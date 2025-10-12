Földi pokolra készülhetünk Lisszabonban – a PL-sztár lerántotta a leplet a portugálokat támogató játékvezetői felfogásról (VIDEÓ)

Szoboszlai korábbi csapattársa igazi specialista, flegma mozdulattal babonázta meg Ronaldót (VIDEÓ)
Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes és Kylian Mbappé is csődöt mondott Kelleherrel szemben.
Az Everton rutinos ír védője csalódottságát fejezte ki a történtek után.
Mint arról beszámoltunk, Portugália rendkívüli nehézségek közepette, egy 91. percben szerzett Rúben Neves-góllal szerény 1–0-ra győzte le szombat este Lisszabonban Írország labdarúgó-válogatottját. A portugál nemzeti csapat már 75. percben óriási esélyt kapott, kezezés miatt tizenegyest ítélt a játékvezető, Ronaldo lövését azonban Caoimhín Kelleher, az írek kapusa flegma mozdulattal, lábbal hárította!
Ezzel a sikerrel a portugálok továbbra is százszázalékosak, így már kedden, a magyar válogatott elleni hazai összecsapás alkalmával kiharcolhatják a csoportelsőséget és az ezzel járó 2026-os vb-szereplést. Ha a portugálok legyőzik Marco Rossi válogatottját, miközben az örmények nem nyernek Dublinban, akkor biztossá válik, hogy Cristiano Ronaldóék kijutnak a vb-re.
Az F-csoport állása féltávnál:
Miután a portugálok gólja csak a meccs legvégén jött, szorította őket az idő hazai pályán, míg az írek a csoportfavorit otthonában az egy pontnak is örültek volna. Ronaldo sürgette is Kellehert, vitte oda neki a labdát, hogy végezze el a kirúgást, az ír kapus azonban rá se hederített. A 71. percben mindenesetre sárga lappal jutalmazta az időhúzást a szlovák Kruzliak játékvezető.
Ami biztos, a lelki hadviselésre nekünk is fel kell készülnünk: szombat este az Everton rutinos ír védője, Seamus Coleman lerántotta a leplet a pályán érzékelhető játékvezetői „felfogásról”: a lisszaboni találkozó lefújása után csalódottságát fejezte ki Kruzliak sípmester kommunikációjával és döntéshozatalával kapcsolatban.
Brunóval beszélt, de velem nem!”
– utalt rá a PL-játékos, hogy vannak egyenlőbbek az egyenlők között, hiszen hivatalosan csak a csapatkapitányok kommunikálhatnak a játékvezetővel, Bruno Fernandes mégis megengedhette magának ezt a luxust, miközben ő nem. Mint ismert, a hazaiaknál Cristiano Ronaldo, a vendégeknél Nathan Michael Collins karján feszült a karszalag.
Érdemes hozzátenni a történtekhez Szoboszlai Dominik nyilatkozatát, aki a mérkőzés előtt a játékoskijáróban minden csapattársa lelkére kötötte, hogy ne beszéljen a bíróval, senki ne reklamáljon, hogy nehogy valaki felesleges sárga lapot kapjon. Hatottak a mondatai, meg is úsztuk figyelmeztetés nélkül az örmények elleni csatát. Úgy látszik, a portugálokra ez nem érvényes, Bruno Fernandes úgy is reklamálhatott, hogy nem volt csapatkapitány.
Köszönjük Varga Barninak, hogy minden alkalommal emlékeztet bennünket arra, hogy nem szabad a bíróval beszélni. Nekem szabad normálisan és tisztelettudóan. Hülyeségek miatt nem jó meccseket kihagyni, erről megkérdezhetitek Barnit is.”
Mint ismeretes, a Ferencváros csatára azért nem játszhatott az örmények ellen, mert az előző fordulóban, a portugálok elleni hazai meccsen reklamálásért megkapta a második sárga lapját a selejtezősorozatban, ami automatikusan egymeccses eltiltást vont maga után.
Nos, kedden a szerb Srdjan Jovanovics fújja majd a sípot Lisszabonban – jobb lesz ezúttal is Szoboszlaira bízni a bíróval való kommunikációt.
Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP