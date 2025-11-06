Rákapcsoltak Brüsszelben: ilyen nyomásgyakorlásnak is csak Magyarországot tudják kitenni
Az Európai Parlamentben mindig megtalálják a módját, hogy támogassák Magyar Pétert.
Ismerjük ezeket, ezeket a „független” bírákat. Ismerjük ezeket a „független” ítéleteket.
„Ez is egy szent tehén. Ez a bírói függetlenség. Mint a demokrácia egyik alapköve, úgy vonult be a (köz)tudatunkba, és ott ül azóta is, pipázgat, bort iszik, röhög, és igazából senki sem veszi már komolyan, mint a habókos, de jópofa nagybácsit.
Miért, amúgy mit veszünk még komolyan? Vallási identitás nincs, nemzeti identitás nincs, a nemi identitást most veszik el – ez lett a Nyugatból. De ezt a bírói függetlenséget még illik emlegetni.
Közben idehaza mindannyian fel tudjuk sorolni név szerint azokat a bírókat, akiknél mi, jobboldali közszereplők soha nem fogunk pert nyerni. Pontosan ugyanolyan ügyben, amiben egy balos biztosan nyer, mi biztosan veszítünk.
Ismerjük ezeket, ezeket a »független« bírákat. Ismerjük ezeket a »független« ítéleteket.”
