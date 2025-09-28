Óriási hun temetőt tártak föl Mongóliában, a magyarok őseiről is új adatok jöhetnek – mongol régész a Mandinernek
2025. szeptember 28. 06:00
A mongol kutató úgy véli, az eredmények fontosak lesznek a mongolok, az európai hunok, a magyarok ősei, valamint a mai mongolok közötti genetikai kapcsolat és rokonság meghatározásában.
Interjúalanyunk Dorjpureviin Khatanbaatar mongol régész.
Yamaan Us egy hun temető Mongóliában. Hogyan fedezték fel? Mi teszi különlegessé a helyet?
Csapatunk egyik kutatója idevalósi, a környéken végzett munkája során először fedezte fel a lelőhelyeket, teljesen véletlenül. Korábban egyetlen hivatásos régész sem járt ott:
régészként nagy áldásnak tartom, hogy eddig nem találták meg. Most egy új, hun arisztokráciához köthető komplexumot azonosíthattunk
és ásatásokat végezhetünk a régióban.
A régészek régóta feltételezik, hogy a Khangai-hegység nyugati és délnyugati részén kellett lenni egy előkelő hun temetkezési központnak. Évek óta keresték azt. A hipotézis beigazolódott: a Yamaan Us előkelő sírjai várhatóan nagy kutatási potenciállal rendelkeznek az elmélet megerősítéséhez.
Jelenleg összesen kilenc hun temetőt fedeztek fel hazánkban, Mongóliában, Yamaan Us a tizedik. A közeli helyekről körülbelül 400, a hun korhoz kapcsolódó sírt regisztráltunk, ami azt jelenti, hogy
hatalmas jövő áll a kutatás előtt.
Ulánbátortól nyugatra 1000 km-re, Zavkhan tartományban, Uliaszai várostól 50 kilométerre található a temető. A terep viszonylag zárt, minden oldalról hegyek, sziklák és dombok veszik körül,
titokzatos fekvés jellemzi. Csupán két oldalról, völgyeken keresztül lehet megközelíteni,
és csak közelről vehető észre. Körülbelül egy kilométer hosszan nyúlik el a lelőhely.
Úgy tudom, a temető digitális feldolgozása megtörtént, amire először került sor a mongol régészetben. Miért fontos ez?
A hunok temetkezési helyei nagyok és összetettek, külső és belső szerkezeteik egyediek, ezért nagyon fontos a digitális dokumentálásuk.
Általánosságban elmondható, hogy a régészeti lelőhelyek digitális térképezésének az az előnye, hogy
csökkenti az ásatási helyszínen az időigényes munkát:
egy pontos és reális információkat tartalmazó adatbázist hoz létre. A jövőben tervezzük e munka folytatását és fejlesztését.
Mit mondhatunk a sírokról?
Az elmúlt három évben két előkelő sírt, öt melléksírt és öt közrendű sírt tártunk fel és vizsgáltunk meg Yamaan Usnál. Ugyan kezdetben is gyanítottuk, hogy a feltárandó sír a hun sírokra jellemző, úgynevezett kikövezett bejárattal rendelkezik, de a sír szerkezete a feltárás második fázisában vált egyértelművé. Az emlékmű kifosztása során ugyanis a keleti és a nyugati falak szerkezete megsérült, és az emlékműből származó kövek oldalra zuhantak, és így némileg átalakították a sír szerkezetét. Eredetileg egy téglalap alakú sír volt központi pillérrel, amely a hun nemesi sír fő szerkezete.
Országosan jelenleg több mint harminc hun nemes sírját tárták fel és vizsgálták meg hazánkban.
Az ebből az időszakból származó előkelők sírjai hatalmasak, sőt óriásiak!
