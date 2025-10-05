Ft
10. 05.
vasárnap
Paks Kubatov Varga Barnabás Ferencváros NB I FTC

„Vannak, akik ehhez asszisztálnak is” – nem viselte jól az FTC Paks elleni pontvesztését Varga Barnabás (VIDEÓ)

2025. október 05. 20:29

Kubatov Gábor Fradi-elnök után a válogatott csatár is bírózott egy jóízűt. Az FTC csapatánál láthatóan nehezen emésztik meg, hogy a hosszabbításban csúszott ki a győzelem a zöld-fehérek keze közül.

2025. október 05. 20:29
null

Ahogy az előre borítékolható volt, rögtön a Paks elleni döntetlen után megkezdte a pszichológiai hadviselést az FTC csapata. Kubatov Gábor elnök előbb szavak nélkül, majd szavakkal is üzent a lefújást követően, aztán Varga Barnabás is bírózott egy jóízűt az M4 Sport kamerái előtt. A 100. ferencvárosi mérkőzésén a 63. gólját megszerző válogatott csatár úgy fogalmazott, félig üres a pohár a hajrábeli pontvesztés miatt. 

Varga Barnabás az FTC-Paks rangadón
Varga Barnabás nem a játékvezetőt tapsolta meg az FTC Paks elleni rangadója után (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Ezt is ajánljuk a témában

„Sok futball ma sem volt, de a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk – 

vannak, akik ehhez asszisztálnak is, nekik innen is köszönjük. Nem tudom például, Lenzsér hogyan maradhatott a pályán, ismerem őt jól, biztos vagyok benne, hogy a lefújás után bement az öltözőbe, és ő is jót mosolygott ezen.

 Mi próbáltunk focizni, győzelmet érdemeltünk volna, de nem sikerült.”

A ferencvárosiak csalódottsága érthető, hiszen egy győzelemmel egy meccsel kevesebbet játszva is egy pontra megközelítették volna a listavezető paksiakat, a nagy rivális tolnaiak viszont így megőrizték négypontos előnyüket az élen. 

Más kérdés, amiről kevesebb szó esik, hogy ha a játékvezető a 86. percben, még 1–1-es állásnál befúj a Paksnak egy jogosnak tűnő tizenegyest Toon Raemaekers tizenhatoson belüli kezezéséért, akkor könnyen megeshetett volna, hogy a Fradi pont nélkül távozik a rangadóról...

(Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert)

linkjapan
2025. október 05. 21:13
Lassan már a fejeléshez is csak leszorított kézzel szabad majd felugrani, mert az az egyedüli megoldás arra, hogy ne legyen "felelőtlen" a kézhasználat ugrás közben. Az nem baj, ha a felugró játékos nem tud majd egyensúlyozni és kitöri a nyakát leérkezéskor, hiszen "felelősen" használta a kezét. Nevetséges, hogy nem lehet megkülönböztetni egy szándékos hátrakönyöklést egy kézzel való egyensúlyozástól. Nevetséges, hogy az egyik játékos végig látja a másik mozgását, a másik viszont semmit nem lát a háta mögött állóból és így is simán meg lehet büntetni azt, aki semmit se látot és a labdára figyelt. Nem hiszem, hogy erre találták ki a videóbírót. Amióta bevezették, ez a sport lassan olyan kezd lenni, mint a franciasakk. Az győz, aki leütteti magát. (nem vagyok fradista)
Válasz erre
0
0
Halder_1899
2025. október 05. 20:33
Szokásos bírói csalás, megszoktuk már a Paks meccsein. Döbbenetes hozzáállás volt végig. Nem a pontvesztés miatt, vesztettünk pontot, kaptunk már ki is, de ez így más.
Válasz erre
1
0
