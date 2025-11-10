Nem várták meg a téli szünetet, Székesfehérváron már novemberben elfogyott a türelem

Közös megegyezéssel szerződést bontott a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár Boér Gábor vezetőedzővel. A klub hétfői közleménye szerint a szakvezető mellett Makra Zsolt pályaedző is elhagyja a másodosztályban 12. helyen álló együttest.

„Szeretném megköszönni a klub vezetésének és a stáb nagy részének a közös munkát, valamint a segítőkész, pozitív hozzáállást – nyilatkozta Boér a Vidi hivatalos honlapján. – Megtisztelő volt számomra egy ilyen nagy múltú és komoly presztízsű klubban dolgozni. Sajnálom, hogy az a fajta eredményesség, ami a csapatban van, nem tudott kijönni.”