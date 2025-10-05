„Vannak, akik ehhez asszisztálnak is” – nem viselte jól az FTC Paks elleni pontvesztését Varga Barnabás (VIDEÓ)

Ahogy az előre borítékolható volt, rögtön a Paks elleni döntetlen után megkezdte a pszichológiai hadviselést az FTC csapata. Kubatov Gábor elnök előbb szavak nélkül, majd szavakkal is üzent a lefújást követően, aztán Varga Barnabás is bírózott egy jóízűt az M4 Sport kamerái előtt. A 100. ferencvárosi mérkőzésén a 63. gólját megszerző válogatott csatár úgy fogalmazott, félig üres a pohár a hajrábeli pontvesztés miatt.

Varga Barnabás nem a játékvezetőt tapsolta meg az FTC Paks elleni rangadója után (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)