Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
labdarúgás videoton székesfehérvár

Kapós a Vidi: nemcsak Európából érdeklődtek a fehérvári önkormányzatnál – ismerős név az új sportigazgató

2025. november 11. 17:57

Nagy változások Székesfehérvárott.

2025. november 11. 17:57
null

Mint arról beszámoltunk, Székesfehérvár önkormányzata a napokban közzétette a pályázati felhívást a Fehérvár FC Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft. 100 százalékos üzletrészének értékesítésére. Az eredeti elképzelés is az volt, hogy a város csak egy évre veszi kézbe a klubot, ezalatt pedig elkezdi az új tulajdonos keresését.

Ezt is ajánljuk a témában

A témában tartott sajtótájékoztatón a székesfehérvári polgármester, Cser-Palkovics András elmondta: a pályázat feltételeit úgy igyekeztek kialakítani, hogy a lehető legtöbb komoly, tőkeerős érdeklődő számára lehetőség nyíljon az ajánlattételre, a potenciális vásárlásra. A pályázat kétfordulós, és azt a célt szolgálja, hogy Székesfehérvár emblematikus futballklubja hozzáértő, gondoskodó és biztos kezekbe kerüljön.

A városvezető kiemelte, a pályázók szakmai kompetenciáját és a csapat iránti elköteleződését azzal kívánják felmérni, hogy a potenciális vevőnek be kell mutatnia egy átfogó koncepciót

  • a felnőtt, profi csapatra,
  • az utánpótlás-nevelésre,
  • a szurkolókkal való kapcsolatra,
  • névre,
  • címerre,
  • illetve a Sóstói Stadionra és a hozzátartozó infrastruktúrára vonatkozóan.

Ezen felül a pályázók tőkeerejét, anyagi képességeit is felmérik majd a pályázat során, ennek érdekében minden pályázónak letétbe kell helyeznie 50 millió forintot a város számláján, továbbá garanciákat kell adniuk arról és vállalniuk kell azt, hogy öt éven keresztül legalább egymilliárd forintot tesznek a csapatba.

Nagyságrendileg tíz érdeklődés volt a klubbal kapcsolatban. Köztük akadt magyar, európai és a kontinensen kívülről érkező jelentkező is.

Fontos kiemelni, hogy ez még csak amolyan jelzés volt felénk, a kiválasztási folyamat most kezdődik és első körben a komoly érdeklődőket akarjuk kiszűrni” – erősítette meg a Blikknek Cser-Palkovics.

Közben közös megegyezéssel szerződést bontott a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár Boér Gábor vezetőedzővel. Utódjaként Pető Tamást, illetve Laczkó Zsoltot emlegetik, míg a polgármester hivatalos bejelentése szerint Nemanja Nikolics sportigazgatóként tér vissza a város büszkeségéhez.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!