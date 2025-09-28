Óriási hun temetőt tártak föl Mongóliában, a magyarok őseiről is új adatok jöhetnek – mongol régész a Mandinernek

és ásatásokat végezhetünk a régióban.

A régészek régóta feltételezik, hogy a Khangai-hegység nyugati és délnyugati részén kellett lenni egy előkelő hun temetkezési központnak. Évek óta keresték azt. A hipotézis beigazolódott: a Yamaan Us előkelő sírjai várhatóan nagy kutatási potenciállal rendelkeznek az elmélet megerősítéséhez.

Jelenleg összesen kilenc hun temetőt fedeztek fel hazánkban, Mongóliában, Yamaan Us a tizedik. A közeli helyekről körülbelül 400, a hun korhoz kapcsolódó sírt regisztráltunk, ami azt jelenti, hogy

hatalmas jövő áll a kutatás előtt.

Ulánbátortól nyugatra 1000 km-re, Zavkhan tartományban, Uliaszai várostól 50 kilométerre található a temető. A terep viszonylag zárt, minden oldalról hegyek, sziklák és dombok veszik körül,