Földi pokolra készülhetünk Lisszabonban – a PL-sztár lerántotta a leplet a portugálokat támogató játékvezetői felfogásról (VIDEÓ)

Miután a portugálok gólja csak a meccs legvégén jött, szorította őket az idő hazai pályán, míg az írek a csoportfavorit otthonában az egy pontnak is örültek volna. Ronaldo sürgette is Kellehert, vitte oda neki a labdát, hogy végezze el a kirúgást, az ír kapus azonban rá se hederített. A 71. percben mindenesetre sárga lappal jutalmazta az időhúzást a szlovák Kruzliak játékvezető.

A portugál Bruno Fernandes küzd az ír Festy Eboselével szemben

Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ami biztos, a lelki hadviselésre nekünk is fel kell készülnünk: szombat este az Everton rutinos ír védője, Seamus Coleman lerántotta a leplet a pályán érzékelhető játékvezetői „felfogásról”: a lisszaboni találkozó lefújása után csalódottságát fejezte ki Kruzliak sípmester kommunikációjával és döntéshozatalával kapcsolatban.

Brunóval beszélt, de velem nem!”

– utalt rá a PL-játékos, hogy vannak egyenlőbbek az egyenlők között, hiszen hivatalosan csak a csapatkapitányok kommunikálhatnak a játékvezetővel, Bruno Fernandes mégis megengedhette magának ezt a luxust, miközben ő nem. Mint ismert, a hazaiaknál Cristiano Ronaldo, a vendégeknél Nathan Michael Collins karján feszült a karszalag.