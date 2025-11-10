Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
laczkó zsolt pető tamás Nikolics Nemanja NB II Boér Gábor Videoton

Nem várták meg a téli szünetet, Székesfehérváron már novemberben elfogyott a türelem

2025. november 10. 16:32

Edzőváltás Székesfehérváron. A Videoton szurkolói azt remélik, hogy a menesztett Boér Gábor helyére a csapatot korábban már irányító Pető Tamás ül le a kispadra.

2025. november 10. 16:32
null

Közös megegyezéssel szerződést bontott a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár Boér Gábor vezetőedzővel. A klub hétfői közleménye szerint a szakvezető mellett Makra Zsolt pályaedző is elhagyja a másodosztályban 12. helyen álló együttest.

„Szeretném megköszönni a klub vezetésének és a stáb nagy részének a közös munkát, valamint a segítőkész, pozitív hozzáállást – nyilatkozta Boér a Vidi hivatalos honlapján. – Megtisztelő volt számomra egy ilyen nagy múltú és komoly presztízsű klubban dolgozni. Sajnálom, hogy az a fajta eredményesség, ami a csapatban van, nem tudott kijönni.”

Ezt is ajánljuk a témában

A csakfoci.hu úgy tudja, nemcsak a vezetőedzői poszton történik csere a Vidinél, hanem megváltozik Nikolics Nemanja szerepköre is: a korábbi magyar válogatott csatárral kapcsolatban szeptember elején jelentették be, hogy sportszakmai tanácsadóként segíti a tulajdonos önkormányzat munkáját, hamarosan azonban kinevezhetik sportigazgatónak. 

Ha így lesz, akkor a csapatot az előző idényben már irányító Pető Tamás lehet a székesfehérváriak új vezetőedzője, Nikolicsnál ugyanis ő az első számú jelölt, nem pedig a klubbal szintén szóba hozott Laczkó Zsolt.

A Videoton szurkolói remélik, hogy ez a forgatókönyv valósul meg.

  • „Ide ne hozzátok Laczkó Zsoltot!” – írta egy drukker a klub Facebook-oldalán. 
  • „Pető Tomit vissza edzőnek!” – kommentelte egy másik. 
  • „Könyörgöm, ne Laczkót!” – fohászkodott egy harmadik. 
  • „Pető még szabad…” – jegyezte meg egy negyedik.

Boér Gábor a nyáron vette át a szakmai munka irányítását az élvonalból 25 év után kiesett csapatnál, 14 tétmérkőzésen ült a kispadon, két Magyar Kupa- és 12 NB II-es találkozón.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: vidi.hu

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. november 10. 18:05
Horváth Ferike - már ha vállalja
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!