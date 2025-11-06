Miért, amúgy mit veszünk még komolyan? Vallási identitás nincs, nemzeti identitás nincs, a nemi identitást most veszik el – ez lett a Nyugatból. De ezt a bírói függetlenséget még illik emlegetni.

Közben idehaza mindannyian fel tudjuk sorolni név szerint azokat a bírókat, akiknél mi, jobboldali közszereplők soha nem fogunk pert nyerni. Pontosan ugyanolyan ügyben, amiben egy balos biztosan nyer, mi biztosan veszítünk.

Ismerjük ezeket, ezeket a »független« bírákat. Ismerjük ezeket a »független« ítéleteket.”