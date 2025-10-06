Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Törökország Galatasaray Sallai Roland

Sallai Roland kihúzta a gyufát: egyetlen mozdulattal magára haragította a törököket (VIDEÓ)

2025. október 06. 22:05

Nekiestek a magyar szélsőnek az isztambuli derbi után.

2025. október 06. 22:05
null

Hétvégén először nem tudta begyűjteni mindhárom pontot a Galatasaray labdarúgócsapata a török élvonalbeli bajnokság 2025–2026-os kiírásában, miután a forduló rangadóján 1–1-re végzett a Besiktassal. Sallai Roland az isztambuli derbi 26. percében csereként lépett pályára Wilfried Singo sérülése miatt a bajnoki címvédőnél, amely még az első játékrészben emberhátrányba került Sanchez kiállítása után.

A magyar válogatott szélsőnek ezúttal nem volt kiemelkedő meccse, az azonban kissé túlzó, hogy a lefújás után heves kritikák kereszttüzébe került egy tizenhatoson belüli esése miatt.

A beszámolók szerint nem értek hozzá, Sallai mégis feldobta magát – ezért rögtön rázúdult a népharag. Egy neves török szakértő, szakkommentátor, Kaya Çilingiroğlu egyenesen „kóros esetnek” nevezte és súlyos sértéseket vágott a fejéhez.

Ezt is ajánljuk a témában

A szakértő nem válogatta meg a szavait, így könnyen lehet, hogy az esetnek lesz még következménye:

Sallai Roland kóros eset. Olyankor is földre veti magát és szenved, amikor a közelében sincs senki. Egy Manchester Cityben a társak nem ülnének le vele vacsorázni, a német válogatottban pedig még reggelizni sem engednék maguk közé”

– fogalmazott Çilingiroğlu.

Sallai eddigi teljesítményére egyébként nem lehetett panasz, a mostani bajnokságban először fordult elő vele, hogy nem volt tagja a Galata kezdőcsapatának. A Galatasaray 8 forduló után öt ponttal vezeti a Süper Liget, a frankfurti súlyos vereséget követően pedig Isztambulban legyőzte a két magyarral, Szoboszlaival és Kerkezzel felálló angol Liverpoolt a Bajnokok Ligájában!

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: X/képmentés

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!