Válogatott: Dibusz Dénes megsérült, ezzel el is dőlt a kapuskérdés

2025. október 06. 13:20

Dibusz Dénes sérülés miatt nem csatlakozik a férfi A-válogatott Örményország és Portugália készülő keretéhez. Helyére Demjén Patrikot hívta be a válogatottba Marco Rossi szövetségi kapitány.

2025. október 06. 13:20
null

A Magyar Labdarúgó-szövetség a közösségi médiában számolt be róla, hogy sérülés miatt Dibusz Dénes nem csatlakozik a magyar válogatott keretéhez, helyette az MTK kapusát, Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány.

válogatott
Demjén Patrik került be a válogatottba. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az olasz tréner a kerethirdető sajtótájékoztatón a múlt héten elmondta, kapusposzton van a legkényelmesebb helyzetben, mert Dibusz és Tóth Balázs is bátran bevethető – ugyanakkor azt még nem döntötte el, melyikük védjen az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn.

A döntését most megkönnyítette egy sajnálatos sérülés, ugyanis a vasárnapi, Paks elleni rangadón a Ferencváros kapuját védő Dibusz nem tud csatlakozni a kerethez. Demjén veszi át a helyét, aki kerettag már volt, de még nem mutatkozott be a válogatottban.

Rajta kívül Tóth és Szappanos Péter van még a keretben – szombaton az örmények és kedden a portugálok ellen minden bizonnyal előbbi fog védeni.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE AZ OKTÓBERI VB-SELEJTEZŐKRE
 

KAPUSOK: Demjén Patrik (MTK), Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)
VÉDŐK: Balog Botond (Kocaelispor), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Mocsi Attila (Rizespor), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa)
KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csongvai Áron (AIK), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)
TÁMADÓK: Gruber Zsombor (Ferencváros), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Tóth Barna (Paks), Varga Barnabás (Ferencváros)

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

