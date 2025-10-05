„Vannak, akik ehhez asszisztálnak is” – nem viselte jól az FTC Paks elleni pontvesztését Varga Barnabás (VIDEÓ)

FTC–Paks: a szurkolók tüntettek, Varga gólt fejelt – de Bognár György csapata megint megtréfálta a Fradit
A volt újpesti Windecker József a hosszabbításban egyenlített büntetőből.
Kubatov Gábor Fradi-elnök után a válogatott csatár is bírózott egy jóízűt. Az FTC csapatánál láthatóan nehezen emésztik meg, hogy a hosszabbításban csúszott ki a győzelem a zöld-fehérek keze közül.
Ahogy az előre borítékolható volt, rögtön a Paks elleni döntetlen után megkezdte a pszichológiai hadviselést az FTC csapata. Kubatov Gábor elnök előbb szavak nélkül, majd szavakkal is üzent a lefújást követően, aztán Varga Barnabás is bírózott egy jóízűt az M4 Sport kamerái előtt. A 100. ferencvárosi mérkőzésén a 63. gólját megszerző válogatott csatár úgy fogalmazott, félig üres a pohár a hajrábeli pontvesztés miatt.
Aztán mégiscsak megszólalt...
„Sok futball ma sem volt, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk –
vannak, akik ehhez asszisztálnak is, nekik innen is köszönjük. Nem tudom például, Lenzsér hogyan maradhatott a pályán, ismerem őt jól, biztos vagyok benne, hogy a lefújás után bement az öltözőbe, és ő is jót mosolygott ezen.
Mi próbáltunk focizni, győzelmet érdemeltünk volna, de nem sikerült.”
A ferencvárosiak csalódottsága érthető, hiszen egy győzelemmel egy meccsel kevesebbet játszva is egy pontra megközelítették volna a listavezető paksiakat, a nagy rivális tolnaiak viszont így megőrizték négypontos előnyüket az élen.
Más kérdés, amiről kevesebb szó esik, hogy ha a játékvezető a 86. percben, még 1–1-es állásnál befúj a Paksnak egy jogosnak tűnő tizenegyest Toon Raemaekers tizenhatoson belüli kezezéséért, akkor könnyen megeshetett volna, hogy a Fradi pont nélkül távozik a rangadóról...
