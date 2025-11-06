Ft
11. 06.
csütörtök
demokrácia alapkő Nyugat identitás

A bírói függetlenségről

2025. november 06. 09:59

Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.

2025. november 06. 09:59
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Ez is egy szent tehén. Ez a bírói függetlenség. Mint a demokrácia egyik alapköve, úgy vonult be a (köz)tudatunkba, és ott ül azóta is, pipázgat, bort iszik, röhög, és igazából senki sem veszi már komolyan, mint a habókos, de jópofa nagybácsit.

Miért, amúgy mit veszünk még komolyan? Vallási identitás nincs, nemzeti identitás nincs, a nemi identitást most veszik el – ez lett a Nyugatból. De ezt a bírói függetlenséget még illik emlegetni.

Közben idehaza mindannyian fel tudjuk sorolni név szerint azokat a bírókat, akiknél mi, jobboldali közszereplők soha nem fogunk pert nyerni. Pontosan ugyanolyan ügyben, amiben egy balos biztosan nyer, mi biztosan veszítünk.

Ismerjük ezeket, ezeket a »független« bírákat. Ismerjük ezeket a »független« ítéleteket.”

Nyitóképünk illusztráció. Forrása: Pixabay

 

Picnic Niki
2025. november 06. 11:23
Bíróság ítéletével az ügyész nem ért egyet, akkor mi van?
bagoly-29
•••
2025. november 06. 11:22 Szerkesztve
Ugyebár vannak jogot végző egyetemi hallgatók, férfiak és nők vegyesen. A végzés után különböző jogi területeken keresnek állást, vagy továbbképzést (ügyvédi, jogászi, ügyészi, politikusi, stb. pályákon). . A maradék felhasználja kaoccsolati tőkéjét hogy a már bent levő bírók javasolják fogalmazónak, vagy más birósági állásra. E nélkül nem megy a dolog. S ez a réteg nem az észkombájnoké s főleg nőké, a náluk jobbak, okosabbak boldogulnak másként is. DE ők ideális alapanyagot képeznek a befolyásolhatóságra, ettől válnak "függetlenné" a valóságtól! Nyugaton s főleg az USA-ban a Soros -félék vásárolnak nekik birói posztokat. S persze ezek is "függetlenek". Az EU-ban annyira "függetlenek", hogy a főtanácsadóik utastását követik szolgaian. Amig ezt az Augeiasz istálót nem takaritják ki, szívhatjuk miatta a fogunkat!
buckafej-2
2025. november 06. 10:57
Mondjuk a Kuruc vagy a Vadhajtások kilistázhatná ezeket a "független" bírókat.
rizotto
2025. november 06. 10:47
"Agricola A Bibliából is megtudhatjuk, hogy lehettek réges-régen is olyan bírák, akik nem hívatásuk eszményeihez ragaszkodva A Bibliában, az Ószövetségben olvashatjuk Zsuzsanna történetét, akit két kéjsóvár bíró megpróbált megzsarolni, de az asszony nem engedelmeskedett nekik, ezért megrágalmazták és alaptalan rágalmak alapján halálra ítélték. Dániel próféta azonban kiderítette az igazságot, így végül a rágalmazókat ítélték halálra. " Akkoriban még volt a bírók felett ellenőrzés. Ma már nincs. Halálbüntetés is azért nincs, hogy ne kellejen a bíróknak az esetleges tévedésük következményével szembenézni egy ártatlan halálra ítélése esetén. A függetlenség meg csak az államhatalommal szemben követelmény. Az árnyékhatalomtól, a világhatalomtól függetlenség föl sem merül a bírói függetlenséget hirdetőkben, hiszen ők is azokat szolgálják.
