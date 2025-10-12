Ft
Ft
20°C
11°C
Ft
Ft
20°C
11°C
10. 12.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 12.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
írország vb-selejtező Portugália

Földi pokolra készülhetünk Lisszabonban – a PL-sztár lerántotta a leplet a portugálokat támogató játékvezetői felfogásról (VIDEÓ)

2025. október 12. 21:07

Az Everton rutinos ír védője csalódottságát fejezte ki a történtek után.

2025. október 12. 21:07
null

Mint arról beszámoltunk, Portugália rendkívüli nehézségek közepette, egy 91. percben szerzett Rúben Neves-góllal szerény 1–0-ra győzte le szombat este Lisszabonban Írország labdarúgó-válogatottját. A portugál nemzeti csapat már 75. percben óriási esélyt kapott, kezezés miatt tizenegyest ítélt a játékvezető, Ronaldo lövését azonban Caoimhín Kelleher, az írek kapusa flegma mozdulattal, lábbal hárította!

Ezt is ajánljuk a témában

Ezzel a sikerrel a portugálok továbbra is százszázalékosak, így már kedden, a magyar válogatott elleni hazai összecsapás alkalmával kiharcolhatják a csoportelsőséget és az ezzel járó 2026-os vb-szereplést. Ha a portugálok legyőzik Marco Rossi válogatottját, miközben az örmények nem nyernek Dublinban, akkor biztossá válik, hogy Cristiano Ronaldóék kijutnak a vb-re.

Az F-csoport állása féltávnál:

  1. Portugália 9 pont
  2. Magyarország 4 pont
  3. Örményország 3 pont
  4. Írország 1 pont

Miután a portugálok gólja csak a meccs legvégén jött, szorította őket az idő hazai pályán, míg az írek a csoportfavorit otthonában az egy pontnak is örültek volna. Ronaldo sürgette is Kellehert, vitte oda neki a labdát, hogy végezze el a kirúgást, az ír kapus azonban rá se hederített. A 71. percben mindenesetre sárga lappal jutalmazta az időhúzást a szlovák Kruzliak játékvezető.

A portugál Bruno Fernandes küzd az ír Festy Eboselével szemben
Fotó: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Ami biztos, a lelki hadviselésre nekünk is fel kell készülnünk: szombat este az Everton rutinos ír védője, Seamus Coleman lerántotta a leplet a pályán érzékelhető játékvezetői „felfogásról”: a lisszaboni találkozó lefújása után csalódottságát fejezte ki Kruzliak sípmester kommunikációjával és döntéshozatalával kapcsolatban.

Brunóval beszélt, de velem nem!”

– utalt rá a PL-játékos, hogy vannak egyenlőbbek az egyenlők között, hiszen hivatalosan csak a csapatkapitányok kommunikálhatnak a játékvezetővel, Bruno Fernandes mégis megengedhette magának ezt a luxust, miközben ő nem. Mint ismert, a hazaiaknál Cristiano Ronaldo, a vendégeknél Nathan Michael Collins karján feszült a karszalag.

Érdemes hozzátenni a történtekhez Szoboszlai Dominik nyilatkozatát, aki a mérkőzés előtt a játékoskijáróban minden csapattársa lelkére kötötte, hogy ne beszéljen a bíróval, senki ne reklamáljon, hogy nehogy valaki felesleges sárga lapot kapjon. Hatottak a mondatai, meg is úsztuk figyelmeztetés nélkül az örmények elleni csatát. Úgy látszik, a portugálokra ez nem érvényes, Bruno Fernandes úgy is reklamálhatott, hogy nem volt csapatkapitány.

Köszönjük Varga Barninak, hogy minden alkalommal emlékeztet bennünket arra, hogy nem szabad a bíróval beszélni. Nekem szabad normálisan és tisztelettudóan. Hülyeségek miatt nem jó meccseket kihagyni, erről megkérdezhetitek Barnit is.”

Mint ismeretes, a Ferencváros csatára azért nem játszhatott az örmények ellen, mert az előző fordulóban, a portugálok elleni hazai meccsen reklamálásért megkapta a második sárga lapját a selejtezősorozatban, ami automatikusan egymeccses eltiltást vont maga után.

Nos, kedden a szerb Srdjan Jovanovics fújja majd a sípot Lisszabonban – jobb lesz ezúttal is Szoboszlaira bízni a bíróval való kommunikációt.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Patricia de Melo Moreira/AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!