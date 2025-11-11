Kapós a Vidi: nemcsak Európából érdeklődtek a fehérvári önkormányzatnál – ismerős név az új sportigazgató

Ezen felül a pályázók tőkeerejét, anyagi képességeit is felmérik majd a pályázat során, ennek érdekében minden pályázónak letétbe kell helyeznie 50 millió forintot a város számláján, továbbá garanciákat kell adniuk arról és vállalniuk kell azt, hogy öt éven keresztül legalább egymilliárd forintot tesznek a csapatba.

Nagyságrendileg tíz érdeklődés volt a klubbal kapcsolatban. Köztük akadt magyar, európai és a kontinensen kívülről érkező jelentkező is.

Fontos kiemelni, hogy ez még csak amolyan jelzés volt felénk, a kiválasztási folyamat most kezdődik és első körben a komoly érdeklődőket akarjuk kiszűrni” – erősítette meg a Blikknek Cser-Palkovics.

Közben közös megegyezéssel szerződést bontott a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár Boér Gábor vezetőedzővel. Utódjaként Pető Tamást, illetve Laczkó Zsoltot emlegetik, míg a polgármester hivatalos bejelentése szerint Nemanja Nikolics sportigazgatóként tér vissza a város büszkeségéhez.