Az építkezés időt, munkaerőt, szervezést és számításokat igényelt, ezért ugyanannyi időt, pénzt és munkaerőt igényel egy-egy emlékmű feltárása és tanulmányozása. Gol mod 2 hun temető központi sírja például több mint húsz méter mély volt, ami eddig a legmélyebbnek volt tekinthető. Most viszont úgy tűnik, hogy a kelet-mongóliai Duurlig Nars még annál is hatalmasabb.
Yamaan Us hun nemesi emlékművei egy fő sírból, melléksírokból és áldozati építményekből állnak, amelyek hasonlóak Mongólia főbb nemesi temetőihez. A kutatások kimutatták, hogy a fő sír tulajdonosához hasonló korú és nemű szolgákat temettek el a melléksírokban. Az a tény, hogy az egyik személyt arccal lefelé fektették, az erőszak jelének tekinthető.
A hunok sírjai, különösen a nemeseké, nagyon gazdagok. A mongol régészek azonban még nem találtak ki nem fosztott hunok sírokat,
hiszen azok többségét kifosztották és meggyalázták a keleti lovasnépek, például a wuhuanok.
Milyen érdekességek kerültek elő a temetőből?
Régészeti szempontból két leletet érdemes kiemelni. Egy bronz füstölőt, amelyet a 61-es sírban találtak, és egy kínai feliratokkal ellátott íjcsontot, amelyet az 58-as sírban találtak.
A bronz füstölő egyértelműen a nyugati Han-dinasztiához kapcsolódik.
Ez egy nagyon értékes tárgy, amely csak császárok és közeli hozzátartozóik sírjaiban található.
Az is egyedülálló, hogy egyetlen példányban készült. Feltételezzük, hogy egy különleges tárgy volt, amelyet
Yamaan Us hercegnője számára
készítettek.
Mikor éltek a sírok „lakói”?
Japánban és az Egyesült Államokban végeztek kronológiai vizsgálatokat. Az emberi csontok radiokarbonos kormeghatározása alapján az eltemetett hunok valamikor a Kr. e. 1. század közepétől az Kr. u. 1. század közepéig élhettek, ami összhangban van más mongóliai nemesi lelőhelyekről származó adatokkal.
Az emberi csontok mérései megállapították, hogy
a Yamaan Usban talált emberi csontok mongolidok.
Ez az eredmény nagyon értékes következtetés a tanulmány számára. Röviden szólva bizonyíték arra, hogy a nyugat-mongol régióban élt hunok származási szempontból szoros rokonságban állnak a mai mongolokkal.
Milyen történelmi kapcsolatokat tár fel számunkra ez az egyedülálló hely? Mi lehet a Yamaan Us jelentősége történelmi és kulturális szempontból?
A kutatók úgy vélik, hogy a kínai forrásokban említett hun állami közigazgatás alapjául szolgáló három egység – bal-középső-nyugati szárny – meglétét régészeti lelőhelyekkel kell alátámasztani. Sok minden utal arra, hogy ez
a hely a hunok egyik politikai központja lehetett.
Idén júliusban Magyarországról Pál-Kutas Karolina támogatta a feltárási munkánkat. Augusztus végén
Neparáczki Endre három, Yamaan Usban megtalált leletmintát vett, amelyet Magyarországon dolgozzák fel.
Úgy véljük, hogy
az eredmények fontosak lesznek a mongolok, az európai hunok, a magyarok ősei, valamint a mai mongolok közötti genetikai kapcsolat és rokonság meghatározásában.
Mongólia és Magyarország régóta sikeres együttműködésre tekint vissza a régészet területén. Az elmúlt években azt látjuk, hogy az együttműködés egyre aktívabbá vált, ezért reméljük, hogy a jövőben számos fontos következtetésre és felfedezésre jutunk együtt, különösen a hunokkal kapcsolatban.
Neparáczki Endre genetikus szerint a tudományos kérdés sosem az volt, hogy az európai hunok és a honfoglaló magyarok között van-e közvetlen genetikai kontinuitás, hanem az, hogy van-e a két etnikumnak közös őse.
Lektorálta: Obrusánszky Borbála
