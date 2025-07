Az angoloknak sem kegyelmeztek: a DAC után a kupagyőztest is elmeszelték

A brit The Guardian értesülései szerint az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) az angol Crystal Palace-t tulajdonosi összeférhetetlenség miatt nem engedi indulni az Európa-ligában, és visszasorolja a harmadik számú kontinentális sorozatba, a Konferencia-ligába. Korábban hasonló dolog történt az ír Drogheda Uniteddel, majd a felvidéki DAC-cal is, bár utóbbi hivatalos fellebbezést nyújtott be a lausanne-i Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS). Várhatóan a londoni klub is így tesz.

Mint megírtuk, a DAC-ot a Kl-ből zárták ki, mivel a tulajdonosa az a Világi Oszkár, akinek a szintén európai kupainduló ETO FC Győr is az érdekeltségébe tartozik. Az UEFA hatályos szabályai szerint nem lehetséges, hogy két, azonos tulajdonossal rendelkező egyesület indulhasson ugyanazon sorozatban, így hiába kvalifikálták magukat, a dunaszerdahelyiek – jelen állás szerint – nem szerepelhetnek a Konferencia-liga selejtezőjében.