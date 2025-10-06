Sallai Roland kihúzta a gyufát: egyetlen mozdulattal magára haragította a törököket (VIDEÓ)

Hétvégén először nem tudta begyűjteni mindhárom pontot a Galatasaray labdarúgócsapata a török élvonalbeli bajnokság 2025–2026-os kiírásában, miután a forduló rangadóján 1–1-re végzett a Besiktassal. Sallai Roland az isztambuli derbi 26. percében csereként lépett pályára Wilfried Singo sérülése miatt a bajnoki címvédőnél, amely még az első játékrészben emberhátrányba került Sanchez kiállítása után.

A magyar válogatott szélsőnek ezúttal nem volt kiemelkedő meccse, az azonban kissé túlzó, hogy a lefújás után heves kritikák kereszttüzébe került egy tizenhatoson belüli esése miatt.

A beszámolók szerint nem értek hozzá, Sallai mégis feldobta magát – ezért rögtön rázúdult a népharag. Egy neves török szakértő, szakkommentátor, Kaya Çilingiroğlu egyenesen „kóros esetnek” nevezte és súlyos sértéseket vágott a fejéhez.