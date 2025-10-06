Sallai Roland kihúzta a gyufát: egyetlen mozdulattal magára haragította a törököket (VIDEÓ)

Svájcból „lopták” a szurkolói dalt, amely Szoboszlaiék ellen is felcsendülhet – ezért mutogatott Sallai (VIDEÓ)
Magyar rangadót rendeznek a BL-ben.
Nekiestek a magyar szélsőnek az isztambuli derbi után.
Hétvégén először nem tudta begyűjteni mindhárom pontot a Galatasaray labdarúgócsapata a török élvonalbeli bajnokság 2025–2026-os kiírásában, miután a forduló rangadóján 1–1-re végzett a Besiktassal. Sallai Roland az isztambuli derbi 26. percében csereként lépett pályára Wilfried Singo sérülése miatt a bajnoki címvédőnél, amely még az első játékrészben emberhátrányba került Sanchez kiállítása után.
A magyar válogatott szélsőnek ezúttal nem volt kiemelkedő meccse, az azonban kissé túlzó, hogy a lefújás után heves kritikák kereszttüzébe került egy tizenhatoson belüli esése miatt.
A beszámolók szerint nem értek hozzá, Sallai mégis feldobta magát – ezért rögtön rázúdult a népharag. Egy neves török szakértő, szakkommentátor, Kaya Çilingiroğlu egyenesen „kóros esetnek” nevezte és súlyos sértéseket vágott a fejéhez.
A szakértő nem válogatta meg a szavait, így könnyen lehet, hogy az esetnek lesz még következménye:
Sallai Roland kóros eset. Olyankor is földre veti magát és szenved, amikor a közelében sincs senki. Egy Manchester Cityben a társak nem ülnének le vele vacsorázni, a német válogatottban pedig még reggelizni sem engednék maguk közé”
– fogalmazott Çilingiroğlu.
Sallai eddigi teljesítményére egyébként nem lehetett panasz, a mostani bajnokságban először fordult elő vele, hogy nem volt tagja a Galata kezdőcsapatának. A Galatasaray 8 forduló után öt ponttal vezeti a Süper Liget, a frankfurti súlyos vereséget követően pedig Isztambulban legyőzte a két magyarral, Szoboszlaival és Kerkezzel felálló angol Liverpoolt a Bajnokok Ligájában!
Rúgott gól nélkül kapott ki az angol csapat Isztambulban.
