiszűrni” – erősítette meg a Blikknek Cser-Palkovics.
Közben közös megegyezéssel szerződést bontott a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár Boér Gábor vezetőedzővel. Utódjaként Pető Tamást, illetve Laczkó Zsoltot emlegetik, míg a polgármester hivatalos bejelentése szerint Nemanja Nikolics sportigazgatóként tér vissza a város büszkeségéhez.
A Videoton szurkolói nagyon bíznak benne, hogy nem Laczkó Zsolt lesz az új vezetőedző.
Fotó: MTI/Vasvári Tamás