Nem várták meg a téli szünetet, Székesfehérváron már novemberben elfogyott a türelem

Nagy bejelentést tett Székesfehérvár polgármestere
Székesfehérvár önkormányzata kiírta a pályázatot a Videoton FC értékesítésére.
Edzőváltás Székesfehérváron. A Videoton szurkolói azt remélik, hogy a menesztett Boér Gábor helyére a csapatot korábban már irányító Pető Tamás ül le a kispadra.
Közös megegyezéssel szerződést bontott a labdarúgó NB II-ben szereplő Videoton FC Fehérvár Boér Gábor vezetőedzővel. A klub hétfői közleménye szerint a szakvezető mellett Makra Zsolt pályaedző is elhagyja a másodosztályban 12. helyen álló együttest.
„Szeretném megköszönni a klub vezetésének és a stáb nagy részének a közös munkát, valamint a segítőkész, pozitív hozzáállást – nyilatkozta Boér a Vidi hivatalos honlapján. – Megtisztelő volt számomra egy ilyen nagy múltú és komoly presztízsű klubban dolgozni. Sajnálom, hogy az a fajta eredményesség, ami a csapatban van, nem tudott kijönni.”
A csakfoci.hu úgy tudja, nemcsak a vezetőedzői poszton történik csere a Vidinél, hanem megváltozik Nikolics Nemanja szerepköre is: a korábbi magyar válogatott csatárral kapcsolatban szeptember elején jelentették be, hogy sportszakmai tanácsadóként segíti a tulajdonos önkormányzat munkáját, hamarosan azonban kinevezhetik sportigazgatónak.
Ha így lesz, akkor a csapatot az előző idényben már irányító Pető Tamás lehet a székesfehérváriak új vezetőedzője, Nikolicsnál ugyanis ő az első számú jelölt, nem pedig a klubbal szintén szóba hozott Laczkó Zsolt.
A Videoton szurkolói remélik, hogy ez a forgatókönyv valósul meg.
Boér Gábor a nyáron vette át a szakmai munka irányítását az élvonalból 25 év után kiesett csapatnál, 14 tétmérkőzésen ült a kispadon, két Magyar Kupa- és 12 NB II-es találkozón.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: vidi.hu