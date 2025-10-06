Válogatott: Dibusz Dénes megsérült, ezzel el is dőlt a kapuskérdés

A Magyar Labdarúgó-szövetség a közösségi médiában számolt be róla, hogy sérülés miatt Dibusz Dénes nem csatlakozik a magyar válogatott keretéhez, helyette az MTK kapusát, Demjén Patrikot hívta be Marco Rossi szövetségi kapitány.

Demjén Patrik került be a válogatottba. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Az olasz tréner a kerethirdető sajtótájékoztatón a múlt héten elmondta, kapusposzton van a legkényelmesebb helyzetben, mert Dibusz és Tóth Balázs is bátran bevethető – ugyanakkor azt még nem döntötte el, melyikük védjen az örmények és a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn.